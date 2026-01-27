Ngày 26/1/2026, album chủ đề của WeChoice Awards 2025 chính thức công bố danh sách gồm 5 ca khúc được sáng tác riêng cho mùa giải năm nay. Đây là những sản phẩm âm nhạc đặc biệt, quy tụ các nghệ sĩ được đánh giá là tiêu biểu và có sức ảnh hưởng trên thị trường nhạc Việt trong năm 2025.

Album chủ đề của WeChoice Awards 2025 chính thức công bố

Theo công bố, album gồm 5 ca khúc: Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, Hoa Ban Nhỏ Bé, ĐỈNH! (P.E.A.K), Thắng đời 1-0 và Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, WeChoice Awards mới chỉ đưa ra những hint liên quan đến các màn kết hợp giữa nghệ sĩ, thay vì công bố danh tính cụ thể. Điều này nhanh chóng tạo nên không khí bàn luận sôi nổi, khi cộng đồng mạng liên tục đưa ra những dự đoán xoay quanh các tổ hợp nghệ sĩ có khả năng góp mặt trong album năm nay.

Trước đó, ngay khi danh sách nghệ sĩ được hé lộ, album chủ đề WeChoice Awards 2025 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường nhạc Việt như BigDaddy, Đức Phúc, Văn Mai Hương, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam,... đồng thời kết hợp cùng những gương mặt trẻ đang lên gồm buitruonglinh, Jaysonlei, CONGB…. Sự sắp xếp đan xen giữa các nghệ sĩ đã ghi dấu ấn vững chắc và thế hệ tân binh giàu tiềm năng được xem là điểm nhấn đáng chú ý, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho album và khiến khán giả kỳ vọng WeChoice Awards 2025 sẽ tiếp tục được đầu tư, làm mới và nâng tầm về mặt âm nhạc.

Mở màn cho album là ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng cho tinh thần chung của toàn bộ dự án. Dựa trên những thông tin được chia sẻ, Hoàng Dũng và Bùi Công Nam là hai cái tên được cộng đồng nhắc đến nhiều nhất cho track đầu tiên. Cả hai đều sở hữu giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, được cho là khá phù hợp với thông điệp tiếp nối và lan tỏa giá trị tích cực mà ca khúc hướng đến. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng vẫn liên tục bàn luận về khả năng xuất hiện của một gương mặt mang tính biểu tượng, được xem là điểm nhấn giúp ca khúc mở màn gia tăng chiều sâu và sức nặng cảm xúc.

Giữ vị trí track thứ 2 trong album chủ đề WeChoice Awards 2025, Hoa Ban Nhỏ Bé đang được cộng đồng mạng dự đoán sẽ đảm nhiệm vai trò ca khúc mang màu sắc ballad chủ đạo bởi tên gọi nhẹ nhàng, giàu chất thơ. Trên các mạng xã hội, những cái tên như Bùi Công Nam, Kai Đinh, Min, Vương Bình, Saabirose liên tục được nhắc đến, từ đó hình thành dự đoán về một màn kết hợp quy tụ nhiều giọng ca quen thuộc với dòng nhạc ballad. Đáng nói, mỗi nghệ sĩ được nhắc tên đều sở hữu màu sắc riêng, khiến khán giả càng tò mò về cách các cá tính âm nhạc này sẽ được đặt cạnh nhau trong cùng một sản phẩm.

Trái ngược với hai ca khúc đầu mang thiên hướng cảm xúc, ĐỈNH! (P.E.A.K) - track thứ 3 được dự đoán sẽ là cú “đổi nhịp” rõ rệt của album. Track thứ 3 được cho là mang màu sắc sôi động, bùng nổ, đại diện rõ nét cho tinh thần thế hệ mới cùng năng lượng trẻ trung và táo bạo. Dựa trên các thông tin được chia sẻ, buitruonglinh là cái tên xuất hiện với tần suất cao nhất trong các dự đoán, bên cạnh CONGB - tân binh đang nhận được nhiều sự chú ý. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng liên tục gọi tên Orange, Jaysonlei, Ánh Sáng Aza, Saabirose như những khả năng có thể góp mặt trong track này. Với những suy đoán xoay quanh khả năng quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ cùng tinh thần thử nghiệm mạnh mẽ, ĐỈNH! (P.E.A.K) đang được cộng đồng kỳ vọng có thể trở thành điểm bùng nổ của album.

Tiếp nối mạch cảm xúc đa dạng ấy, track thứ 4 - Thắng đời 1-0 đang là tâm điểm bàn luận với những dự đoán xoay quanh một màn kết hợp được cho là khá bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc này có thể quy tụ BigDaddy, Đức Phúc và Phúc Du - ba nghệ sĩ đại diện cho những màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Nếu những dự đoán này trở thành hiện thực, Thắng đời 1-0 được kỳ vọng sẽ tạo nên sự hòa quyện thú vị giữa nét gai góc, cá tính của BigDaddy - Phúc Du và chất giọng ballad ngọt ngào, giàu cảm xúc của Đức Phúc.

Khép lại album WeChoice Awards 2025, track cuối - Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở đang được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như lời kết dịu dàng nhưng nhiều dư âm. Theo những dự đoán đang lan truyền, ca khúc này có thể quy tụ Phùng Khánh Linh, (S)Trọng Hiếu cùng một gương mặt chưa được hé lộ, khiến khán giả đặc biệt tò mò. Nhiều ý kiến cho rằng Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở sẽ thiên về màu sắc cảm xúc, nơi cá tính nghệ thuật riêng biệt của từng nghệ sĩ được đặt cạnh nhau để bổ trợ lẫn nhau. Sự xuất hiện của cái tên thứ ba được kỳ vọng sẽ giúp ca khúc mở rộng chiều sâu, qua đó khép lại album bằng một tinh thần tích cực, nhấn mạnh hành trình nuôi dưỡng niềm tin và chờ đợi những giá trị tốt đẹp đến đúng thời điểm.

Thông tin chi tiết về album chủ đề WeChoice Awards 2025 sẽ được hé lộ trong thời gian tới.