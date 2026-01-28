Tối 27/1, WeChoice Awards 2025 chính thức tung poster mới, xác nhận màn collab đầu tiên trong album chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Theo công bố, ca khúc sẽ ra mắt khán giả vào ngày 29/1 với đội hình nghệ sĩ được xem là “bảo chứng chất lượng” của làng nhạc Việt gồm Hải Bột, Bùi Công Nam, Hoàng Dũng, DuongK và HAROSÉ. Ngay khi thông tin xuất hiện, cộng đồng yêu nhạc nhanh chóng bày tỏ sự phấn khích bởi đây là sự kết hợp hiếm có giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều màu sắc sáng tạo khác nhau nhưng cùng chung tinh thần làm nhạc nghiêm túc, tử tế và bền bỉ.

Tâm điểm chú ý của màn collab này nằm ở sự xuất hiện của Hải Bột - cái tên lâu nay được giới chuyên môn và khán giả lâu năm dành cho sự trân trọng đặc biệt. Việc lần đầu tiên hai hit-maker trẻ hàng đầu là Bùi Công Nam và Hoàng Dũng đứng chung một sản phẩm với huyền thoại Rock Việt không chỉ mang ý nghĩa về mặt âm nhạc, mà còn gợi mở tinh thần kết nối giữa những giá trị đã được khẳng định từ quá khứ và năng lượng sáng tạo của hiện tại. Trong album chủ đề của WeChoice Awards 2025 mang thông điệp Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, sự góp mặt của Hải Bột được xem như một mảnh ghép mang tính biểu tượng.

Hải Bột, tên thật là Nguyễn Công Hải, là một trong những nghệ sĩ cá tính và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong dòng nhạc Rock và Indie tại Việt Nam. Dù luôn giữ lối sống kín tiếng, thậm chí có phần “ẩn dật” so với mặt bằng chung của showbiz, sức nặng âm nhạc của anh vẫn duy trì bền bỉ qua nhiều thế hệ khán giả. Sự nghiệp của Hải Bột gắn liền với những cột mốc quan trọng của Rock Việt đương đại, trước hết là giai đoạn anh trở thành thành viên của Microwave - ban nhạc Nu-metal đình đám nhất Việt Nam những năm 2000. Chính Hải Bột là người sáng tác và đặt nền móng cho Tìm Lại, ca khúc được nhiều người ví như “rock quốc dân”, cho đến nay vẫn được xem là biểu tượng của một thời kỳ bùng nổ.

Chặng đường tiếp theo đánh dấu một chương đặc biệt trong sự nghiệp của Hải Bột, anh thành lập dự án Quái Vật Tí Hon và phát hành album Đường Về vào năm 2011. Đây được coi là một trong những album quan trọng và giàu giá trị nghệ thuật của Rock Việt. Khác với sự dữ dội, ồn ào của Nu-metal trước đó, âm nhạc của Quái Vật Tí Hon mang âm hưởng alternative rock, pha trộn với những chiêm nghiệm đời sống sâu sắc, giàu tính tự sự. Thoát khỏi những chủ đề sáng tác thường thấy như cô đơn, lạc lối, bóng tối - album Đường Về lấp lánh, đầy ảo ảnh, đi sâu vào tâm thức với nhiều trăn trở về cuộc sống và tình yêu. Đường Về không tạo ra cơn sốt truyền thông, nhưng lại trở thành một “tác phẩm gối đầu giường” của những người yêu nhạc tử tế. 15 năm sau khi ra mắt, Đường Về vẫn luôn nằm trong danh sách những album bất hủ của nền âm nhạc đương đại Việt Nam, vẫn tiếp tục được người yêu nhạc nghe đi nghe lại bởi những giá trị bất biến của nó về mặt cảm xúc và nghệ thuật. Nhạc sĩ Quốc Trung đã từng nhận xét như thế này về Đường Về : “ Album như những câu chuyện được kể bằng âm nhạc thật giản dị, với chất liệu âm nhạc chủ yếu sử dụng ngũ cung Việt Nam một cách thật khéo léo”.

