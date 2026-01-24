Thời gian qua khi cả thế giới cùng bước qua năm 2025 - bắt đầu một năm 2026, trend nhìn lại 10 năm trước đang gây sốt toàn cõi mạng, được dân tình đua nhau hưởng ứng. Các nền tảng MXH đón nhận hàng loạt hình ảnh, clip với những tạo hình mang theo cả bầu trời ký ức.

Giữa làn sóng đó, Muộii bất ngờ gây xôn xao khi đu trend theo cách không ai ngờ tới: công khai “bóc phốt” một nam ca sĩ nổi tiếng X (giấu tên) từng thất hứa với mình trong quá khứ. Nữ ca sĩ chia sẻ câu chuyện từ thời 15 tuổi, khi cô tham gia một cuộc thi hát cover do nam ca sĩ này tổ chức. Tuy nhiên, trớ trêu ở chỗ, cho đến tận hiện tại, phần thưởng dành cho người tham gia vẫn hoàn toàn “bặt vô âm tín”, đổi lại chỉ là… một dòng “seen” to đùng từ phía ban tổ chức, khiến câu chuyện trở thành kỷ niệm không mấy vui trong hành trình theo đuổi âm nhạc của cô.

Muộii bật mí quá khứ bị "quỵt" giải thưởng

Muộii chia sẻ: “Hòa chung không khí nhìn lại mình của 10 năm trước, thì đây là (gần) 10 năm trước của tui. Bài học đầu đời trong sự nghiệp trở thành ca sĩ. Cô bé 15 tuổi năm ấy tham gia contest hát cover của một nam ca sĩ nổi tiếng X, mà tới giờ vẫn chưa nhận được phần thưởng, kèm theo chữ seen to đùng. Bật mí: phần thưởng chỉ có đúng một bộ chăm sóc tóc”.

Ngay lập tức, danh tính nam ca sĩ X trở thành đề tài được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Không để sự tò mò kéo dài, các “thám tử mạng” nhanh chóng soi ra một chi tiết trùng hợp: trước đây, Erik từng tổ chức một cuộc thi cover tương tự, và trong bài đăng công bố kết quả khi đó có những điểm trùng khớp với lời kể của Muộii.

Hội thám tử mạng truy lùng ra được cuộc thi Muộii chiến thắng là do Erik từng tổ chức

Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, phản ứng của cư dân mạng cũng chia thành nhiều luồng, trong đó không ít ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là một trò đùa vui giữa hai ca sĩ. Nhiều netizen nhận định câu chuyện được kể lại với giọng văn nhẹ nhàng, pha chút hài hước. Từ đó, dân tình bắt đầu râm ran nghi vấn Muộii và Erik đang chuẩn bị cho một màn kết hợp chung, còn câu chuyện “thất hứa 10 năm trước” chỉ là cách tạo content để khuấy động mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Muộii, tên thật Hồ Võ Thanh Thảo, từng là thủ khoa đầu vào Nhạc viện TPHCM. Năm 2014, cô lần đầu ra mắt khán giả qua Giọng hát Việt nhí trong đội huấn luyện viên Lam Trường. Đến năm 2023, với gương mặt ngọt ngào, chiều cao 1,76m và giọng hát truyền cảm, Muộii tham gia tại Vietnam Idol, lọt vào top 5 chung cuộc.

Năm ngoái, Muộii gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Em Xinh Say Hi. Dừng chân đầy tiếc nuối ở vòng Live stage 3. Dù vậy, với giọng hát nội lực, khả năng sáng tác tốt cùng tính cách “ồn ào”, cô nàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Muộii gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Em Xinh Say Hi

Muộii sở hữu âm sắc ấm đẹp, có nền tảng kỹ thuật thanh nhạc tốt, được nhận xét là top đầu chương trình. Cô còn biết sáng tác thành thạo nhiều loại nhạc cụ, đặc biệt là guitar - món bảo bối đã gắn liền với hình tượng của cô. Phong cách hát nội lực, dễ chịu cùng âm thanh guitar mộc mạc khiến không ít người liên tưởng đến Taylor Swift.

Một trong những dấu ấn đầu tiên trong vai trò nhạc sĩ của Muội chính là ca khúc Chuyện Đôi Ta - bài hát do cô tự sáng tác và kết hợp cùng Emcee L (thành viên DaLab - một rapper và producer nổi bật của làng nhạc indie Việt). Sau khi dừng chân ở Live Stage 3, cô nàng tung ra MV Vào Một Ngày Khác, rủ rê hàng loạt Em Xinh tham gia đóng MV. Gần đây, Muộii kết hợp cùng rapper Robber qua ca khúc Bài Ca Em Viết và đã thu về hơn 318.000 view sau 8 ngày phát hành.