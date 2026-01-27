Một thập kỷ rực rỡ của Đức Phúc: “Tôi không chọn việc show ra những khó khăn để giới thiệu về bản thân mình”

20/9/2015, Đức Phúc lên ngôi Quán quân The Voice.

Đúng ngày 20/9/2025, Đức Phúc được xướng tên là Quán Quân Intervision tại Moscow, Nga.

Đức Phúc đã đi trọn một thập kỷ không hề bằng phẳng nhưng rất rõ hướng đến. Khởi đầu bằng giọng hát và sự chân thành, anh chàng chấp nhận va vấp, thay đổi, tự làm mới mình cả về ngoại hình lẫn tư duy để ở lại với nghề một cách nghiêm túc. Mười năm ấy là quá trình học cách chịu áp lực, làm chủ bản thân và nâng tiêu chuẩn của chính mình qua từng cột mốc. Intervision 2025 không chỉ là một sân khấu quốc tế, mà còn là điểm hội tụ của trải nghiệm, bản lĩnh và khát vọng mang âm nhạc Việt Nam đi xa hơn. Một thập kỷ rực rỡ không vì hào quang ngắn hạn, mà vì Đức Phúc đã đủ bền để đi đến tận cùng con đường mình chọn.

"Thời còn đi học, điểm môn âm nhạc của Phúc lúc nào cũng cao, gõ phách đúng lắm. Dù tôi cũng không thật sự cố gắng gì nhiều, chỉ làm đúng như những gì được học thôi. Nhưng vô tình lần nào cũng được điểm cao, bị các bạn trêu là chỉ có con gái thì điểm âm nhạc mới cao thế! Ngại ơi là ngại.

Cho đến khi học lên cấp 3, hàng loạt chương trình âm nhạc trên tivi, YouTube làm tôi mê mẩn. Cả bố mình cũng thích. Ngày nào bố đi làm, con đi học về là 2 bố con cũng mở lên xem cùng mẹ và em trai. X Factor, The Voice American, rồi Got Talent… Tôi xem đủ cả. Thích hát theo các ca sĩ nước ngoài lắm. Có những ca khúc tôi tập hát theo bằng được, dù đó là tone nữ. Thích tới nỗi mà còn lúi húi down phần mềm free về để chỉnh từ tone nữ sang tone nam rồi hát theo mới chịu. Beyoncé, Mariah Carey, John Legend… đều là thần tượng từ nhỏ. Chắc có lẽ vì thế mà hồi thi The Voice, mọi người đều phản ứng kiểu "cậu bé này có một chất giọng là lạ", là do ảnh hưởng từ các ca sĩ US-UK hết đấy. Rồi sau đó tôi nghe nhiều nhạc Hàn Quốc hơn, đam mê theo dõi Kpop chắc đến nay cũng 16 - 17 năm rồi.

Tôi còn nhớ những ngày cả nhà mình thường xuyên hát karaoke với nhau, cứ đến cuối tuần là hát. Gia đình Phúc rất yêu âm nhạc. Từ bố, mẹ và cả em trai đều thích hát. Nếu giả dụ ở giữa một nơi nào đó trống không, không có hàng xóm bên cạnh thì nhà tôi có thể hát karaoke cả ngày, ngày nào cũng hát được luôn. Đấy có lẽ là những nhen nhóm đầu tiên cho niềm đam mê âm nhạc của mình…"

Hành trình của Đức Phúc bắt đầu từ một khoảnh khắc ẩn chứa đầy rẫy sự nghi ngờ. Đức Phúc khi đó mới chỉ là 1 chàng trai 18 tuổi, ngoại hình không có, chân ướt chân ráo vào Sài Gòn để thi Giọng hát Việt. Hồi đấy cả nhà gom góp cho Phúc đi thi, cả ông bà, các bác, bố mẹ đâu đấy được khoảng 2 triệu rưỡi. Lúc đi đâu có nghĩ cái tên Đức Phúc lại có thể đi xa đến như vậy. Tới đêm Bán kết, Phúc thậm chí còn xác định thi nốt xong là… đi về. Thế nên mới có câu chuyện đòi bằng được cô Tâm và các anh chị trong ekip chương trình, cho Đức Phúc hát bài Đã Hơn Một Lần. "Mình bảo: "Cô ơi cô, con hát xong bài này một cái là dù đi về con vẫn mãn nguyện. Chứ con mà không được hát thì đi về con lại tiếc". Thế xong cô Tâm cho hát. May mắn làm sao lại được vào.

