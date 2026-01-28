Mới đây, cả showbiz Hàn lẫn quốc tế có một phen ngã ngửa khi Cha Eun Woo vướng phải đại án kinh tế nghiêm trọng - trốn thuế lên đến 20 tỷ won (356 tỷ đồng). Đây cũng là con số kỷ lục từ trước đến nay trong showbiz Hàn Quốc. Được biết, nam idol cùng mẹ bị nghi ngờ lập công ty ma để lách luật. Đáng chú ý, việc anh nhập ngữ lúc này bị cho là chiêu bài lánh nạn để trốn tránh trách nhiệm pháp lý cũng như nhằm né bão dư luận .

Hình tượng mỹ nam không tỳ vết của nam ca sĩ cũng chính thức tan vỡ sau bê bối này. Giữa tâm bão chỉ trích, dù đang nhập ngũ nam thần tượng đã phải viết tâm thư xin lỗi, thừa nhận sai phạm của bản thân cũng như đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm theo phán quyết của cơ quan chức năng.

Cha Eun Woo bị bóc trần trốn thuế với số tiền lên đến 20 tỷ won (356 tỷ đồng) (Ảnh: X)

Dẫu đã lên tiếng xin lỗi, làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng đã đồng loạt kiến nghị trên khắp các diễn đàn với yêu cầu anh chàng buộc phải giải nghệ. Bên cạnh đó, các thương hiệu, đối tác như Abib, Shinhan Bank... ngay lập tức đồng loạt ẩn, xóa hình ảnh, video có sự xuất hiện của nam idol. Bên cạnh đó, Cha Eun Woo cũng sẽ phải đối mặt với khoản đền bù hợp đồng không hề nhỏ trước sự việc trên.

Sau khi bê bối nổ ra, làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng nhanh chóng lan rộng. Trên hàng loạt diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều ý kiến gay gắt cho rằng Cha Eun Woo không còn đủ tư cách xuất hiện trước công chúng, thậm chí kêu gọi nam idol phải giải nghệ để chịu trách nhiệm cho những hệ lụy đã gây ra. Không ít bình luận chỉ trích việc một nghệ sĩ từng được xây dựng hình ảnh chuẩn mực, đại diện cho vẻ đẹp và sự trong sạch của Kbiz lại vướng nghi vấn liên quan đến trốn thuế với số tiền kỷ lục.

Mới đây, video quảng bá của Cơ quan Truyền thông Quốc phòng (KFN) mà Cha Eun Woo tham gia trong thời gian phục vụ tại ban nhạc quân đội bất ngờ bị xóa. Video có sự xuất hiện của Cha Eun-woo với vai trò người kể chuyện (storyteller) trong danh sách series nổi tiếng "Câu chuyện quân đội ngày ấy" trên kênh YouTube KFN Plus do Cơ quan Truyền thông Quốc phòng điều hành.

Video quảng bá của Cơ quan Truyền thông Quốc phòng (KFN) mà Cha Eun Woo tham gia trong thời gian phục vụ tại ban nhạc quân đội bất ngờ bị xóa

Ban đầu, kênh này đã đăng tải video Cha Eun-woo đeo quân hàm Binh nhất, xuất hiện để kể về những người anh hùng đã giúp đỡ trẻ em mồ côi trong chiến tranh. Trong khi đó, các video có sự tham gia của cựu thành viên KARA Nicole, Taeyong (NCT) và nam diễn viên Kang Ki Doong, những người cũng xuất hiện trong cùng loạt chương trình, vẫn được giữ nguyên.

Ngay trước khi bê bối xảy ra, sự nghiệp âm nhạc của Cha Eun Woo cũng khiến dân tình phải hoang mang với những tín hiệu tụt dốc không phanh. Trong khoảng thời gian nhập ngũ, anh chàng đã tung ra mini album mang tên ELSE vào ngày 26/11/2025. Tuy nhiên, dù nam diễn viên sở hữu tài khoản Instagram cá nhân lên đến 47,9 triệu flower nhưng doanh số album thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Đặc biệt, trong ngày đầu mở bán, ELSE chỉ tiêu thụ được vỏn vẹn 13.483 bản và có những ngày sau còn không tẩu tán nổi 3000 bản.

Tình trạng bán album không mấy ấn tượng so với Cha Eun Woo

Cư dân mạng cũng tỏ ra bất ngờ khi độ nổi tiếng trên MXH của Cha Eun Woo cũng không cứu cánh nổi doanh số album tụt dốc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng nam diễn viên đã nhập ngũ từ tháng 7/2025 nên lượng tiêu thụ mới trở nên ế ẩm như vậy. Ngoài ra, đa phần lượng follower đa phần là fan qua đường đam mê trước phim ảnh và visual của Cha Eun Woo nên khó có thể phản ảnh được lượng mua album của anh chàng.

Nổi tiếng nhờ nhan sắc là chính, Cha Eun Woo là ví dụ cho trường hợp “quốc dân độ” - gương mặt quen thuộc được công chúng yêu thích nhưng khi anh chàng lại không xây dựng được cho mình fanbase cứng cựa, sẵn sàng chịu chi và “chiến” hết mình cho idol. Điều này phần nào giải thích được khi bê bối trốn thuế nổ ra, lượng fan cứng khiêm tốn của Cha Eun Woo bị làn sóng tẩy chay từ cư dân mạng áp đảo hoàn toàn.

Sự nghiệp diễn xuất lẫn ca hát của anh chàng đều không tạo được dấu ấn (Ảnh: Fantagio)

Cái kết của Cha Eun Woo, dù chưa thể chắc chắn, vẫn là sự sụp đổ của một ngôi sao được nâng đỡ gần như tuyệt đối bằng hình tượng hoàn hảo. Từng là “mỹ nam không tì vết”, Cha Eun Woo giờ đứng trước vòng xoáy khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp: bê bối pháp lý, sự quay lưng của công chúng, đối tác đồng loạt cắt đứt trong khi lĩnh vực ca hát và diễn xuất lại không để lại chút ấn tượng nào.