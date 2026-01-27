Ngày 24/1, Kangin, cựu thành viên Super Junior đã tổ chức thành công 2026 KANGIN FANMEETING TOUR: STUNNING TOGETHER ở TP.HCM. Chương trình đánh dấu gần 13 năm kể từ lần cuối Kangin tới Việt Nam. Dù đã vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật một thời gian, Kangin vẫn giữ được sức hút đối với cộng đồng người hâm mộ.

Anh hát tặng fan bản demo Love Is Pain

Tại đây, anh chàng đã gửi lời xin lỗi tới fan vì những ồn ào trong quá khứ. Cựu thần tượng thể hiện sự ngại ngùng nhưng không kém phần chân thành trước hàng nghìn khán giả. Những câu nói từ đáy lòng của Kangin nhận được sự hưởng ứng lớn, ai nấy cũng hò reo tên anh, cũng như cổ vũ để Kangin cảm thấy thoải mái hơn.

“Tôi đã mắc lỗi trong quá khứ và tôi thật lòng muốn gặp trực tiếp để xin lỗi các bạn. Cho nên tôi mới đứng ở đây. Thực sự các bạn ở đây hôm nay, như thế này, đã cho tôi cơ hội để một lần nữa đứng trên sân khấu. Tôi xin lỗi các bạn, trong tương lai tôi sẽ không phạm phải lỗi lầm như vậy nữa, thực sự xin lỗi”, Kangin cẩn thận nói từng câu, từng chữ trong sự động viên của người người hâm mộ.

Kangin gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người

Kangin ra mắt với tư cách là thành viên chính thức của Super Junior vào năm 2005 và rời nhóm sau loạt scandal bê bối, buông thả. Năm 2009, anh bị cảnh sát điều tra với tội danh lái xe trong tình trạng say xỉn, trong máu có nồng độ cồn vượt mức cho phép và nhận mức phạt 8 triệu won (khoảng 1,5 tỷ đồng). Nguyên do là anh va chạm với 2 chiếc taxi rồi bỏ trốn trước khi ra tự thú. Trước đó, anh còn tham gia ẩu đả tại một quán rượu.

Năm 2017, cựu thành viên Super Junior tiếp tục vướng vào lùm xùm pháp lý do lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, đâm vào cột đèn đường và gây hư hỏng nặng. Cùng năm, Kangin tiếp tục bị báo buộc say rượu và hành hung phụ nữ, người được cho là bạn gái anh, tại một nhà hàng. Sau đó, cựu idol được thả vì nạn nhân quyết định không tố cáo, nhưng anh bị cách ly với cô gái này.

Sau loạt bê bối, anh bị coi là "ngón tay bị thương" của Super Junior (Ảnh: YonHap News)

Tiếp tục vào tháng 4 năm 2019, Kangin vướng vào bê bối tình dục của Jung Joon Young liên quan đến quay lén và phát tán video đồi trụy của phụ nữ. Phía SM đã phủ nhận tin đồn này. Song, hàng loạt scandal xảy ra khiến Super Junior bị ảnh hưởng. Tháng 9 năm 2019, Kangin chính thức rời khỏi nhóm và hiện đang hoạt động với tư cách là một YouTuber.

Lần hoạt động nhóm cuối cùng của Kangin cùng Super Junior là vào năm 2012, quảng bá album Sexy, Free & Single. Đến nay đã 7 năm trôi qua, một quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn để Kangin suy ngẫm và trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Được biết, dù chỉ hoạt động với vai trò idol trong 5 năm nhưng anh đã dành 17 năm để suy ngẫm, dằn vặt về sai lầm của bản thân. Từng được trưởng nhóm Lee Teuk và các thành viên kêu gọi cho Kangin thêm cơ hội sửa sai, hàng loạt scandal chồng chất, đến người bình thường cũng không mắc nhiều đến vậy - khiến công chúng dần cạn kiệt sự cảm thông, thậm chí quay lưng hoàn toàn với cái tên Kangin.

Sexy, Free & Single là album cuối cùng cựu idol quảng bá cùng Super Junior (Ảnh: Naver)

Việc Kangin rời Super Junior năm 2019 được xem là cái kết gần như tất yếu cho chuỗi sai lầm kéo dài suốt một thập kỷ. Với công chúng Hàn Quốc, vốn rất khắt khe với đạo đức nghệ sĩ, những lời xin lỗi lặp đi lặp lại không còn đủ sức nặng nếu hành vi sai trái vẫn tiếp diễn. Kangin từ đó gần như biến mất khỏi sân khấu Kpop, đánh mất hào quang, danh tiếng và cả sự nghiệp idol từng ở đỉnh cao.

Việc Kangin rời Super Junior năm 2019 được xem là cái kết gần như tất yếu cho chuỗi sai lầm kéo dài suốt một thập kỷ (Ảnh: Naver)

Chính vì vậy, màn xuất hiện tại TP.HCM sau hơn một thập kỷ vắng bóng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Với người hâm mộ còn ở lại, đây là cơ hội hiếm hoi để nhìn thấy một Kangin không còn là thần tượng đứng trên đỉnh danh vọng, mà là một người đàn ông bước qua nửa đời người, mong muốn được đối diện trực tiếp với quá khứ. Sự ủng hộ tại fanmeeting cho thấy anh vẫn còn một bộ phận fan sẵn sàng lắng nghe và tha thứ, nhưng ký ức về những bê bối kéo dài suốt nhiều năm là điều khó có thể xóa nhòa.