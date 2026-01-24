Từng được xem là một trong những biểu tượng giải trí quyền lực nhất Hollywood, Jennifer Lopez hiện đối mặt giai đoạn khó khăn hiếm thấy trong sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ. Từ việc hủy toàn bộ tour diễn vì doanh số vé thấp, các dự án âm nhạc - điện ảnh liên tiếp thất bại, đến việc hình ảnh cá nhân vướng nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ từng được tôn vinh là “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” đang đứng trước câu hỏi về sức hút thực sự ở thời điểm hiện tại.

Jennifer Lopez nổi đình đám thập niên 1990 - 2000s (ảnh: Pinterest)

Sinh năm 1969 tại Bronx, New York, Jennifer Lopez lớn lên trong một gia đình lao động gốc Puerto Rico. Xuất phát điểm không có hậu thuẫn từ các thế lực trong ngành giải trí, cô bước vào Hollywood với vai trò vũ công minh họa cho Janet Jackson. Hình ảnh “Jenny from the Block” được xây dựng từ chính xuất thân này, nhấn mạnh hành trình đi lên bằng nỗ lực cá nhân và sự gắn bó với nguồn cội.

Cái tên J.Lo từng vượt khỏi phạm vi một nghệ sĩ, trở thành thương hiệu mang giá trị thương mại lớn, có ảnh hưởng đến thời trang, âm nhạc và văn hóa đại chúng (ảnh: Reddit)

Sự nghiệp của Jennifer Lopez rẽ sang trang mới vào năm 1997 với vai diễn danh ca Selena Quintanilla trong bộ phim tiểu sử Selena. Thành công của tác phẩm giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất, đồng thời trở thành nữ diễn viên gốc Latin đầu tiên nhận cát-xê 1 triệu USD cho một vai chính tại Hollywood. Vai diễn này cũng mang về cho cô đề cử Quả cầu vàng, đặt nền móng cho vị thế ngôi sao đa năng trong cả điện ảnh lẫn âm nhạc.

Từ cuối thập niên 1990 đến giữa những năm 2000, Jennifer Lopez bước vào giai đoạn được xem là đỉnh cao sự nghiệp. Năm 2001, cô lập kỷ lục khi album J.Lo đứng đầu Billboard 200 và bộ phim The Wedding Planner dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong cùng một tuần, thành tích hiếm có trong lịch sử giải trí đại chúng. Giai đoạn này, cái tên J.Lo vượt khỏi phạm vi một nghệ sĩ, trở thành thương hiệu mang giá trị thương mại lớn, có ảnh hưởng đến thời trang, âm nhạc và văn hóa đại chúng.

Jennifer Lopez được tạp chí People vinh danh là “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới”

Âm nhạc là lĩnh vực giúp Jennifer Lopez duy trì độ phủ sóng lâu dài. Từ If You Had My Love, Waiting for Tonight đến Jenny from the Block, cô liên tục có mặt trên các bảng xếp hạng lớn. Năm 2011, trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ đã suy giảm sức hút, Jennifer Lopez bất ngờ trở lại với On The Floor , ca khúc đạt hàng tỷ lượt nghe và xem trên các nền tảng số. Cùng năm đó, cô được tạp chí People vinh danh là “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới” và trở thành gương mặt quen thuộc của chương trình American Idol, củng cố hình ảnh biểu tượng bền bỉ của làng giải trí Mỹ.

Tuy nhiên, những năm gần đây, sự nghiệp của Jennifer Lopez đối mặt nhiều thách thức rõ rệt. Dự án This Is Me… Now - bao gồm album phòng thu, phim điện ảnh và phim tài liệu xoay quanh đời sống cá nhân được cô đầu tư khoảng 20 triệu USD nhưng không đạt kỳ vọng về mặt thương mại lẫn chuyên môn. Album chỉ xếp hạng 38 trên Billboard 200, mức thành tích thấp so với tiêu chuẩn trước đây của cô. Phần phim đi kèm cũng nhận phản hồi tiêu cực, bị đánh giá là quá tập trung vào việc tôn vinh bản thân và thiếu chiều sâu nghệ thuật.

