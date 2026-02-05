Động thái của Pháo giữa lúc ViruSs lộ ảnh hẹn hò trợ lý

Mạng xã hội những ngày qua bất ngờ “dậy sóng” khi loạt hình ảnh ViruSs bị bắt gặp xuất hiện cùng một cô gái lạ tại Quy Nhơn, cả hai có nhiều cử chỉ thân mật, tình tứ. Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là danh tính cô gái nhanh chóng được nhận ra là Thảo Đây (Lê Thảo, sinh năm 2002), người hiện đang làm việc với vai trò nhân viên, trợ lý của nam streamer.

Mạng xã hội những ngày qua bất ngờ “dậy sóng” khi loạt hình ảnh ViruSs bị bắt gặp bên cạnh trợ lý Thảo Đây

Trước làn sóng bàn tán, ViruSs đã chính thức lên tiếng làm rõ. Anh xác nhận những bức ảnh được chụp trong chuyến đi gần đây, đồng thời cho biết cả hai hiện đều độc thân và chỉ mới gặp lại, trò chuyện với nhau một thời gian. Nam streamer cũng thẳng thắn chia sẻ rằng mình có quyền tìm hiểu, đi chơi hay hẹn hò với những người khác giới, cũng như hướng đến việc xây dựng cuộc sống và gia đình riêng trong tương lai.

Giữa lúc cư dân mạng vẫn đang không thôi bàn tán, Pháo bất ngờ có động thái mới trên trang cá nhân. Cô nàng thay đổi ảnh đại diện với bằng bìa poster cho sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt, có tên là 3T. Pháo xuất hiện với tạo hình cực chiến, khoe khéo vòng 1 gợi cảm cùng layout makeup tôn lên visual xinh xắn. Ở đằng sau là bóng hình của rapper B Ray.

Pháo nhá hàng sản phẩm âm nhạc mới kết hợp với B Ray

Đoạn caption ngắn gọn - xúc tích với thời điểm phát hành là 14/2, đúng dịp lễ Valentine. Ngoài ra, hỗ trợ bộ đôi rapper còn là Machiot, nam producer trẻ được yêu thích trong Vpop.

Trên MXH, ý kiến chia thành nhiều luồng trái chiều. Một bộ phận cho rằng Pháo đang đơn thuần tập trung cho âm nhạc, không liên quan đến ồn ào đời tư của ViruSs, và việc công bố dự án mới chỉ là trùng hợp. Ngược lại, không ít cư dân mạng lại cho rằng động thái này “quá đúng lúc”, vô tình khiến tin rằng 3T sẽ là sản phẩm liên quan đến tình cũ. Dù vẫn chỉ nằm ở việc suy đoán, không thể phủ nhận rằng màn xuất hiện của Pháo với poster 3T đã thành công thu hút sự chú ý, khiến sản phẩm chưa ra mắt nhưng đã sớm trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên sóng mạng.

Nhớ lại khoảng tháng 3 năm nay, sóng mạng lẫn truyền thông có một phen chấn động trước lùm xùm yêu đương giữa ViruSs và Ngọc Kem. Mọi chuyện bắt đầu khi nữ TikToker đấu tố qua lại với bạn trai cũ trên sóng livestream. Ngay giữa lúc drama lên đến đỉnh điểm, Pháo bị kéo vào câu chuyện.

Pháo tung ra bản hit Sự Ngiệp Chướng giữa lúc drama tình ái của ViruSs đang nóng đỉnh điểm

Cô nàng tung ra diss track Sự Nghiệp Chướng nhắm thẳng đến tình cũ bội bạc. Dù không đề cập đến tên ai nhưng xâu chuỗi lại các chi tiết, người hâm mộ có thể “chắc nịch” tin rằng nam streamer chính là nguồn cảm hứng để Pháo tạo ra bản hit này. Sự Nghiệp Chướng leo thẳng lên Top 1 Trending, đẩy lùi Quán quân Bắc Bling xuống hạng 2.