Điều làm nên bản sắc độc bản của Hải Bột nằm ở sự “quái” và chân thật trong âm nhạc. Giai điệu các ca khúc của anh thường có cấu trúc lạ, không đi theo lối mòn quen thuộc, khi thì nghẹn ngào, lúc lại bùng nổ như những cơn sóng ngầm. Ca từ của Hải Bột viết về những điều rất đời thường như con đường về nhà, đám mây trôi qua khung cửa sổ, cảm giác cô đơn - nhưng lại mang chiều sâu triết học, đủ sức chạm tới những tầng cảm xúc kín đáo nhất của người nghe, khiến họ dễ dàng thấy mình trong đó. Một thứ nhạc rock không hề ồn ào, gào xé mà giàu cảm xúc và tâm tư. Một thứ nhạc rock của riêng Hải Bột, và chỉ Hải Bột mới có thể tạo ra.

Dù không xuất hiện dày đặc trên truyền thông hay theo đuổi các bảng xếp hạng mainstream, sức ảnh hưởng của Hải Bột vẫn được duy trì theo cách riêng. Với cộng đồng yêu nhạc Rock và Indie, anh là một biểu tượng, là minh chứng cho việc âm nhạc không cần hào nhoáng vẫn có sức sống bền bỉ qua thời gian. Nhiều nghệ sĩ Indie trẻ thừa nhận chịu ảnh hưởng từ tư duy sáng tác và cách thể hiện của Hải Bột, xem anh như nguồn cảm hứng cho một trường phái âm nhạc vị nghệ thuật nhưng không xa rời đời sống. Âm nhạc của anh cũng có khả năng kết nối thế hệ, khi vừa chạm tới những người nghe Rock đời đầu, vừa thu hút một bộ phận khán giả Gen Z đang đi tìm sự khác biệt.

Sự “mất tích” của Hải Bột sau thành công của Đường Về được xem là một trong những giai thoại giàu cảm xúc của làng nhạc Việt. Từ khoảng năm 2012 đến 2019, khi Quái Vật Tí Hon đang nhận được sự quan tâm và công nhận tuyệt đối của cộng đồng nhạc rock, anh gần như rút lui hoàn toàn khỏi đời sống âm nhạc sôi động. Hiếm có nghệ sĩ nào tạm ngưng hoạt động lâu đến vậy mà sức hút không hề suy giảm.

Sự vắng bóng của Hải Bột vô tình tạo nên một “cơn khát” trong cộng đồng yêu nhạc. Những ca khúc như Đã Bao Lâu Rồi , Vì Đời , Ông Trời Cô Đơn tiếp tục được nghe đi nghe lại trên các nền tảng số, trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều khán giả. Trên các diễn đàn Rock và Indie, câu hỏi về việc Hải Bột đang ở đâu, bao giờ trở lại, trở thành chủ đề quen thuộc. Người hâm mộ không thúc ép, không lãng quên, mà trân trọng sự im lặng của anh như cách họ trân trọng chính âm nhạc của anh. Trong khoảng lặng đó, tác phẩm của Hải Bột vẫn âm thầm lan tỏa đến thế hệ khán giả mới, hình thành một tệp người nghe trung thành chờ đợi ngày anh tái xuất.

Những lần trở lại của Hải Bột bắt đầu từ những sân khấu nhỏ, ấm cúng. Những năm gần đây, anh xuất hiện trở lại trong một số đêm nhạc rock, indie. Sự xuất hiện của anh tại các lễ hội âm nhạc Indie nhanh chóng tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, khi hàng nghìn khán giả đồng thanh hát theo từng câu chữ.

Không hoạt động với tần suất dày đặc, mỗi lần cái tên Hải Bột xuất hiện trên poster vẫn được xem là sự bảo chứng cho chất lượng và cảm xúc. Anh tiếp tục chọn cách xuất hiện chọn lọc, không vội vã, đúng với triết lý âm nhạc mà mình theo đuổi suốt nhiều năm. Mới đây nhất, anh đã chiêu đãi người hâm mộ với sự trở lại trong liveshow Dừng Lại Khởi Đầu, và một sự tái hợp đặc biệt với Microwave trong liveshow Crossroad - The Untold Stories mới diễn ra giữa tháng 1.

Trong bối cảnh đó, việc Hải Bột góp giọng trong ca khúc chủ đề của WeChoice Awards 2025 mang ý nghĩa đặc biệt. Nói không với phần lớn các dự án mang tính thương mại, sự gật đầu của anh trước màn collab cùng Hoàng Dũng và Bùi Công Nam cho thấy sự cởi mở và tinh thần kết nối thế hệ. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà là cách những nghệ sĩ chân thành cùng nhau viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc của mình.