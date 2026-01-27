Cả loạt sao thế hệ mới “rượt đuổi” tưng bừng tại WeChoice Awards 2025, xuất hiện 2 tân binh đạt 100 nghìn vote đầu tiên!

Sau khi cổng bình chọn WeChoice Awards 2025 chính thức mở, lượng bình chọn từ khán giả nhanh chóng tăng mạnh trên nhiều hạng mục. Chỉ trong thời gian ngắn, ban tổ chức đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt vote dành cho các đề cử và nhân vật truyền cảm hứng. Số liệu này phần nào cho thấy mức độ quan tâm của công chúng đối với WeChoice Awards năm nay, đồng thời phản ánh sự đa dạng của các gương mặt được đề cử - những cá nhân đại diện cho nhiều lĩnh vực và giá trị khác nhau trong đời sống xã hội.

Tính đến 14h chiều 27/1, WeChoice Awards 2025 ghi nhận ba nhân vật đầu tiên đạt mốc 100.000 lượt bình chọn, gồm CONGB, Cường Bạch và SOOBIN. Đáng chú ý, trong số này có hai cái tên cùng thuộc hạng mục Rising Artist là CONGB và Cường Bạch, cho thấy mức độ cạnh tranh đáng kể của hạng mục tân binh. Việc các nghệ sĩ trẻ sớm đạt số lượng bình chọn cao phản ánh sự quan tâm của khán giả đối với những gương mặt mới, đồng thời cho thấy xu hướng cởi mở hơn trong việc ghi nhận các nghệ sĩ đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

Đường đua Rising Artist đang nóng hơn bao giờ hết

Tính đến 16h ngày 27/1, CONGB đang dẫn đầu hạng mục Rising Artist với hơn 148 nghìn lượt vote. Sau năm 2025 với nhiều hoạt động nổi bật, CONGB (Nguyễn Thành Công) từng bước chuyển từ hình ảnh thực tập sinh tham gia các chương trình sống còn như Boys Planet 999, Starlight Boys sang vị thế một nghệ sĩ trẻ được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Việc tham gia Anh Trai Say Hi 2025 được xem là dấu mốc quan trọng giúp anh mở rộng tệp khán giả và tăng mức độ nhận diện.

CONGB đang dẫn đầu hạng mục Rising Artist với hơn 143 nghìn lượt vote (Ảnh: FBNV)

Năm 2025 cũng là thời điểm CONGB được công nhận rộng rãi ở vai trò tân binh bứt phá. Anh giành danh hiệu Rising Artist tại WeYoung 2025 với hơn 1 triệu lượt bình chọn, đồng thời được xướng tên trên nhiều bảng xếp hạng uy tín nhờ chỉ số thảo luận mạng xã hội ở mức cao. Việc xuất hiện liên tục tại các chương trình thực tế, sự kiện thương hiệu và hoạt động giải trí cho thấy sức hút ngày càng rõ rệt của nam nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, CONGB còn được xem là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của làn sóng thần tượng tại Việt Nam, với fandom Unicongs hoạt động bài bản, có tổ chức và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hình ảnh và hoạt động của nghệ sĩ.

Năm 2025 cũng là thời điểm CONGB được công nhận rộng rãi ở vai trò tân binh bứt phá (Ảnh: FBNV)

Xếp ở vị trí thứ hai với khoảng cách không quá lớn là Cường Bạch, hiện sở hữu hơn 136 nghìn lượt bình chọn. Trước khi được chú ý rộng rãi, nam tân binh từng trải qua những thử thách tại dự án nhóm nhạc đầu tiên nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Bước ngoặt đến khi Cường Bạch tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng. Tại đây, anh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và không hề bị lép vế trước các tân binh khác. Với khả năng vũ đạo nhạy bén cùng màu sắc rap melody đặc trưng, Cường Bạch nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và xây dựng được lượng người hâm mộ ổn định.

Xếp ở vị trí thứ hai với khoảng cách không quá lớn là Cường Bạch, hiện sở hữu hơn 130 nghìn lượt bình chọn (Ảnh: Tân Binh Toàn Năng)

Khán giả dành tình cảm cho Cường Bạch không chỉ bởi ngoại hình sáng, mà còn bởi sự chân thành và nỗ lực thực tế được thể hiện xuyên suốt hành trình hoạt động. Sau quãng thời gian dài kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật, những cố gắng đó đã được đền đáp khi anh chính thức ra mắt trong đội hình nhóm nhạc UPRIZE với nghệ danh BEX, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp.