Đến đêm Chung kết, thế nào mà được hẳn Quán quân, tôi vô cùng bồi hồi và hạnh phúc. Bởi sự bất ngờ liên tục xảy đến dù mình chẳng kỳ vọng gì. Và ngay tại lúc ấy, mình nghĩ rằng đây chính là nghề nghiệp của Đức Phúc sau này, và là điều mình sẽ theo đuổi đến cùng. Chính là khoảnh khắc đó - tối 20/9/2015".

Tròn 10 năm sau, ngày 20/9/2025 tại Moscow, khi cái tên Đức Phúc được xướng lên ở vị trí Quán quân Intervision 2025, cảm xúc lại hoàn toàn khác. Không còn là sự bàng hoàng của một cậu trai trẻ, mà là trạng thái ngỡ ngàng xen lẫn tự hào của một nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam giữa 25 quốc gia. Thậm chí, Phúc còn không nghe rõ mình đã chiến thắng, chỉ đến khi được các thí sinh khác chúc mừng và bế lên, anh mới tin đó là sự thật.

Với Đức Phúc, Intervision không đơn thuần là một cuộc thi cá nhân. Đó là hành trình mang theo trách nhiệm quốc gia. Trong suốt 10 ngày thi đấu, anh luôn tự nhắc mình đang đại diện cho Việt Nam, từ phong thái, tiết mục cho đến việc đầu tư vượt chuẩn BTC để mang hình ảnh chỉn chu nhất ra quốc tế. Hai chữ hiện lên rõ nhất trong khoảnh khắc giơ cao chiếc cúp là "TỰ HÀO", và tiếng hô "VIỆT NAM" vang lên như một lời khẳng định - chiến thắng này không chỉ cho riêng mình: "Tôi rất bất ngờ, còn phải quay sang hỏi các anh chị là "thật hả mọi người?". Khoảnh khắc ấy thực sự khó tả, rất thăng hoa và nhiều cảm xúc xáo trộn bên trong. Đó là một khoảnh khắc rất thiêng liêng. Ngoài việc chiến thắng 1 chiếc cúp cho riêng bản thân mình, đó còn là chiến thắng mình đem vinh quang về cho đất nước. Còn gì đẹp hơn".

Song song với những cột mốc danh hiệu, Đức Phúc đã có 1 thập kỷ hoạt động bền bỉ đủ để định vị bản thân là một-ai-đó trên bản đồ Vpop, thể hiện rõ nét bằng loạt bản hit phủ sóng rộng rãi và có sức sống qua thời gian. Từ Ánh Nắng Của Anh, Hết Thương Cạn Nhớ, Hơn Cả Yêu, Em Đồng Ý (I Do) cho đến Ngày Đầu Tiên, Đức Phúc trở thành một trong số ít ca sĩ nam giữ được vị trí ổn định ở mảng pop-ballad đại chúng, nơi cảm xúc và khả năng kể chuyện bằng giọng hát là yếu tố quyết định. Nhiều ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt xem, liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc, trở thành lựa chọn quen thuộc trong đám cưới, sự kiện và đời sống nghe nhạc của khán giả đại chúng. Sự công nhận của các thế hệ đi trước, xuất hiện tại các hệ thống giải thưởng uy tín trong nước, sự hiện diện đều đặn ở các sân khấu lớn, và gần đây nhất là việc được tin tưởng giao vai trò đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Những thành tích ấy không đến dồn dập trong một thời điểm, mà trải dài suốt 10 năm, đã vẽ nên một "con đường tơ lụa" cho hành trình của ca sĩ Đức Phúc. Một Đức Phúc không chỉ có hit, mà còn có độ bền.

Từ một Quán quân The Voice từng bị nghi ngờ về ngoại hình, đến một Quán quân Intervision mang trên vai hình ảnh quốc gia, hành trình ấy cho thấy Đức Phúc không chiến thắng nhờ khoảnh khắc, mà nhờ khả năng trụ vững qua thời gian. 10 năm qua, anh không chỉ giữ được vị trí trong lòng công chúng, mà còn liên tục nâng chuẩn cho chính mình - điều tạo nên giá trị cốt lõi của một thập kỷ rực rỡ, không ồn ào nhưng đủ sâu để được ghi nhận.

Phía sau hình ảnh một Đức Phúc luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, kỉ luật với bản thân, tỉnh táo trong mọi việc và quyết định mọi chuyện dựa trên lý trí nhiều hơn là một thế giới nội tâm rất thú vị mà ít ai nhìn thấy. Khi nói về khó khăn hay ý nghĩ từ bỏ, Đức Phúc thừa nhận mình thường… không nhớ rõ. Không phải vì xem thường mọi thứ quá nhẹ, mà vì anh coi mọi khó khăn là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Đã xác định trước thì chỉ còn cách chuẩn bị tâm thế để vượt qua, chứ không để nó trở thành vết hằn có thể làm gục ngã chính mình.

