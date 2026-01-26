Nhóm nam Vbiz có hit cả nước biết mất tích 15 năm, ai cũng tài năng mà sự nghiệp lạ lắm!

FB Boiz trở lại

Ngày 22/1 vừa qua, thị trường nhạc Việt vừa đón nhận sự quay trở lại của một nhóm nhạc nam từng để lại nhiều dấu ấn trong giai đoạn 2010 là FB Boiz. Sau khoảng thời gian dài tách nhóm để theo đuổi các hoạt động solo và sự nghiệp riêng, FB Boiz đã chính thức tái hợp, đánh dấu cột mốc mới bằng việc phát hành album mang tên Trở Lại . Trong lần tái xuất này, nhóm hoạt động với đội hình gồm 3 thành viên Phúc Bồ, Hoàng Tôn và JC Hưng.

FB Boiz đã chính thức tái hợp, đánh dấu cột mốc mới bằng việc phát hành album mang tên Trở Lại (Ảnh: Facebook)

Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nhóm là một album bao gồm 8 ca khúc mới: Như ngày nào, Nhà vua, Trở lại, Mối tình đầu, Lãng du, Đêm lạnh, Tình suy và Ký ức nồng say. Toàn bộ các ca khúc trong album đều lấy chất liệu R&B làm màu sắc chủ đạo. Việc kiên định với dòng nhạc R&B trong bối cảnh thị trường Vpop đang có nhiều biến chuyển với các xu hướng âm nhạc điện tử hay pop ballad cho thấy nỗ lực của nhóm trong việc giữ gìn và duy trì bản sắc âm nhạc vốn có đã làm nên tên tuổi của họ cách đây hơn một thập kỷ.

Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nhóm là một album bao gồm 8 ca khúc mới (Ảnh: Facebook)

Tận dụng thế mạnh về chuyên môn sáng tác và hòa âm phối khí, cả 8 ca khúc trong album đều có sự tham gia trực tiếp của Phúc Bồ, Hoàng Tôn và JC Hưng trong các vai trò từ sáng tác, viết lời cho đến khâu sản xuất âm nhạc cuối cùng. Cách làm việc này nhằm đảm bảo tính thống nhất trong tư duy âm nhạc, đồng thời phát huy tối đa sở trường của từng cá nhân trong một tổng thể chung sau nhiều năm hoạt động độc lập.

Cả 8 ca khúc trong album đều có sự tham gia trực tiếp của Phúc Bồ, Hoàng Tôn và JC Hưng (Ảnh: Facebook)

Chia sẻ về quyết định tái hợp sau một thời gian dài, các thành viên FB Boiz khẳng định sự trở lại lần này không mang mục đích tìm lại hào quang quá khứ hay đơn thuần là một cuộc dạo chơi mang tính hoài niệm. Thay vào đó, nhóm xác định đây là việc tiếp nối một hành trình âm nhạc đã được làm mới. Việc tái hợp được đặt trong tâm thế chủ động, có định hướng phát triển rõ ràng và chuyên nghiệp. Album Trở Lại được xem như một tuyên ngôn âm nhạc, là kết quả được chắt lọc từ những trải nghiệm nghề nghiệp và sự đồng thuận về mặt định hướng của cả 3 thành viên ở thời điểm hiện tại.

Ngay khi thông tin và sản phẩm mới được công bố, sự trở lại của FB Boiz đã nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ đã theo dõi nhóm từ những ngày đầu. Trên các nền tảng mạng xã hội và các trang nghe nhạc trực tuyến, nhiều bình luận bày tỏ sự hào hứng trước động thái này của nhóm. Đồng thời, album cũng vừa đạt thành tích #1 iTunes Vietnam, cho thấy sự hưởng ứng lớn của khán giả.

Nhóm nhạc có hit quốc dân cả nước biết

Nhìn lại quá khứ, FB Boiz là một trong những nhóm nhạc nam hiếm hoi hoạt động sôi nổi và hiệu quả tại thị trường nhạc Việt trong giai đoạn những năm 2010. Ở thời điểm đó, mô hình nhóm nhạc nam tự sáng tác và sản xuất âm nhạc chưa thực sự phổ biến, giúp FB Boiz tạo được dấu ấn riêng biệt. Trong suốt quá trình hoạt động, đội hình của nhóm cũng trải qua nhiều biến động về số lượng thành viên, đáng chú ý là việc Kay Trần cũng từng có thời gian là một mảnh ghép của FB Boiz. Tên tuổi của nhóm gắn liền với nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích, trong đó nổi bật nhất là bản hit Để Em Rời Xa .

Tên tuổi của nhóm gắn liền với nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích, trong đó nổi bật nhất là bản hit Để Em Rời Xa (Ảnh: Facebook)

Tại thời điểm ra mắt, Để Em Rời Xa đã tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng người nghe nhạc, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng nhạc số uy tín lúc bấy giờ. Mức độ phổ biến của ca khúc này lớn đến mức giai điệu và ca từ của nó trở nên quen thuộc với hầu hết khán giả trẻ, trở thành một trong những bài hát nhận diện thương hiệu cho dòng nhạc R&B/Hip-hop tại Việt Nam giai đoạn đó. Cho đến nay, nhắc đến FB Boiz, khán giả vẫn thường nhắc ngay đến bản hit quốc dân này.

Trong thời gian tách nhóm, các thành viên FB Boiz cũng có những hoạt động solo riêng và để lại một vài dấu ấn nhất định. Phúc Bồ khẳng định sự uy tín chuyên môn của mình khi hoạt động với vai trò nhà sản xuất. JC Hưng cũng có nhiều hoạt động cá nhân, trong đó nổi bật nhất là bản hit Where U At kết hợp cùng Andree Right Hand từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Dẫu vậy, tên tuổi của Phúc Bồ và JC Hưng không quá nổi bật trong mắt đại chúng, chủ yếu cả hai chỉ nổi bật trong cộng đồng người hâm mộ Hiphop và Underground Việt Nam. Duy nhất có tên tuổi của Hoàng Tôn có sức ảnh hưởng và nổi tiếng hơn cả. Sau khi tách ra từ FB Boiz, Hoàng Tôn liên tục tạo tiếng vang với loạt hit như Only U, Yêu Em Rất Nhiều, Dành Cho Em,... Bên cạnh những dấu ấn về âm nhạc, Hoàng Tôn còn nhiều lần gây chú ý vì sự lột xác với ngoại hình khác lạ. Thời gian gần đây, anh chàng còn có nhiều dự án kết hợp với các nghệ sĩ trẻ như Vệ Tinh với HIEUTHUHAI, không cần phải nói nhiều với tlinh hay Tình Yêu Ngủ Quên với LYHAN. Các ca khúc này đều tạo được hiệu ứng tốt giúp tên tuổi của anh luôn nhận được sự chú ý từ khán giả.

Sự trở lại lần này của FB Boiz đang nhận được sự quan tâm và đón nhận từ công chúng (Ảnh: Facebook)

Sự trở lại lần này của FB Boiz đang nhận được sự quan tâm và đón nhận từ công chúng. Với nền tảng kỹ thuật vững chắc, khả năng tự sản xuất và định hướng R&B rõ ràng, nhóm đang bước vào giai đoạn hoạt động mới với mục tiêu chinh phục khán giả bằng chất lượng âm nhạc thực thụ thay vì chỉ dựa vào danh tiếng cũ.