J.Lo ly hôn chồng cũ, đầu tư dự án kể về chuyện cá nhân nhưng bị chê (ảnh: FBNV)

Ngay sau đó, chuyến lưu diễn dự kiến diễn ra vào mùa hè 2024 bị hủy bỏ hoàn toàn. Thông báo chính thức cho biết Jennifer Lopez muốn dành thời gian cho gia đình, song nhiều nguồn tin quốc tế đồng loạt ghi nhận tình trạng bán vé kém, nhiều đêm diễn không đạt mức tối thiểu để tổ chức. Việc đổi tên tour sang hướng tổng hợp các bản hit cũ cũng không cải thiện được tình hình. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sức hút thương mại của Jennifer Lopez không còn như trước.

Chuyến lưu diễn dự kiến diễn ra vào mùa hè 2024 bị hủy bỏ hoàn toàn, nguyên nhân bị cho là ế vé (ảnh: X)

Song song với thất bại doanh thu, hình ảnh cá nhân của Jennifer Lopez cũng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Cụm từ “J.Lo Hate Train” lan rộng trên TikTok, Reddit và X, tập trung vào các cáo buộc liên quan đến thái độ làm việc, cách ứng xử với nhân viên và cộng sự. Phim tài liệu tự thuật của cô bị một bộ phận khán giả chỉ trích là phô trương đời tư và thiếu sự tiết chế. Những tranh cãi cũ cũng được nhắc lại, trong đó có nghi vấn cô sử dụng giọng hát của các ca sĩ khác trong một số bản thu âm nhưng không ghi nhận đầy đủ đóng góp của họ, dù phía Jennifer Lopez chưa từng thừa nhận các cáo buộc này.

Hình ảnh cá nhân của Jennifer Lopez cũng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội (ảnh: Instagram)

Hình ảnh “Jenny from the Block” vì thế bị đặt dấu hỏi về tính chân thực. Từ một biểu tượng của sự vươn lên bằng thực lực, Jennifer Lopez trong mắt một bộ phận công chúng hiện nay bị xem là xa rời thông điệp ban đầu, đặc biệt khi các sản phẩm gần đây tập trung nhiều vào việc khẳng định bản thân hơn là đổi mới nghệ thuật.

Đến đầu năm 2026, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Một số nguồn tin cho biết Jennifer Lopez đã chấm dứt hợp đồng với hãng đĩa BMG vào giữa năm 2025, chuyển sang hoạt động độc lập sau chuỗi dự án không đạt kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, cô đặt trọng tâm trở lại điện ảnh với Kiss of the Spider Woman và các show diễn cố định tại Las Vegas, hướng đến nhóm khán giả trung thành thay vì thị trường đại chúng rộng lớn như trước.

Jennifer Lopez táo bạo trên các sân khấu

Cùng thời điểm, phong cách biểu diễn của Jennifer Lopez tiếp tục gây tranh luận. Trên sân khấu và thảm đỏ, nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện với trang phục xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo. Một bộ phận khán giả ghi nhận thể lực và vóc dáng của cô ở tuổi ngoài 50, xem đây là minh chứng cho sự kỷ luật và bền bỉ. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc liên tục khai thác hình ảnh gợi cảm là dấu hiệu của sự bế tắc trong định hướng nghệ thuật, thậm chí bị xem là phản cảm và không phù hợp với vị thế một nghệ sĩ kỳ cựu. Thậm chí, nhiều người cho rằng J.Lo ăn diện không khác gì vũ nữ thoát y. Đồ diễn cắt xẻ mạnh tay nhiều lần khiến J.Lo lâm vào tình trạng dễ hớ hênh trên sân khấu.

Những bộ cánh J.Lo diện hiện tại đều được cắt xẻ sâu (ảh: Redferns)

Ekip J.Lo trang bị đồ bảo hộ tránh phản cảm (ảnh: X)

Những tranh luận xoay quanh Jennifer Lopez hiện nay phản ánh rõ sự thay đổi trong cách công chúng nhìn nhận một biểu tượng từng thống trị văn hóa đại chúng. Từ đỉnh cao danh vọng đến giai đoạn chững lại, trường hợp của Jennifer Lopez cho thấy ngay cả những ngôi sao lớn nhất cũng không nằm ngoài quy luật đào thải khắc nghiệt của ngành giải trí.