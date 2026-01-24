Sự hết thời của "thiên tài thần tượng": Rời bỏ đế chế giải trí bị gọi là "kẻ phản bội", nay nguy cơ gánh nợ 178 tỷ đồng

Từng được ca ngợi là một trong những “thiên tài thần tượng” tiêu biểu của Kpop, Baekhyun (EXO) hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc theo cách không ai mong muốn. Sau khi rời SM Entertainment - công ty từng gắn bó suốt hơn một thập kỷ, nam ca sĩ liên tiếp vướng vào những ồn ào liên quan đến tài chính, bất động sản và tranh chấp pháp lý, làm dấy lên câu hỏi về cái giá phải trả khi một thần tượng hàng đầu lựa chọn con đường độc lập.

Từng được ca ngợi là một trong những “thiên tài thần tượng” tiêu biểu của Kpop, Baekhyun hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông (Ảnh: X)

Theo điều tra của báo The Fact, cơ quan thuế Hàn Quốc đã tiến hành cưỡng chế kê biên 5 căn hộ hạng sang thuộc thương hiệu LA NOUVO, do bà Cha Ga Won - Chủ tịch One Hundred đứng tên sở hữu, vì tình trạng chậm nộp thuế tái diễn nhiều lần. Đáng chú ý, trong số các căn hộ bị kê biên có một căn mà Baekhyun từng thuê theo hình thức jeonse, tức người thuê phải đặt cọc một khoản tiền rất lớn để chủ nhà toàn quyền sử dụng và hoàn trả khi hết hạn hợp đồng.

The Fact cho biết Baekhyun đã ký hợp đồng jeonse với mức lên tới 16 tỷ won, cao hơn đáng kể so với giá thị trường tại thời điểm đó. Để có đủ số tiền này, nam ca sĩ phải vay ngân hàng khoảng 10 tỷ won dưới danh nghĩa cá nhân và chuyển cho phía chủ nhà. Trong trường hợp căn hộ bị mang ra đấu giá để xử lý nợ thuế, khoản tiền thu về có nguy cơ không đủ để hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc, trong khi Baekhyun vẫn phải tiếp tục trả khoản vay ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc nam idol có thể vừa mất tiền đặt cọc, vừa gánh nợ cá nhân, dù không liên quan trực tiếp đến hành vi trốn thuế.

Baekhyun đang đối mặt với các nguy cơ về tài chính (Ảnh: X)

Không chỉ đối mặt với rủi ro bất động sản, Baekhyun còn được cho là đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng tài chính của hệ sinh thái công ty do Cha Ga Won điều hành. Vào ngày 2/12, báo The Fact đưa tin việc quản lý yếu kém của Chủ tịch Cha Ga Won đã khiến One Hundred cùng các công ty con như INB100 và Big Planet Made rơi vào tình trạng thiếu hụt dòng tiền nghiêm trọng, dẫn đến việc không thể thanh toán lương và doanh thu cho nghệ sĩ đúng hạn.

Theo nguồn tin này, tổng số tiền các nghệ sĩ bị nợ lương ước tính lên tới khoảng 5 tỷ won (tương đương hơn 90 tỷ đồng). Riêng Baekhyun được cho là đang bị nợ khoảng 1 tỷ won, bao gồm lương, lợi nhuận từ tour diễn và các hoạt động cá nhân. Đáng nói, nam ca sĩ đã liên tục tổ chức tour vòng quanh thế giới từ năm 2024 đến giữa năm 2025, nhưng theo phản ánh, phần doanh thu từ nửa cuối năm 2025 vẫn chưa được thanh toán đầy đủ.

