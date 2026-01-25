Nam ca sĩ debut 2 lần mới nổi tiếng: Fanmeeting cháy vé, 500 triệu lượt xem, ra 1 album “hốt bạc” cả đời

Vương Bình chính thức giới thiệu đến khán giả album Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) - phiên bản mở rộng của album debut trước đó. Dự án được xem là bước đi tiếp theo trong hành trình solo của nam ca sĩ, đồng thời là lời tri ân gửi đến người hâm mộ sau quãng thời gian hoạt động sôi nổi tại Anh Trai Say Hi 2025.

Vương Bình chính thức giới thiệu đến khán giả album Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) (Ảnh: FBNV)

Tiếp tục trung thành với Pop/Ballad mang màu sắc tự sự, Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) không chọn cách làm mới ồn ào mà tập trung nâng cấp chất lượng tổng thể. Album được làm mới bằng các bản phối tinh tế hơn, đồng thời bổ sung những màn kết hợp phù hợp với tinh thần từng ca khúc.

Danh sách nghệ sĩ góp mặt gồm Phùng Khánh Linh, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc và CONGB, giúp mỗi bài hát mang thêm một lớp cảm xúc mới. Nổi bật nhất là Thành Phố Phía Đông phiên bản song ca cùng Phùng Khánh Linh - ca khúc nhanh chóng trở thành điểm nhấn nhờ không khí hoài niệm, nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu, góp phần giúp album tiếp cận tệp khán giả rộng hơn. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, album còn giới thiệu Thanh Tân - bản ballad mới mang màu sắc trong trẻo, kể về những rung động đầu đời và khát khao được yêu một cách thuần khiết. Ca khúc này được xem là mảnh ghép hoàn thiện mạch cảm xúc xuyên suốt của Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) .

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, album còn giới thiệu ca khúc mới Thanh Tân

Thành Phố Phía Đông phiên bản song ca cùng Phùng Khánh Linh (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi phát hành, Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Album đạt 530 triệu lượt xem trên TikTok, cùng 377 nghìn video được người dùng sử dụng âm thanh từ album để sáng tạo nội dung. Trên Facebook và Instagram, tổng lượt xem các nội dung liên quan vượt mốc 100 triệu, cho thấy mức độ lan tỏa rộng rãi của dự án.

Bên cạnh đó, album cũng ghi nhận 22 triệu lượt stream trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, trở thành một trong những dự án solo có thành tích nổi bật của Vương Bình. Riêng Thành Phố Phía Đông từng vươn lên Top 1 iTunes Việt Nam, Top 2 Zing MP3, đồng thời lọt Top Trending YouTube, góp phần duy trì sức nóng cho album trong thời gian dài.

Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: FBNV)

Song song với việc phát hành Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) , fanmeeting Binhjama của Vương Bình nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và thu hút đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ lẫn cộng đồng mạng. Ngay từ khi công bố, sự kiện đã nhận được lượng tương tác lớn trên các nền tảng xã hội, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của nam ca sĩ sau Anh Trai Say Hi 2025.

Fanmeeting Binhjama của Vương Bình nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý (Ảnh: FBNV)

Không chỉ đơn thuần là một buổi gặp gỡ, fanmeeting gây ấn tượng nhờ quy mô tổ chức chỉn chu, các tiết mục biểu diễn gắn liền với album Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) cùng những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, chân thành giữa Vương Bình và người hâm mộ. Chính sự kết nối cảm xúc này đã khiến nhiều hình ảnh, video tại fanmeeting được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trên TikTok, loạt clip ghi lại các khoảnh khắc tại fanmeeting nhanh chóng lọt Top Trending, thu về hàng triệu lượt xem và tương tác.

Trên TikTok, loạt clip ghi lại các khoảnh khắc tại fanmeeting nhanh chóng lọt Top Trending (Ảnh: FBNV)

Vương Bình (tên thật Ngô Nguyên Bình, sinh năm 1996) từng được khán giả biết đến với nghệ danh Zino khi hoạt động trong nhóm nhạc MONSTAR. Sau khi nhóm tan rã, nam ca sĩ lựa chọn con đường solo và tiếp tục phát triển sự nghiệp dưới sự quản lý của ST.319 Entertainment.

Sau khi nhóm tan rã, nam ca sĩ lựa chọn con đường solo (Ảnh: FBNV)

Ở giai đoạn solo, Vương Bình dần tạo dấu ấn với những sản phẩm mang màu sắc tự sự, nổi bật là ca khúc Thành Phố Phía Đông và album solo đầu tay Anh Bờ Vai - dự án kể lại câu chuyện về một mối tình đơn phương kéo dài suốt 10 năm. Bên cạnh thế mạnh ballad cảm xúc, nam ca sĩ cũng cho thấy sự thử nghiệm mới mẻ khi đưa chất liệu drill kết hợp âm hưởng Nam Bộ vào một số sản phẩm, thể hiện mong muốn làm mới hình ảnh âm nhạc cá nhân.

Đến năm 2025, Vương Bình chính thức đánh dấu lần tái xuất solo với MV Thua Người Ta , mở ra giai đoạn hoạt động sôi nổi hơn. Sở hữu chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc cùng hình ảnh gần gũi, nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả. Cũng trong năm này, việc tham gia chương trình thực tế âm nhạc Anh Trai Say Hi 2025 giúp Vương Bình ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn với công chúng. Nam ca sĩ gây thiện cảm nhờ gương mặt trẻ trung, tính cách chân thật, dễ gần cùng giọng hát đầy cảm xúc, đồng thời không ngại thử sức ở nhiều khía cạnh từ ca hát, hình ảnh đến phong cách, cho thấy nỗ lực tìm lại phong độ và khẳng định dấu ấn cá nhân rõ nét hơn trong hành trình nghệ thuật.