Nancy Jewel McDonie (sinh năm 2000), thường được biết đến với nghệ danh Nancy, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làn sóng Kpop thế hệ thứ ba. Mang hai dòng máu Mỹ - Hàn, cô được nhắc đến như “mỹ nhân đẹp nhất thế giới”, là center và visual đại diện cho nhóm nhạc nữ MOMOLAND trong giai đoạn đỉnh cao. Tuy nhiên, sau thời kỳ nổi tiếng toàn cầu, Nancy dần rơi vào trạng thái mờ nhạt kéo dài, dù vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn ở nhiều thị trường khác nhau.

Mái tóc xanh đình đám làm nên tên tuổi Nancy (ảnh: Naver)

Nancy gia nhập làng giải trí thông qua chương trình thực tế Finding Momoland năm 2016 và chính thức ra mắt cùng MOMOLAND. Nhóm nhanh chóng tạo dấu ấn với hình ảnh tươi sáng, dễ tiếp cận, trong đó Nancy nổi bật nhờ ngoại hình lai Tây hiếm thấy. Gương mặt sắc nét, vóc dáng nóng bỏng cùng phong thái trình diễn tự tin giúp cô trở thành tâm điểm trong hầu hết các sân khấu của nhóm. Năm 2018, ca khúc BBoom BBoom bùng nổ trên diện rộng, đưa MOMOLAND vươn lên hàng nhóm nhạc nữ hạng A và biến Nancy thành “visual quốc dân” tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, các bảng xếp hạng nhan sắc và truyền thông quốc tế. Ở thời đỉnh cao, danh tiếng MOMOLAND nói chung và Nancy nói riêng được đặt lên bàn cân với cả loạt nhóm nữ hàng đầu như BLACKPINK, TWICE, Red Velvet,...

Nhan sắc thời hoàng kim của Nancy là tâm điểm chú ý (ảnh: X)

Thậm chí, Nancy còn nhiều lần lấn lướt các idol nữ hàng top trên BXH nhan sắc. Đỉnh điểm là vị trí số 1 Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố vào cuối năm 2023. Ở thời điểm đó, Nancy vẫn được nhắc đến như biểu tượng ngoại hình của Kpop, dù hoạt động âm nhạc của MOMOLAND đã có dấu hiệu chững lại so với giai đoạn hoàng kim.

Nancy được vị trí số 1 Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố vào cuối năm 2023 (ảnh: X)

Tuy nhiên, hào quang của Nancy và MOMOLAND không kéo dài lâu. Sự sa sút của Nancy không diễn ra đột ngột mà gắn liền với hàng loạt biến cố kéo dài. Năm 2019, cô trở thành nạn nhân của việc chụp lén trong phòng thay đồ tại một lễ trao giải diễn ra ở Việt Nam. Những hình ảnh riêng tư bị phát tán trái phép trên mạng đã gây chấn động dư luận quốc tế. Sau đó, Nancy tiếp tục đối mặt với các sản phẩm cắt ghép hình ảnh nhạy cảm bằng công nghệ deepfake, khiến hình ảnh cá nhân bị xâm phạm nghiêm trọng. Những sự việc này được cho là đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý, buộc cô phải hạn chế xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài, đúng vào giai đoạn sự nghiệp đang cần duy trì đà phát triển.

Body quyến rũ khiến Nancy bị quấy rối, vướng vào vấn nạn deepfake

Dù được xem là biểu tượng nhan sắc, Nancy cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến ngoại hình, đặc biệt là vấn đề cân nặng. Trong giai đoạn hoạt động cao điểm cùng MOMOLAND, vóc dáng của cô thường xuyên bị soi xét mỗi khi có sự thay đổi, dù rất nhỏ. Khi tăng cân, Nancy bị một bộ phận cư dân mạng mỉa mai, gán cho những nhận xét tiêu cực về hình thể, thậm chí so sánh cô với hình ảnh trước đó như một cách phủ nhận nỗ lực duy trì ngoại hình của nữ thần tượng.

