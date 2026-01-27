Mới đây, Anh Tú Atus bất ngờ đăng tải một đoạn clip ngắn trên trang TikTok cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trong đoạn clip, Anh Tú Atus và Diệu Nhi hiếm hoi cùng xuất hiện với hình ảnh đời thường, giản dị. Trên nền nhạc FaSHioN của CORTIS, 2 vợ chồng “xõa” hết mình, nhảy như “loăng quăng” giữa một con phố ở Hàn Quốc.

2 vợ chồng quậy tưng bừng ở Hàn Quốc

Anh Tú Atus diện trang phục tối màu, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, trong khi Diệu Nhi đứng phía sau với biểu cảm vui vẻ, tinh nghịch. Kèm theo đoạn clip, Anh Tú Atus chỉ viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Vẫn hiphop là được". Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong số ít lần cặp đôi cùng xuất hiện công khai trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Chỉ sau thời gian ngắn chia sẻ, đoạn clip dài 16 giây đã nhận về hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok, hơn 500 nghìn lượt thả tim cùng hàng nghìn bình luận, trở thành tâm điểm chú ý giữa thời điểm xuất hiện nhiều tin đồn xoay quanh đời sống hôn nhân của anh và Diệu Nhi.

Bên dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi Diệu Nhi và Anh Tú Atus bất ngờ quay clip chung, cho rằng pha nhảy cover này đã phần nào đập tan những đồn đoán về rạn nứt hôn nhân những ngày vừa qua. Không ít khán giả nhận xét, chính sự thoải mái, vô tư và chẳng màng hình tượng của cặp đôi mới là điều khiến đoạn clip trở nên đáng yêu. Một số netizen hài hước để lại bình luận như: “Hai người này không biết mắc cỡ là gì à?”, “Nhìn là biết còn hạnh phúc lắm rồi”, “Giữa phố Hàn mà nhảy thế này chắc chỉ có Diệu Nhi với Anh Tú Atus”.

Trước đó, Diệu Nhi cũng đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc nắm tay một người đàn ông đầy tình tứ khi cùng nhau đi dạo trong chuyến du lịch nước ngoài. Đi kèm đoạn clip, Diệu Nhi hài hước chú thích: "Lạnh nên hơi sến, đừng coi mọi người ơi". Nữ diễn viên còn chia sẻ thêm loạt hình ảnh trong chuyến đi với dòng trạng thái: "Người đẹp và người ấy hôm nay lại đón bình minh ở một nơi xa", kèm theo hashtag Anh Tú Atus.

Những ngày gần đây, trên MXH liên tục lan truyền những thông tin đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của Anh Tú Atus và Diệu Nhi. Một số bài đăng đặt nghi vấn về việc cả hai ít tương tác, hiếm khi chia sẻ hình ảnh chung và không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Anh Tú Atus còn bị phát hiện không theo dõi bà xã Diệu Nhi.

Những ngày gần đây, trên MXH liên tục lan truyền những thông tin đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của Anh Tú Atus và Diệu Nhi

Giữa làn sóng đồn đoán, cả Anh Tú Atus lẫn Diệu Nhi đều không đưa ra phản hồi chính thức. Dù phần lớn chỉ dừng lại ở mức suy đoán một chiều, những thông tin này vẫn khiến tên tuổi của cặp đôi trở thành từ khóa được bàn luận sôi nổi. Có thể nói, 2 đoạn clip được đăng tải từ trang cá nhân của cặp đôi là cách đáp trả tinh tế giữa loạt tin đồn rạn nứt hôn nhân.

Anh Tú Atus và Diệu Nhi chính thức về chung một nhà trong lễ cưới diễn ra vào gần cuối 2022 ở Phan Thiết, khép lại hành trình 7 năm hẹn hò kín tiếng. Trước đó, cặp đôi tiết lộ đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn từ năm 2019 nhưng lựa chọn giữ kín thông tin với công chúng. Hôn lễ của cả hai từng gây chú ý khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt như Trấn Thành, Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng, Lê Dương Bảo Lâm…

Anh Tú Atus và Diệu Nhi chính thức về chung một nhà trong lễ cưới diễn ra vào gần cuối 2022

Sau khi kết hôn, Diệu Nhi và Anh Tú Atus chủ động giữ sự riêng tư trong đời sống cá nhân, đồng thời duy trì sự độc lập trong các hoạt động nghệ thuật. Cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại sự kiện hay chia sẻ quá nhiều về cuộc sống vợ chồng trên MXH, nhưng mỗi người vẫn bền bỉ theo đuổi con đường riêng và giữ được sức hút trong lòng khán giả.