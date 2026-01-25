Mỹ nhân “vịt hoá thiên nga” chật vật: Khoe nhạc mới view giảm liên tục, cả đời bị chê bất tài

Mới đây, một sự việc hy hữu xảy ra trong buổi livestream của Giselle (aespa) đang trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn Kpop. Cụ thể, trong lần livestream gần nhất, nữ thần tượng đã quyết định hé lộ một phần giai điệu của bài hát mới. Tuy nhiên, thay vì tạo ra hiệu ứng bùng nổ hay nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ cộng đồng người hâm mộ, một cảnh tượng trớ trêu đã xảy ra.

Theo số liệu ghi nhận được từ đoạn video đang lan truyền chóng mặt, khi Giselle bắt đầu mở đoạn nhạc của ca khúc mới, lượng người xem trực tiếp đã có dấu hiệu sụt giảm bất thường. Từ con số hơn 44.000 người đang theo dõi, lượng view nhanh chóng tụt xuống còn 36.100 người chỉ trong vòng vỏn vẹn 30 giây. Diễn biến này đi ngược lại hoàn toàn với quy luật thông thường của các buổi livestream, nơi những khoảnh khắc tiết lộ sản phẩm mới thường là thời điểm giữ chân người xem hiệu quả nhất hoặc kéo lượng tương tác tăng vọt. Sự sụt giảm hơn 8.000 người xem trong khoảnh khắc quan trọng này đã đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về sức hút thực tế của nữ thần tượng. Nhiều bình luận thẳng thắn đánh giá rằng đoạn nhạc mới thiếu điểm nhấn, giai điệu không đủ bắt tai và hấp dẫn như kỳ vọng, khiến sự hào hứng ban đầu của người hâm mộ nhanh chóng nguội lạnh dẫn đến hành động thoát livestream hàng loạt.

Sự cố này một lần nữa khiến nhiều người gợi nhớ lại hành trình sự nghiệp đầy chông gai của Giselle. Giselle tên thật là Uchinaga Aeri, sinh năm 2000, đảm nhận vị trí rapper chính của aespa. Mang trong mình hai dòng máu Nhật - Hàn, cô từng gây chú ý với thời gian thực tập ngắn kỷ lục tại SM Entertainment trước khi chính thức ra mắt. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng về một nhân tố "khủng" được tuyển chọn gắt gao, những năm đầu sự nghiệp của Giselle lại bị xem là "lỗ hổng visual" của nhóm. Trong đội hình aespa, Giselle thời điểm đó thường xuyên bị công chúng chỉ trích vì ngoại hình kém sắc, vóc dáng không được thon gọn và thiếu sức hút so với ba thành viên còn lại.

Không chỉ bị lép vế về nhan sắc, năng lực của nữ thần tượng cũng liên tục bị đặt lên bàn cân, dẫn đến việc cô bị gắn mác "bất tài" trong suốt thời gian dài. Mặc dù sở hữu chất giọng rap lạ và khả năng ngoại ngữ tốt, nhưng kỹ năng vũ đạo yếu kém đã trở thành điểm yếu của Giselle. Những động tác thiếu lực và thường xuyên lệch nhịp trên sân khấu khi đặt cạnh các thành viên có kỹ thuật tốt như Karina hay Winter càng khiến sự chênh lệch trở nên rõ rệt. Thậm chí, khâu định hình phong cách của công ty chủ quản cũng tồn tại nhiều bất cập khi thường xuyên để cô diện trang phục xuề xòa, lỗi mốt. Tổng hòa những yếu tố này khiến Giselle nhiều lần bị ví như "người thừa" hay "vũ công minh họa" trong các màn trình diễn của chính nhóm mình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, câu chuyện về Giselle đã rẽ sang một hướng khác với biệt danh "vịt hóa thiên nga". Nữ rapper đã có màn lột xác ngoạn mục về cả ngoại hình lẫn khí chất. Từ một thành viên mờ nhạt, Giselle hiện tại vươn lên trở thành nhân tố hút fan hàng đầu, đặc biệt tại thị trường quốc tế. Cô ghi điểm nhờ vóc dáng ngày càng săn chắc, quyến rũ đậm chất Mỹ cùng thần thái sang chảnh, sắc sảo trên sân khấu.Sự thay đổi tích cực trong việc kiểm soát biểu cảm và tìm ra phong cách trang điểm phù hợp đã giúp nữ rapper xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh kém sắc năm xưa.. Dẫu vậy, cô cũng đã phải đối mặt với hàng loạt đồn đoán về việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ khi nhiều khoảnh khắc gương mặt bị nhận xét là đơ cứng, thiếu tự nhiên.

Thời gian gần đây, Giselle lại vướng vào những ồn ào tình cảm khiến hình ảnh của cô nàng bị ảnh hưởng. Mới đây, cô vướng vào tin đồn hẹn hò với Shotaro (RIIZE) sau khi cư dân mạng soi ra hình ảnh trùng khớp trên màn hình điện thoại. Sự việc tụt view khi khoe nhạc mới đây có thể xem là một phần nào đó phản ánh tình cảnh hiện tại của Giselle. Mặc dù cô nàng đã nỗ lực "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình, nhưng nhìn chung thực tế, nữ rapper của aespa vẫn đang chật vật trong việc khẳng định chất lượng âm nhạc và duy trì sự công nhận thực sự từ công chúng.