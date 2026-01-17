Tùng Dương: “Bạn định cướp show của tớ là rất khó nhé, nghĩ kĩ chưa”

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn trò chuyện ngắn nhưng đủ khiến người yêu nhạc bật cười, khi Nguyễn Văn Chung gửi lời nhắn xin “beat Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình không bè” để… tự hát. Phản hồi của Tùng Dương lập tức trở thành tâm điểm chú ý: “Bạn định cướp show của tớ là rất khó nhé! Bạn nghĩ kĩ chưa? Nếu bạn hát là khổ thân khán giả lắm á”. Cách đùa vui thẳng thắn, không vòng vo nhưng đầy thân tình đã tạo nên một khoảnh khắc giải trí nhẹ nhàng, cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai nghệ sĩ hàng đầu.

Ca sĩ Tùng Dương đăng tin nhắn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xin beat nhạc khiến fan bật cười (ảnh: FBNV)

Khán giả tỏ ra thích thú trước màn “xéo xắt” duyên dáng này, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình bạn đồng nghiệp bền bỉ giữa divo hàng đầu và nhạc sĩ “quốc dân”. Sau nhiều năm miệt mài sáng tác cho người khác, Nguyễn Văn Chung gần đây bộc lộ mong muốn thử thách bản thân nhiều hơn với các ca khúc do chính mình viết - những tác phẩm vốn quen thuộc qua phần thể hiện của các giọng ca thực lực. Ở chiều ngược lại, tuyên bố “rất khó cướp show” của Tùng Dương cũng phần nào phản ánh vị thế đặc biệt của nam ca sĩ: một giọng hát đắt show, có thể cân bằng nhạc chính luận lẫn giải trí, đồng thời không đứng ngoài những xu hướng tiếp cận khán giả trẻ.

Khán giả tỏ ra thích thú trước màn “xéo xắt” duyên dáng giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung (ảnh: FB)

Quan hệ giữa Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương thường được nhắc đến như một ví dụ tiêu biểu cho sự “hút nhau” của những cá tính âm nhạc đối lập. Hơn mười năm trước, cả hai từng là những “đối thủ” trực tiếp trên các bảng xếp hạng. Tại Bài hát yêu thích năm 2012, Chiếc Khăn Piêu do Tùng Dương thể hiện và Nhật Ký Của Mẹ của Nguyễn Văn Chung đã có màn rượt đuổi kịch tính trước khi chiến thắng nghiêng về phía Tùng Dương. Chính lần “đối đầu” ấy tạo nên sự nể phục lẫn nhau, đặt nền tảng cho tình bạn về sau giữa hai nghệ sĩ.

Quan hệ giữa Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương thường được nhắc đến như một ví dụ tiêu biểu cho sự “hút nhau” của những cá tính âm nhạc đối lập (ảnh: NVCC)

Sự khác biệt phong cách - một bên gắn với pop ballad, nhạc thiếu nhi nhẹ nhàng nhân văn, bên kia theo đuổi thể nghiệm, hàn lâm và cá tính lại trở thành điểm cộng khi họ bắt tay. Năm 2025, hai nghệ sĩ lần đầu hợp tác chính thức qua các dự án mang màu sắc cộng đồng và chính luận như Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai và Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Sự giao thoa ở những giá trị chung về niềm tự hào và tinh thần dân tộc đã giúp các ca khúc này nhanh chóng lan tỏa, chứng minh rằng hai tư duy tưởng như trái ngược vẫn có thể gặp nhau ở chiều sâu cảm xúc. Trong hậu trường, Nguyễn Văn Chung từng đùa rằng anh “chiều Tùng Dương hơn cả người yêu”, sẵn sàng chỉnh sửa bản phối, thay đổi tông để đạt hiệu quả trình diễn tốt nhất.

Mối quan hệ giữa Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương đặc biệt thân thiết sau 2 màn hợp tác trong năm 2025 (ảnh: NVCC)

Cùng sinh năm 1983, cả hai thoải mái trêu đùa, góp ý công khai trên mạng xã hội. Tùng Dương gọi bạn mình là “nhạc sĩ hiền nhất quả đất”, còn Nguyễn Văn Chung thừa nhận từng nghĩ Tùng Dương “không phải gu” vì quá cá tính. Sự thẳng thắn ấy trở thành chất keo giữ cho mối quan hệ bền chặt của hai nghệ sĩ.

Tùng Dương là divo hàng đầu của làng nhạc Việt (ảnh sản xuất)

Về phía Tùng Dương, nam ca sĩ được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thể nghiệm bền bỉ nhất của nhạc Việt. Bước ngoặt đến với anh từ Sao Mai điểm hẹn 2004, nơi anh định hình con đường dân gian đương đại qua các sáng tác của Lê Minh Sơn. Sau đó, Tùng Dương liên tục mở rộng biên độ sáng tạo với new age, electronic khi hợp tác cùng Đỗ Bảo, jazz, rock và các dự án gần đây mang tinh thần đương đại. Dù theo đuổi hướng đi kén người nghe, anh vẫn ghi dấu bằng những ca khúc phổ biến rộng rãi, đồng thời không ngại làm mới nhạc trẻ, từng hợp tác với Tăng Duy Tân để tiếp cận thế hệ khán giả mới.

Cuối năm 2025, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi trúng tuyển hệ đại học chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM ở tuổi 42 (ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Nguyễn Văn Chung tiếp tục cho thấy hình ảnh một nhạc sĩ không ngừng làm mới mình. Cuối năm 2025, anh gây chú ý khi trúng tuyển hệ đại học chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM ở tuổi 42, với mong muốn hệ thống hóa kiến thức, bổ sung kỹ năng giảng dạy và làm gương cho con về tinh thần học tập suốt đời. Quyết định này diễn ra song song với một giai đoạn sự nghiệp sôi động, khi các sáng tác của anh tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ trên nhiều nền tảng.

Từ một đoạn trò chuyện vui vẻ, câu chuyện giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung mở ra lát cắt thú vị về mối quan hệ hiếm có trong showbiz Việt: không chỉ là sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ thành công, mà là sự tôn trọng và thấu hiểu của những người làm nghề thực thụ, sẵn sàng đùa vui, tranh luận và đồng hành để cùng lan tỏa những giá trị tích cực của âm nhạc.