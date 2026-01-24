Tân binh hot nhất hiện nay: Có MV quay ở Việt Nam, để né “flop” mà bị tung ảnh khiến Hàn Quốc nổi điên

Thị trường Kpop đầu năm 2026 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của LNGSHOT, nhóm nhạc nam đầu tiên được nhào nặn bởi Jay Park. Không chỉ thu hút sự chú ý khổng lồ ngay khi vừa ra mắt, tân binh này còn đang được xem là đối thủ cạnh tranh xứng tầm với CORTIS t. Bên cạnh màn chào sân gây tò mò, LNGSHOT còn khiến khán giả Việt bất ngờ khi lựa chọn một ekip hoàn toàn là người Việt Nam để thực hiện sản phẩm pre-debut.

Đối thủ mới nổi của CORTIS

LNGSHOT là dự án nhóm nhạc nam đầu tiên trực thuộc MORE VISION, đánh dấu tham vọng của Jay Park trong việc đào tạo thế hệ thần tượng tiếp theo. Khác biệt với công thức "thần tượng hoàn hảo" thường thấy, LNGSHOT được định hướng đậm chất nghệ sĩ với dòng nhạc chủ đạo là R&B và Hip-hop Âu Mỹ. Đây cũng chính là phong cách đã làm nên thương hiệu lẫy lừng của Jay Park suốt nhiều năm qua.

LNGSHOT là dự án nhóm nhạc nam đầu tiên trực thuộc MORE VISION (Ảnh: X)

LNGSHOT đánh dấu tham vọng của Jay Park trong việc đào tạo thế hệ thần tượng tiếp theo (Ảnh: X)

Dù độ tuổi trung bình còn rất trẻ, 4 mảnh ghép của LNGSHOT đã sớm sở hữu "bảng vàng" thành tích cùng khả năng tự sản xuất đáng nể. Đảm nhận vai trò đầu tàu là Kwon Oh-yul, sinh năm 2006. Không chỉ dẫn dắt nhóm, Ohyul còn trực tiếp tham gia khâu sáng tác, phối khí cho Never Let Go. Giữ vị trí Rapper chính, thành viên Kim Ryul từng gây tiếng vang lớn khi tham gia show thực tế sống còn RAP: PUBLIC. Nam idol được ví như nhân tố chủ chốt trong khâu sản xuất của EP debut khi chắp bút cho loạt ca khúc Saucin, Backseat, FaceTime.

Hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm cũng chứng minh tài năng "không đợi tuổi". Jeong Woo Jin sinh năm 2008 với khả năng sản xuất âm nhạc cùng các thành viên khác, anh cũng từng được Jay Park ưu ái cho xuất hiện trong MV Gimme A Minute. Gây tò mò nhất trong đội hình là em út Louis sinh năm 2010, mang trong mình hai dòng máu Pháp và Hàn. Tuy nhiên, điều khiến chàng trai 16 tuổi này trở thành tâm điểm bàn tán chính là màu giọng đặc biệt được ví như bản sao của Justin Bieber. Chất giọng R&B lôi cuốn, vừa phóng khoáng vừa ngọt ngào của Louis được đánh giá là "vũ khí bí mật" giúp ca khúc chủ đề Moonwalkin' trở nên viral và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng quốc tế ngay khi ra mắt. Không chỉ sở hữu giọng hát trời phú, em út của LNGSHOT còn chứng minh tài năng toàn diện khi tham gia soạn nhạc cho ca khúc Remedy của Jay Park cũng như đóng góp lớn vào quá trình sản xuất các ca khúc trong album đầu tay.

Dù độ tuổi trung bình còn rất trẻ, 4 mảnh ghép của LNGSHOT đã sớm sở hữu "bảng vàng" thành tích (Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, trước khi chính thức ra mắt, LNGSHOT đã vướng vào tranh cãi và không nhận được sự đón nhận từ công chúng tại Hàn vì một bài đăng của Jay Park. Tháng 9/2025, Jay Park đã đăng tải hình ảnh giới thiệu nhóm với phong cách nổi loạn. Trong ảnh, cả 4 thành viên và nam ca sĩ đều tạo dáng giơ ngón tay giữa. Tại Hàn Quốc, đây được xem là hành động thô lỗ và thiếu tôn trọng khán giả. Bức ảnh ngay lập tức khiến dư luận "nổi điên" vì cho rằng LNGSHOT cổ xúy hình ảnh lệch chuẩn, hoàn toàn không phù hợp với tư cách thần tượng.

Trước khi chính thức ra mắt, LNGSHOT đã vướng vào tranh cãi và không nhận được sự đón nhận từ công chúng tại Hàn (Ảnh: Jay Park)

Bỏ qua những ồn ào về thái độ, LNGSHOT chính thức ra mắt vào ngày 13/1/2026 với EP SHOT CALLERS và ca khúc chủ đề Moonwalkin'. Chất lượng âm nhạc đã giúp nhóm có màn "lội ngược dòng" ngoạn mục về mặt thành tích. Cụ thể, album đầu tay đã mang về 11 triệu lượt stream trong tuần đầu, giúp LNGSHOT chễm chệ ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng debut của các nhóm nam Gen 5 trên nền tảng Spotify. Sức hút của nhóm còn được chứng minh khi là đại diện duy nhất đến từ công ty vừa và nhỏ lọt vào Top 4 nghệ sĩ tăng trưởng follower nhanh nhất tuần 3 năm 2026 khi thu về thêm hơn 103.000 lượt theo dõi mới. Không chỉ mạnh ở mảng nhạc số quốc tế, MV Moonwalkin' cũng nhanh chóng cán mốc 10 triệu views chỉ sau 10 ngày lên sóng. Cùng với thứ hạng đang tăng trưởng ổn định trên bảng xếp hạng nội địa tại Hàn Quốc.

