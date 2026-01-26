Sự hết thời của một sao hạng A: Ra nhạc chìm nghỉm, concert bị điều tra

Jackson Wang (Vương Gia Nhĩ) từng được xem là một trong những nghệ sĩ Kpop solo thành công nhất bước ra từ GOT7. Với hình tượng bad boy cá tính, vai trò rapper kiêm ca sĩ cùng khả năng trình diễn bùng nổ, anh nhanh chóng xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình nổi bật và phong cách sân khấu cuốn hút. Trong giai đoạn đỉnh cao, Jackson là cái tên sở hữu sức ảnh hưởng lớn, liên tục phủ sóng truyền thông và được xem là một trong những nghệ sĩ châu Á hiếm hoi giữ được độ nhận diện mạnh mẽ.

Jackson Wang được xem là một trong những nghệ sĩ Kpop solo thành công nhất bước ra từ GOT7 (Ảnh: X)

Tuy nhiên, kể từ năm 2022 với album MAGIC MAN - sản phẩm từng debut trong top 15 Billboard 200, sự nghiệp âm nhạc của Jackson bắt đầu cho thấy dấu hiệu chững lại. Sau thời kỳ hoàng kim đó, nam ca sĩ không còn duy trì được nhịp độ ra nhạc và hiệu ứng bùng nổ như trước, thay vào đó xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện giải trí trong và ngoài nước. Điều này khiến công chúng có cảm giác Jackson đang dần rời xa vị trí trung tâm của đường đua âm nhạc, dù tên tuổi vẫn còn sức nặng.

Trước đó, Jackson từng chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời khi phải đối mặt với chứng trầm cảm nặng, buộc anh tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật. Không chỉ chịu áp lực tinh thần kéo dài, nam ca sĩ còn cho biết mình từng bị một người bạn thân phản bội, dẫn đến thiệt hại tài chính tương đương khoảng một phần ba thu nhập. Trong thời điểm mất phương hướng và gần như đánh mất cảm giác về chính bản thân, Jackson thừa nhận đã có những suy nghĩ tiêu cực. Những chia sẻ này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng tinh thần của nam ca sĩ, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chứng kiến anh vượt qua giai đoạn khủng hoảng để tiếp tục trở lại với âm nhạc và sân khấu.

Jackson từng chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời khi phải đối mặt với chứng trầm cảm nặng (Ảnh: X)

Sau ba năm vắng bóng, Jackson Wang chính thức trở lại với album mới nhất mang tên MAGIC MAN 2, được xem là phần tiếp nối trực tiếp cho concept từng làm nên dấu ấn cá nhân của anh. Album gồm 11 ca khúc, pha trộn nhiều thể loại như hip-hop, synthpop, ballad và acoustic, tiếp tục khai thác thế giới nội tâm u tối, ma mị và đầy tổn thương. Theo chia sẻ của Jackson, đây là dự án mang tính tự sự, phản ánh hành trình khám phá bản thân cũng như những chuyển biến trong cảm xúc và tâm lý của anh trong suốt những năm qua.

Tuy nhiên, màn comeback lần này lại diễn ra tương đối trầm lắng nếu đặt trong bối cảnh danh tiếng của một ngôi sao hạng A. MV Made Me A Man chỉ ghi nhận hơn 50.000 lượt xem sau hai giờ phát hành, con số bị đánh giá là khiêm tốn so với kỳ vọng của công chúng. MAGIC MAN 2 cũng nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận khi một bộ phận khán giả cho rằng album mang màu sắc quá u tối và nặng nề, khiến trải nghiệm nghe liền mạch trở nên “mệt” và khó tiếp cận với số đông. So với Magic Man (2022), sản phẩm mới bị nhận xét là thiếu cao trào và ít ca khúc có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, trong khi việc Jackson tiếp tục xoay quanh các chủ đề cô đơn và khủng hoảng nội tâm khiến không ít người cho rằng anh đang lặp lại chính mình, chưa tạo được bước đột phá rõ rệt về mặt câu chuyện.

Jackson trở lại với Made Me A Man

Dẫu vậy, ở chiều ngược lại, MAGIC MAN 2 vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cộng đồng người hâm mộ trung thành. Nhiều fan đánh giá album cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Jackson, với phần ca từ sâu sắc và tổng thể được xây dựng như một hành trình cảm xúc thống nhất. Trên các bảng xếp hạng, album debut ở vị trí #13 Billboard 200, đồng thời lọt Top 4 Billboard Top Album Sales và Top 3 Billboard Vinyl Albums, phản ánh lực mua ổn định cũng như sự ủng hộ bền bỉ từ fandom, dù mức độ lan tỏa đại chúng không còn bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao trước đây.

MAGIC MAN 2 vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cộng đồng người hâm mộ trung thành (Ảnh: Weibo)

Mới đây, Jackson Wang tiếp tục vướng vào tranh cãi liên quan đến concert tại Brazil trong khuôn khổ Magic Man 2 World Tour. Sau khi vé được mở bán, nhiều khán giả bày tỏ bức xúc khi tổng giá vé tăng cao bất thường do các khoản phí dịch vụ phát sinh, thậm chí có trường hợp phí còn vượt cả giá vé gốc. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nghị sĩ Guilherme Cortez, người đã đệ đơn khiếu nại lên các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng như PROCON và SENACON, yêu cầu làm rõ tính minh bạch cũng như tính hợp pháp của hệ thống bán vé. Tuy nhiên, đối tượng bị điều tra không phải Jackson Wang với tư cách cá nhân, mà là các đơn vị phân phối vé và cơ chế thu phí liên quan. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét, chưa có thông tin cho thấy concert bị hủy hay tour diễn của nam ca sĩ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Jackson Wang tiếp tục vướng vào tranh cãi liên quan đến concert tại Brazil trong khuôn khổ Magic Man 2 World Tour (Ảnh: X)

Nam ca sĩ vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng ổn định tại thị trường Trung Quốc (Ảnh: X)

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật của Jackson Wang trong những năm gần đây, có thể thấy nam ca sĩ đã dần bước qua giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp. So với thời điểm đỉnh cao, khi mỗi sản phẩm đều tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng lớn, mức độ bùng nổ hiện tại không còn giữ được phong độ như trước. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng ổn định tại thị trường Trung Quốc - thị trường giải trí tỷ dân có mức độ cạnh tranh khốc liệt. Với lượng người hâm mộ trung thành đông đảo, Jackson vẫn sở hữu sức hút đủ lớn để bảo chứng cho doanh số album, sản phẩm vật lý cũng như khả năng tổ chức concert quy mô. Đây chính là nền tảng giúp anh tiếp tục duy trì vị thế, dù không còn ở đỉnh cao như giai đoạn trước.