Nancy đối diện với nhiều áp lực ngoại hình (ảnh: X)

Song song đó, công ty quản lý MLD Entertainment liên tục vấp phải chỉ trích vì cách xử lý khủng hoảng yếu kém, không có biện pháp bảo vệ nghệ sĩ đủ mạnh và để nội bộ MOMOLAND rơi vào tình trạng bất ổn. Các lùm xùm liên quan đến thành viên rời nhóm, tranh cãi hợp đồng và tố cáo gian lận từ phía cựu thành viên Daisy khiến hình ảnh nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi MOMOLAND không còn duy trì được chuỗi hit, sức hút của Nancy với tư cách cá nhân cũng dần suy giảm, dù cô vẫn là thành viên nổi bật nhất về mặt hình ảnh.

Năm 2023, các thành viên MOMOLAND đồng loạt hết hợp đồng với công ty cũ, dẫn đến kết cục tan rã (ảnh: X)

Năm 2023, các thành viên MOMOLAND đồng loạt hết hợp đồng với công ty cũ, dẫn đến kết cục tan rã. Từ đây, Nancy gần như “mất tích” trên truyền thông đại chúng Hàn Quốc. Cô không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu âm nhạc, show truyền hình hay bảng xếp hạng độ nhận diện. Nancy vẫn thường nhận show biểu diễn hay tham gia sự kiện vừa và nhỏ, nhưng với phần đông fan Kpop, nữ thần lai ngày nào gần như mất hút. Việc chuyển hướng hoạt động sang các thị trường khác khiến tên tuổi Nancy chủ yếu được nhắc đến trong phạm vi cộng đồng người hâm mộ, thay vì công chúng rộng rãi như trước.

Từ năm 2025, Nancy bắt đầu cho thấy những nỗ lực tái định vị sự nghiệp (ảnh: X)

Từ năm 2025, Nancy bắt đầu cho thấy những nỗ lực tái định vị sự nghiệp. Cô tham gia dự án điện ảnh hành động - kinh dị Pig Valley (còn được biết đến với tên Pig Village), do Ma Dong Seok sản xuất và đóng chính. Bên cạnh đó, Nancy ký hợp đồng với Sparkle GMA Artist Center - một trong những công ty giải trí lớn nhất Philippines. Tại đây, cô xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình, tham gia Running Man Philippines và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu địa phương. Ở thị trường này, Nancy được đón nhận như một nghệ sĩ quốc tế hạng A, với tần suất hoạt động ổn định hơn so với giai đoạn cuối tại Hàn Quốc.

Tháng 4/2025, thông tin toàn bộ sáu thành viên MOMOLAND ký hợp đồng với Inyeon Entertainment để tái hợp gây chú ý (ảnh: Instagram nhân vật)

Tháng 4/2025, thông tin toàn bộ sáu thành viên MOMOLAND ký hợp đồng với Inyeon Entertainment để tái hợp gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Nhóm xác nhận đang chuẩn bị các dự án âm nhạc mới, đánh dấu nỗ lực trở lại sau thời gian dài gián đoạn. Với Nancy, đây là cơ hội hiếm hoi để kết nối lại với hình ảnh từng làm nên tên tuổi, trong bối cảnh thị trường Kpop đã thay đổi mạnh mẽ so với giai đoạn đỉnh cao của nhóm.

Nancy hiện tại có cuộc sống thoải mái, thường update hình ảnh đời thường lên MXH (ảnh: Instagram nhân vật)

Nhan sắc vẫn đỉnh cao như ngày nào (ảnh: Instagram nhân vật)

Nancy đã đi qua thời hoàng kim với nhiều sự cố đáng tiếc. Từ một biểu tượng nhan sắc toàn cầu đến giai đoạn hoạt động âm thầm, sự nghiệp của Nancy phản ánh rõ tính khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí. Dù chưa biến mất khỏi làng nghệ thuật, cô hiện diện trong trạng thái ít được công chúng đại chúng chú ý, giữa lúc vẫn liên tục tìm kiếm cơ hội ở điện ảnh, truyền hình và các thị trường ngoài Hàn Quốc. Việc Nancy có thể lấy lại vị thế từng có hay không vẫn phụ thuộc vào hiệu quả của những dự án sắp tới và khả năng tạo ra dấu ấn đủ mạnh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.