Cường Bạch chính thức ra mắt trong đội hình nhóm nhạc UPRIZE với nghệ danh BEX (Ảnh: Tân Binh Toàn Năng)

Một gương mặt tân binh khác cũng gây chú ý không kém tại Tân Binh Toàn Năng là Phúc Nguyên, hiện đang xếp ở vị trí thứ ba với hơn 88 nghìn lượt bình chọn. Điểm nổi bật của Phúc Nguyên nằm ở nền tảng chuyên môn vững chắc khi anh là Thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM năm 2024. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho năng lực thanh nhạc và quá trình đào tạo bài bản. Đáng chú ý, để theo đuổi đam mê nghệ thuật, Phúc Nguyên đã quyết định tạm gác con đường học tập ổn định tại Đại học Đà Lạt để bước vào môi trường giải trí có tính cạnh tranh cao.

Một gương mặt tân binh khác cũng gây chú ý không kém tại Tân Binh Toàn Năng là Phúc Nguyên (Ảnh: Tân Binh Toàn Năng)

Trong suốt hành trình tại chương trình, Phúc Nguyên liên tục thể hiện vai trò “át chủ bài” khi có thể chơi nhiều nhạc cụ như piano, guitar, đồng thời tham gia sáng tác và trình diễn. Phong thái biểu diễn của nam tân binh cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Đặc biệt, ca khúc solo 1% đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, giúp cái tên Phúc Nguyên vượt ra khỏi khuôn khổ chương trình và đến gần hơn với khán giả đại chúng, đồng thời thu hút thêm lượng người hâm mộ đáng kể. Sau 9 tháng tham gia chương trình, nỗ lực của nam tân binh được ghi nhận khi chính thức debut trong nhóm UPRIZE với nghệ danh PN.

Bên cạnh đó, hạng mục Rising Artist còn ghi nhận sự góp mặt của Captain Boy với hơn 57 nghìn lượt bình chọn - một cái tên cũng tạo được dấu ấn rõ nét trong năm 2025. Không còn là hình ảnh “cậu bé loi choi” trong mắt khán giả, Captain Boy của hiện tại cho thấy sự trưởng thành và định hướng rõ ràng trong hoạt động nghệ thuật. Thay vì theo đuổi những danh xưng mang tính hình thức, anh lựa chọn xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua các sản phẩm âm nhạc cụ thể.

Bên cạnh đó, hạng mục Rising Artist còn ghi nhận sự góp mặt của Captain Boy (Ảnh: FBNV)

Điểm nhấn đáng chú ý trong năm qua của Captain Boy là việc tự tổ chức thành công fan meeting và mini concert cá nhân mang tên Trạm Dừng Gặp Gỡ và Mặt Chạm Mặt. Không giới hạn bản thân trong vai trò rapper, Captain Boy tham gia sâu vào quá trình sáng tác, hòa âm phối khí trong các dự án tự sản xuất. Dấu ấn của anh còn thể hiện qua các dự án hợp tác như ca khúc Không Sao Đâu trong phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành, cùng các sản phẩm âm nhạc như Ai Lớn Cũng Phải, Giá Mà Anh. Sự đa nhiệm giúp Captain Boy chủ động tạo dựng màu sắc âm nhạc riêng, từ đó thu hút sự quan tâm và đồng hành của khán giả.

Bên cạnh những cái tên dẫn đầu, bảng xếp hạng Rising Artist của WeChoice Awards 2025 còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ đáng chú ý khác. LyHan, Á quân Em Xinh Say Hi, tạo dấu ấn với hình ảnh chỉn chu và khả năng trình diễn ổn định, đồng thời duy trì độ nhận diện thông qua các hoạt động nghệ thuật và nền tảng số sau chương trình. Bùi Trường Linh - Á quân & Anh Trai Tương Lai của Anh Trai Say Hi 2025, ghi điểm nhờ phong cách gần gũi, khả năng tương tác tốt và vẫn giữ được sự quan tâm ổn định từ công chúng. Trong khi đó, Nguyễn Hùng nhanh chóng được biết đến rộng rãi khi tạo hiệu ứng lan tỏa qua hai kỳ đại lễ lớn của đất nước.

Lamoon, gương mặt nổi bật của Em Xinh, gây chú ý với phong cách trẻ trung, năng lượng tích cực và khả năng thích ứng tốt với môi trường giải trí và nội dung số trong năm 2025. Ngoài ra, bảng xếp hạng còn có sự xuất hiện của một số gương mặt khác cũng nhận được sự quan tâm đáng kể như Đình Khang hay Molly Trần góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và sôi động cho hạng mục Rising Artist năm nay.

Hạng mục Rising Artist tính đến 16h ngày 27/01 (Ảnh cap màn hình)