Có những lúc áp lực dồn nén đến mức Đức Phúc phải chạy vào nhà vệ sinh khóc trong những ngày sát Chung kết Intervision. Khóc xong là ra tập tiếp, không ai biết. Với anh, khóc không phải để dừng lại, mà là để tiếp tục. "Khóc xong rồi thì làm tiếp, vừa khóc vừa làm" gần như trở thành cách Phúc đối diện với mọi biến cố.

"Không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng mỗi khi được hỏi về những khó khăn hay suy nghĩ từ bỏ một điều nào đó trong hành trình đã đi qua, thì tôi lại cảm thấy… trống rỗng. Với tôi, những khó khăn ấy là điều hiển nhiên, chắc chắn phải xảy ra. Tôi chưa bao giờ dừng bước trước những chướng ngại đó. Có khóc thì Phúc cũng phải vừa khóc vừa làm. Có nhiều người thích chia sẻ về chuyện tôi đã trải qua những khó khăn gì, còn Đức Phúc mong muốn chia sẻ một góc nhìn khác. Biết đâu nó sẽ giúp tiếp thêm một chút động lực nào đó cho các bạn. Hãy luôn sẵn sàng 1 tâm thế để xử lý mọi chuyện. Thứ nhất là không để bị bỡ ngỡ, thứ 2 là không để nó quật ngã mình. Mà dù có ngã, thì mình cũng phải đứng lên. Và khi mình đã sẵn sàng rồi, thì thương tích của sự vấp ngã đó cũng sẽ ít đi".

Trong hành trình 10 năm ấy, có một áp lực mà đến giờ nhắc lại, Đức Phúc vẫn xem là thử thách lớn nhất mình từng đi qua: Intervision. Đó không chỉ là một sân khấu quốc tế, mà là nơi mọi giới hạn bị đẩy lên mức cao nhất, từ sức khoẻ, kỹ năng cho đến tâm lý khi phải đứng cạnh hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Khác hoàn toàn với những sân khấu trong nước nơi mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay, nước Nga mang đến một cuộc chơi khắc nghiệt, với những quy định ngặt nghèo và rất ít khoảng trống cho sai sót. Sự kỹ tính vốn có của Đức Phúc khiến áp lực cứ thế chồng lên, nhưng càng căng thẳng, anh càng buộc mình phải bình tĩnh đối diện. Vì đó là lựa chọn của chính mình, và "dù chuyện gì xảy ra cũng phải tìm cách giải quyết mà thôi".

Ngay cả khả năng không chiến thắng cũng đã được Đức Phúc đặt ra từ trước, rất thẳng thắn và không né tránh. Anh tự hỏi bản thân: nếu không thắng thì sao? Và câu trả lời đến nhẹ tênh nhưng dứt khoát: "Không thắng thì cũng phải làm tốt nhất, phải để lại ấn tượng". Ngay từ đầu, Intervision không phải là một canh bạc tất tay cho danh hiệu, mà là một hành trình để mang tinh thần mạnh mẽ, niềm tự hào và khát vọng đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Đó cũng là lý do nam ca sĩ không ngần ngại đầu tư lớn cho vỏn vẹn ba phút trình diễn, dù chẳng ai dám chắc kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Với Đức Phúc, chiến thắng không chỉ nằm ở thứ hạng, mà ở việc sau khi sân khấu khép lại, khán giả còn còn đọng lại điều gì.

Sự tự tin không phải là điểm mạnh của Đức Phúc, mà là hệ quả của kỷ luật và trách nhiệm. Nam ca sĩ không bao giờ bước vào cuộc thi với suy nghĩ mình mạnh hơn người khác, mà chỉ mang theo một quyết tâm rõ ràng: đã chọn thì phải làm hết mình, dù kết quả ra sao cũng không hối hận. Ngay cả khi đặt giả định không chiến thắng Intervision, điều anh kiên định nhất vẫn là phải để lại dấu ấn, phải khiến khán giả nhớ đến âm nhạc Việt Nam.