LNGSHOT chính thức ra mắt với EP SHOT CALLERS và ca khúc chủ đề Moonwalkin'

Những con số biết nói này đang khẳng định vị sức hút không hề nhỏ LNGSHOT và nhóm đang được xem như một đối trọng trực tiếp với CORTIS. Bởi vốn dĩ cả CORTIS và LNGSHOT đều sở hữu đội với các thành viên vô cùng trẻ tuổi, đồng thời cả hai đều sở hữu khả năng tự sản xuất nhạc với tư duy âm nhạc hiện đại, phóng khoáng. Việc sử dụng các chất liệu âm nhạc lấy Hiphop và R&B làm chủ đạo đã giúp cả hai nhóm dễ dàng tạo trend và sở hữu các sound viral trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn người hâm mộ quốc tế. Bên cạnh đó, các chàng trai trẻ này còn thu hút người hâm mộ nhờ tính cách tươi trẻ, hài hước và vô cùng dễ mến của độ tuổi gen Z. Chính sự tương đồng từ tư duy âm nhạc đến sức hút đời thường đã biến LNGSHOT và CORTIS trở thành cặp "kỳ phùng địch thủ" đáng gờm, cả hai nhóm được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc đua song mã kịch tính tại thị trường Kpop trong tương lai.

Những con số biết nói đang khẳng định vị sức hút không hề nhỏ LNGSHOT (Ảnh: X)

Nhóm đang được xem như một đối trọng trực tiếp với CORTIS (Ảnh: X)

Từng quay MV ở Việt Nam: Cú bắt tay bất ngờ với "đạo diễn ruột" của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam

Trước khi chính thức phát hành EP debut, LNGSHOT đã tung ra sản phẩm pre-release mang tên Saucin. Đây là một bản Hip-hop/R&B thể hiện rõ màu sắc tự do, phóng khoáng của nhóm. Điều khiến người hâm mộ bất ngờ nhất là toàn bộ MV Saucin được ghi hình tại Việt Nam với đạo diễn là Phương Vũ cùng đội ngũ sản xuất 100% là người Việt.

Trước khi chính thức phát hành EP debut, LNGSHOT đã tung ra sản phẩm pre-release mang tên Saucin

Không lựa chọn những danh lam thắng cảnh quen thuộc theo hướng du lịch, MV Saucin khai thác những góc quay đời thường, bụi bặm nhưng đầy tính nghệ thuật của đường phố Việt Nam, phù hợp với chất "swag" và underground của các thành viên. Được biết, để quá trình làm việc diễn ra thuận lợi và thể hiện sự tôn trọng với ekip bản địa, 4 thành viên LNGSHOT đã chủ động học tiếng Việt cơ bản để giao tiếp với các nhân viên trong đoàn.

MV Saucin khai thác những góc quay đời thường, bụi bặm nhưng đầy tính nghệ thuật của đường phố Việt Nam (Ảnh cap màn hình)

Đứng sau những thước phim ấn tượng của Saucin chính là đạo diễn Phương Vũ cùng ekip Antiantiart. Đây là đơn vị sản xuất đang được đánh giá là hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Nổi tiếng với tư duy hình ảnh độc đáo cùng kỹ thuật quay dựng sáng tạo, cái tên này từ lâu đã trở thành "bảo chứng" cho chất lượng nghệ thuật của hàng loạt "bom tấn" Vpop. Có thể kể đến những sản phẩm đình đám đã làm nên tên tuổi của ekip như Mục Hạ Vô Nhân của SOOBIN, Hit Me Up của Binz, MV chủ đề The Stars cho chương trình Anh Trai Say Hi và The Real Aura của Em Xinh Say Hi, cùng nhiều sản phẩm gây chú ý khác.

Đứng sau những thước phim ấn tượng của Saucin chính là đạo diễn Phương Vũ cùng ekip Antiantiart (Ảnh: Facebook)

Việc Jay Park và MORE VISION tin tưởng giao phó sản phẩm ra mắt của "gà chiến" cho một đạo diễn Việt như Phương Vũ và ekip Antiantiart cho thấy sự đánh giá cao của thị trường quốc tế đối với năng lực sản xuất của các creatives Việt, đồng thời tạo nên một điểm nhấn thú vị cho LNGSHOT với khán giả Việt.

Jay Park tin tưởng giao phó sản phẩm ra mắt của "gà chiến" cho một đạo diễn Việt như Phương Vũ và ekip Antiantiart cho thấy sự đánh giá cao của thị trường quốc tế (Ảnh: Facebook)

Sự xuất hiện của LNGSHOT giống như một "cú hích" mạnh mẽ vào thị trường Kpop đang dần trở nên bão hòa. Không đi theo lối mòn của những nhóm nhạc thần tượng "công nghiệp", 4 chàng trai mang đến một màu sắc âm nhạc tự do, phóng khoáng và đậm chất nghệ sĩ đúng như kỳ vọng từ Jay Park. Dù khởi đầu với không ít ồn ào, nhưng chính tài năng thực thụ và tư duy âm nhạc văn minh đã giúp nhóm nhanh chóng chinh phục khán giả. Với đà tăng trưởng ấn tượng cùng màu sắc âm nhạc khác biệt, LNGSHOT hứa hẹn sẽ là một trong những tân binh đáng gờm nhất của Kpop trong tương lai.