BigHit Music mới đây đã chính thức xác nhận kế hoạch world tour sân vận động của BTS trong giai đoạn 2026-2027, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nhóm. Đây là tour stadium đầu tiên của BTS sau 7 năm kể từ Map of the Soul, đồng thời cũng là lần cả 7 thành viên cùng xuất hiện trở lại trên sân khấu sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ngay khi thông tin được công bố, quy mô hơn 81 đêm diễn tại 34 thành phố trên toàn cầu đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng quốc tế.

BigHit Music mới đây đã chính thức xác nhận kế hoạch world tour sân vận động của BTS trong giai đoạn 2026-2027 (Ảnh: Facebook)

Theo công bố từ công ty quản lý, BTS WORLD TOUR 2026–2027 được xem là dự án lưu diễn tham vọng nhất của nhóm tính đến hiện tại. Tour sẽ khởi động tại Hàn Quốc, sau đó mở rộng sang các thị trường trọng điểm gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin và châu Á. Đáng chú ý, BigHit Music cho biết lịch trình hiện tại mới chỉ thuộc giai đoạn đầu, đồng nghĩa với việc số lượng điểm dừng và đêm diễn nhiều khả năng sẽ tiếp tục được mở rộng trong năm 2027.

Tour sẽ khởi động tại Hàn Quốc, sau đó mở rộng sang các thị trường trọng điểm gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin và châu Á (Ảnh: Facebook)

Trong năm 2026, BTS dự kiến mở màn bằng chuỗi concert tại sân vận động Goyang vào tháng 4, trước khi lần lượt đặt chân tới Nhật Bản và Bắc Mỹ. Tháng 5, nhóm tiếp tục biểu diễn tại các sân vận động lớn ở Mexico City và Las Vegas. Sang tháng 6, BTS trở lại Busan nhân dịp kỷ niệm FESTA 13 năm, đồng thời chính thức khởi động chặng châu Âu với điểm dừng đầu tiên tại Madrid. Chuỗi concert tại London, Paris và Berlin diễn ra trong tháng 7, trước khi BTS quay lại Bắc Mỹ vào tháng 8 với các thành phố như Toronto, Chicago và SoFi Stadium (Los Angeles). Cuối năm, tháng 12/2026 được xác nhận là thời điểm nhóm tập trung cho thị trường Đông Nam Á, với các điểm đến gồm Bangkok, Singapore và Jakarta.

Đáng chú ý, mức độ quan tâm dành cho tour diễn tại Mexico đã vượt xa dự đoán. Trong phát biểu gần đây, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo cho biết bà đã chủ động gửi thư tới Thủ tướng Hàn Quốc, đề nghị xem xét bổ sung thêm các ngày diễn của BTS tại Mexico. Bà nhấn mạnh rằng giới trẻ Mexico cần có thêm cơ hội tiếp cận với những nghệ sĩ mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Trước đó, hơn 1 triệu người dùng tại Mexico đã đồng loạt truy cập hệ thống bán vé để săn vé cho 3 đêm concert ARIRANG của BTS, song toàn bộ vé đều nhanh chóng được bán hết.

Tổng thống Mexico đã chủ động gửi thư tới Thủ tướng Hàn Quốc, đề nghị xem xét bổ sung thêm các ngày diễn của BTS tại Mexico (Ảnh: Facebook)

Diễn biến này khiến nhiều khán giả quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên trước sức lan tỏa mạnh mẽ của BTS tại khu vực Mỹ Latin. Trên mạng xã hội, tour diễn ARIRANG nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi, với nhiều ý kiến cho rằng BTS đã vượt ra khỏi phạm vi của một nhóm nhạc thần tượng, trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng có ảnh hưởng sâu rộng tới giới trẻ toàn cầu. Từ câu chuyện vé concert, các cuộc thảo luận tiếp tục mở rộng sang vai trò của âm nhạc đại chúng và vị thế ngày càng rõ nét của K-pop trên bản đồ giải trí thế giới.

Không chỉ tại Mexico, sức nóng của BTS WORLD TOUR 2026-2027 còn thể hiện rõ ở quy mô bán vé toàn cầu. Theo thống kê, 44 đêm diễn trên tour đã “sold out” trong vòng chưa đầy một giờ sau khi mở bán, trong đó có nhiều show ở Bắc Mỹ và châu Âu như Tampa, Chicago, Toronto, Los Angeles, London, Madrid và Paris. Trên khắp các nền tảng bán vé, hàng triệu người hâm mộ báo cáo các hàng chờ trực tuyến với số lượng lớn, nhiều nơi vé “bay sạch” chỉ trong vài phút, dẫn tới việc ban tổ chức phải bổ sung thêm ngày diễn ở một số thành phố như Tampa và Stanford để đáp ứng lượng fan.

Không chỉ tại Mexico, sức nóng của BTS WORLD TOUR 2026-2027 còn thể hiện rõ ở quy mô bán vé toàn cầu (Ảnh: Facebook)

Bên cạnh lộ trình world tour tính phí, BTS cũng đang lên kế hoạch cho một buổi concert đặc biệt miễn phí tại Seoul nhằm chào mừng album ARIRANG và sự tái hợp sau thời gian dài. Buổi biểu diễn dự kiến diễn ra tại Gwanghwamun Square vào khoảng 20-21/3/2026, với số lượng vé mời tham dự được chọn thông qua đăng ký trước và khả năng phát trực tiếp toàn cầu qua nền tảng OTT để phục vụ fan hâm mộ không thể đến trực tiếp. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ là một buổi hòa nhạc chào mừng mà còn là dịp để giới thiệu văn hoá Hàn Quốc rộng rãi hơn ra thế giới khi tổ chức gần các địa điểm biểu tượng như Gyeongbokgung và Sungnyemun Gate.

BTS cũng đang lên kế hoạch cho một buổi concert đặc biệt miễn phí tại Seoul (Ảnh: X)

Song song với kế hoạch lưu diễn, BTS cũng xác nhận sẽ phát hành album phòng thu mới vào ngày 20/3/2026. Album ra mắt ngay trước khi tour chính thức khởi động, được xem là bước chuẩn bị quan trọng để người hâm mộ làm quen với các ca khúc mới trước khi thưởng thức trực tiếp trên sân khấu. Công tác bán vé sẽ được triển khai theo hai giai đoạn, gồm presale dành cho ARMY Membership trên Weverse trong hai ngày 22–23/1/2026 và đợt bán vé công khai vào ngày 24/1/2026. Phía BigHit Music cũng khuyến cáo người hâm mộ chủ động chuẩn bị tài khoản và phương thức thanh toán, trong bối cảnh nhu cầu được dự đoán sẽ tiếp tục vượt xa số lượng vé phát hành.

Không phải ngẫu nhiên BTS thường được công chúng ưu ái gọi là “báu vật quốc gia” của Hàn Quốc. Suốt hơn một thập kỷ hoạt động, 7 chàng trai không chỉ liên tục phá vỡ các kỷ lục âm nhạc quốc tế, góp phần đưa Kpop vươn lên vị thế mới trên bản đồ giải trí toàn cầu, mà còn đóng vai trò như những đại sứ văn hóa khi lan tỏa hình ảnh, ngôn ngữ và giá trị Hàn Quốc ra thế giới. Từ việc phát biểu tại Liên Hợp Quốc, tham gia các chiến dịch xã hội, cho tới những tác động rõ rệt về kinh tế và du lịch, BTS được xem là niềm tự hào mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ của một nhóm nhạc thần tượng thông thường.