Cuộc nổi loạn của con trai khiến Victoria Beckham đạt kỳ tích 25 năm có 1

Brooklyn Beckham, con trai cả của David và Victoria Beckham, mấy ngày qua gây chấn động toàn cầu khi công khai tâm thư dài 6 trang, tố cáo cha mẹ đã kiểm soát và phá hoại cuộc hôn nhân giữa anh và Nicola Peltz. Brooklyn cáo buộc cha mẹ đã lan truyền nhiều thông tin sai lệch để bảo vệ hình ảnh của gia đình, đồng thời chèn ép anh và con dâu trong cuộc sống hàng ngày.

Thông tin này khiến báo chí tốn không biết bao giấy mực, bởi lẽ cái tên Beckham vốn nổi tiếng với thương hiệu tập thể đã gắn liền với từng thành viên trong gia đình suốt hàng chục năm. Một khuôn mẫu hoàn hảo nay có nguy cơ sụp đổ khi Brooklyn đã chính thức quay lưng với cả nhà. Hiện, từng nhất cử nhất động của mỗi người được sóng mạng và truyền thông hóng triệt để.

David và Victoria vẫn cập nhật thường xuyên trên MXH, song vẫn chưa lên tiếng chính thức trước cáo buộc từ con cả. Mới đây, người hâm mộ có thể tự tin khẳng định số đông công chúng trong nước và toàn cầu đang nghiêng về phía đôi vợ chồng đình đám.

Những con số không hề nói dối - chỉ vài ngày sau khi drama gia đình bùng nổ, ca khúc Not Such An Innocent Girl (2001), từng bị xem là một sản phẩm solo không quá nổi bật của Victoria, bất ngờ leo thẳng lên No.1 BXH Official Singles Sales Chart tại Anh trong tuần 23/01 - 29/01/2026.

Theo dữ liệu từ Official Charts Company (OCC), lượt nghe và lượt mua ca khúc này tăng hơn 19.000% so với thời điểm trước đó. Đây là con số khó tin với một bài hát đã 25 năm tuổi, không hề có chiến dịch quảng bá mới, không MV remake, không live stage, thậm chí không một lời nhắc trực tiếp từ chính chủ, giữa một thời đại streaming không hề quen thuộc với những bản nhạc cũ kỹ.

Nếu Brooklyn bị chỉ trích vì “bóc phốt” gia đình, Nicola Peltz bị soi từng động thái, thì Victoria Beckham lại là người thu hoạch lợi ích truyền thông rõ ràng nhất, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Not Such An Innocent Girl là single debut trong sự nghiệp solo của Victoria Beckham, phát hành vào tháng 9/2001, sau khi Spice Girls tạm ngưng hoạt động. Ca khúc mang màu sắc pop dance pha R&B, được xây dựng để phá vỡ hình ảnh Posh Spice và sang chảnh, lạnh lùng mà công chúng đã quen thuộc.

Not Such An Innocent Girl nói về sự trưởng thành, chủ động và kiểm soát hình ảnh cá nhân, một thông điệp khá liều lĩnh vào đầu những năm 2000, nhất là với một nữ nghệ sĩ luôn bị đóng khung trong hình tượng quý cô thời thượng.

Tuy nhiên, khi ra mắt lần đầu, ca khúc chỉ đạt No.6 trên UK Singles Chart, bị đánh giá là an toàn, thiếu bùng nổ, và nhanh chóng bị lu mờ bởi các thành viên khác của Spice Girls trong giai đoạn solo.