Không chỉ đối mặt với rủi ro bất động sản, Baekhyun còn được cho là đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng tài chính (Ảnh: X)

Những nghi vấn xoay quanh Chủ tịch Cha Ga Won tiếp tục gia tăng khi The Fact công bố các số liệu tài chính đáng báo động. Báo cáo năm 2024 của Big Planet Made cho thấy nợ phải trả của công ty này lên tới 53,2 tỷ won, vượt xa tổng tài sản chỉ khoảng 34,2 tỷ won, phản ánh tình trạng suy giảm vốn hoàn toàn. Dù INB100 có tình hình khả quan hơn trên giấy tờ, dòng tiền thực tế vẫn bị đánh giá là gần như cạn kiệt. Sang năm 2025, tình hình không những không cải thiện mà còn xấu đi.

Trên thực tế, One Hundred, Big Planet Made và INB100 đều do Cha Ga Won trực tiếp kiểm soát, vận hành chủ yếu dựa vào tiền ứng trước từ hoạt động biểu diễn, phát hành album và tham gia chương trình truyền hình. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối năm 2025, ngay cả các nguồn thu này cũng gặp khó khăn, dẫn đến việc chậm thanh toán kéo dài. Trong giới giải trí Hàn Quốc, đã lan truyền thông tin rằng một số nghệ sĩ dưới trướng One Hundred phải tìm đến những người có ảnh hưởng trong ngành để thảo luận về khoản lương chưa được trả và hướng đi sự nghiệp trong tương lai.

Bên cạnh khủng hoảng tài chính, Baekhyun còn đang mắc kẹt trong cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài với SM Entertainment. Mâu thuẫn giữa EXO-CBX và SM bắt đầu từ tháng 6/2023, khi Baekhyun cùng Chen và Xiumin gửi đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền, cáo buộc SM thiếu minh bạch tài chính và áp đặt điều khoản bất công. Sau nhiều vòng thương lượng, hai bên đạt thỏa thuận tạm thời, nhưng nhanh chóng rạn nứt vì bất đồng liên quan đến tỷ lệ chia doanh thu.

Bên cạnh khủng hoảng tài chính, Baekhyun còn đang mắc kẹt trong cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài với SM Entertainment (Ảnh: X)

Tranh chấp tiếp tục kéo dài sang năm 2025, khi tòa án bác bỏ phần lớn yêu cầu của phía CBX và chuyển vụ việc sang giai đoạn hòa giải. Trong khi đó, SM công bố kế hoạch fanmeeting và album mới của EXO vào năm 2026 với đội hình không có Baekhyun, khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tương lai của nam ca sĩ trong nhóm nhạc từng làm nên tên tuổi của anh.

Từ một biểu tượng thành công của Kpop, Baekhyun hiện đứng trước nguy cơ mất tiền đặt cọc, gánh nợ cá nhân hàng trăm tỷ đồng và chưa được thanh toán thu nhập xứng đáng, trong bối cảnh công ty quản lý mới rơi vào khủng hoảng. Câu chuyện của anh không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn phản ánh mặt tối của mô hình quản lý nghệ sĩ hậu “thoát SM”, nơi sự độc lập đi kèm với những rủi ro tài chính mà ngay cả một “thiên tài thần tượng” cũng khó lường trước.

Từ một biểu tượng thành công của Kpop, Baekhyun hiện đứng trước nguy cơ tài chính (Ảnh: X)

Ra mắt năm 2012 với vai trò main vocal của EXO, Baekhyun nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ giọng hát nội lực, màu giọng đặc trưng cùng khả năng trình diễn linh hoạt. Anh là một trong số ít idol vừa thành công trong hoạt động nhóm, vừa tạo được dấu ấn cá nhân rõ nét khi phát triển sự nghiệp solo. Các album như City Lights, Delight, Bambi liên tục lập kỷ lục doanh số, đồng thời giúp anh xây dựng hình ảnh “thiên tài thần tượng” được cả công chúng lẫn giới chuyên môn công nhận.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Baekhyun còn mở rộng sức ảnh hưởng thông qua các dự án nhóm nhỏ như SuperM, hoạt động OST, quảng cáo và fanbase quốc tế đông đảo. Trong nhiều năm, Baekhyun được xem là một trong những nghệ sĩ mang lại nguồn doanh thu ổn định nhất cho SM Entertainment, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của EXO.