Bản lĩnh không nằm ở việc chưa từng gục ngã, mà ở cách anh đối diện với gục ngã như một phần tất yếu của hành trình. Khó khăn, với Phúc, không phải thứ để kể lể hay tô đậm, mà là điều đã được chấp nhận ngay từ đầu. Anh cho phép mình yếu đi trong khoảnh khắc rất ngắn - một lần khóc trong nhà vệ sinh, một nhịp thở để xả áp lực - rồi lập tức quay lại công việc với sự tỉnh táo gần như lạnh lùng. Đó là kiểu mạnh mẽ không cần phô trương: hiểu rõ mình có thể thua, nhưng vẫn làm tới cùng; không chắc chiến thắng, nhưng nhất định không cho phép bản thân hối hận. Sự tự tin của nam ca sĩ không đến từ việc tin mình hơn người khác, mà từ niềm tin vững chắc vào lựa chọn, vào kỷ luật, và vào giá trị của những gì mình đang làm. Khi đã bước lên sân khấu, Đức Phúc không mang theo nỗi sợ thua cuộc, mà mang theo một trái tim rực lửa, ý thức trách nhiệm, và sự chắc chắn của một người biết rõ: mình đang đứng ở đây vì mình xứng đáng.

Nhìn lại chặng đường 10 năm đã đi qua, Đức Phúc không né tránh sự thật rằng thay đổi rõ ràng nhất của bản thân chính là ngoại hình. Một cuộc "đại phẫu" từng khiến công chúng phải bàn tán suốt 1 thời gian dài, từ khuôn mặt, mũi, cằm cho đến những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở bề ngoài thôi là chưa đủ. Song hành với sự lột xác về ngoại hình ấy là một hành trình dậy thì đúng nghĩa, nơi Đức Phúc trưởng thành từ bên trong ra bên ngoài, từ tư duy, cảm xúc đến cách đứng vững trong nghề. Mười năm, không chỉ là thay đổi diện mạo, mà là thay đổi toàn bộ một con người, theo cách rõ ràng và không giấu giếm.

Bên trong Đức Phúc luôn tồn tại một trạng thái cân bằng khá đặc biệt. Chàng nghệ sĩ cung Thiên Bình, còn Moonsight là Bọ Cạp. Đó là màn kết hợp giữa sự tình cảm của cung Thiên Bình bên ngoài, và sự lý trí của Bọ Cạp bên trong. Một phần mềm mại, tình cảm, dễ tạo thiện cảm khi tiếp xúc. Một phần khác lại cực kỳ tỉnh táo, lý trí và luôn đi trước vài bước trong suy nghĩ. Thói quen nhìn mọi thứ ở góc độ bao quát giúp anh không bị cuốn vào cảm xúc nhất thời. Khi bàn đến một phương án, trong đầu Phúc đã sẵn sàng các kịch bản rủi ro và cách xoay chuyển. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy khiến mọi thứ, dù có biến động, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sự tự tin không đến từ việc tin rằng mình luôn đúng, mà từ việc đã nghĩ đủ sâu để chấp nhận mọi khả năng có thể xảy ra.

Còn để nói về 1 sức mạnh mà Đức Phúc luôn có, thì đấy là sức mạnh niềm tin rằng mình khá may mắn. Do ông bà cha mẹ trộm vía ăn ở tốt, tích phước nhiều, nên có lẽ giờ mình được hưởng phước của ông bà cha mẹ để lại".

Vậy nếu phải chỉ ra một khoảnh khắc duy nhất trong 10 năm qua mà Phúc thấy mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ, mình có thể làm được mọi điều mà không sợ gì cả, thì đó sẽ là khoảnh khắc nào? - Đức Phúc cười lớn và trả lời rất tự tin: "Lúc mà mình vượt qua được cơn đau thể xác là lúc mình mạnh nhất! Đó là lúc mình nằm 7 tiếng phẫu thuật mũi môi cằm mà không cần tiêm thuốc mê. Mình được bác sĩ tiêm thuốc tê, họ làm gì mình cũng biết hết. Đấy là lúc tôi thấy mình mạnh nhất.

Vì sao? Vì bảo bây giờ mà nằm như thế, làm như thế thì thật sự là không dám nghĩ đến. Bây giờ đi khám sức khoẻ, chỉ đi lấy máu thôi đã sợ lắm rồi. Đi làm răng ấy. Ôi… Hay giờ người ta hay đi tiêm mặt, tiêm da, ôi quá là đau! Tại sao mình nằm đây mình làm cái này làm gì trời. Vậy mà quá khứ mình từng như thế, họ làm gì mình cũng biết, mình không cảm thấy gì. Đấy có lẽ là lúc tôi thấy mình mạnh nhất, cả về thể xác lẫn tinh thần".