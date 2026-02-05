Chỉ còn chưa đầy 24 giờ trước thời điểm cổng bình chọn WeChoice Awards 2025 chính thức khép lại vào đúng 12 giờ trưa ngày 6/2/2026, đường đua tại hạng mục Rising Artist bất ngờ nóng lên từng phút với diễn biến khó lường. Ngày 5/2 chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở giữa hai cái tên nổi bật nhất: CONGB và Cường Bạch, khi cả hai lần lượt vượt mốc 2 triệu lượt bình chọn, tạo nên cục diện “song mã” khó lường.



Cường Bạch là đề cử đầu tiên vượt 2 triệu votes của WeChoice Awards 2025

Chiều 5/2, Cường Bạch - gương mặt đang gây chú ý mạnh mẽ từ chương trình Tân Binh Toàn Năng bất ngờ vươn lên dẫn đầu, vượt qua CONGB và dần nới rộng khoảng cách. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Cường Bạch chính thức cán mốc hơn 2 triệu lượt bình chọn, trở thành đề cử đầu tiên của WeChoice Awards 2025 chạm tới con số này. Thành tích lập tức gây xôn xao cộng đồng người hâm mộ, đưa hạng mục Rising Artist lên tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội.

CONGB cán mốc 2 triệu votes ngay sau đó không lâu

Tuy nhiên, cuộc đua chưa dừng lại ở đó. Chứng kiến Cường Bạch xác lập cột mốc ấn tượng, FC UNICONGs của CONGB nhanh chóng triển khai chiến dịch kêu gọi bình chọn quy mô lớn. Chỉ trong vài chục phút, CONGB cũng vượt mốc 2 triệu lượt vote, là đề cử thứ 2 đạt mốc 2 triệu votes của WeChoice Awards 2025. Trong cùng buổi tối, cả loạt Anh Trai như BigDaddy, buitruonglinh, Mason Nguyễn, TEZ cùng các FC liên quan đồng loạt lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho CONGB ở hạng mục Rising Artist, khiến nhịp độ bình chọn tăng vọt.

CONGB lấy lại vị trí #1 bảng Rising Artist vào lúc 21 giờ ngày 5/2

Đến khoảng 21 giờ ngày 5/2, CONGB lấy lại vị trí số 1, tiếp tục tạo khoảng cách so với các đối thủ phía sau. Tính đến 23 giờ cùng ngày, CONGB vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Rising Artist với hơn 2,2 triệu lượt bình chọn, theo đúng thứ hạng được ghi nhận trong ảnh cập nhật chính thức từ hệ thống WeChoice Awards 2025. Màn “đảo chiều” liên tục giữa hai tân binh đã khiến cộng đồng người hâm mộ theo dõi sát sao từng biến động, biến Rising Artist trở thành hạng mục kịch tính bậc nhất mùa giải năm nay.

Tính đến 23 giờ ngày 5/2, CONGB vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Rising Artist với hơn 2,2 triệu lượt bình chọn

Ở thời điểm hiện tại, CONGB - tên thật Nguyễn Thành Công được xem là một trong những tân binh nổi bật và hoạt động năng suất nhất của Vpop đầu năm 2026. Sau hàng loạt bệ phóng từ các chương trình truyền hình thực tế và sân khấu lớn, nam ca sĩ đang từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ toàn năng, sở hữu khả năng hát, nhảy và sáng tác khá toàn diện so với mặt bằng tân binh.

Sinh ngày 8/12/2000 tại Hà Nội, CONGB tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp anh sở hữu kỹ thuật thanh nhạc bài bản cùng phong thái làm việc chuyên nghiệp. CONGB từng chinh chiến tại các show sống còn đình đám ở Hàn Quốc như Boys Planet, Starlight Boys. Cột mốc bùng nổ tiếp theo đến từ chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Hậu Say Hi, CONGB có tệp fan vững mạnh, đã thiết lập kỷ lục 1 triệu lượt bình chọn tại giải thưởng WeYoung 2025.

CONGB khẳng định bản lĩnh sau 3 show "sống còn", chinh chiến từ quốc tế về Việt Nam

Cường Bạch - tên thật Bạch Hồng Cường, sinh năm 2000, quê Nghệ An đang là cái tên thu hút lượng quan tâm lớn nhất từ chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025. Sở hữu biệt danh “chủ vườn hồng”, “mèo chảnh” hay “Bi Cáo”, Cường Bạch được người hâm mộ gọi là “tân binh toàn năng” nhờ hành trình 7 năm kiên trì theo đuổi giấc mơ idol với nhiều lần bắt đầu lại từ con số 0.

Xuất thân là dancer, Cường Bạch từng là thành viên nổi bật của nhóm nhảy cover B-Wild, nơi anh rèn luyện nền tảng vũ đạo và bản lĩnh sân khấu. Giai đoạn 2018–2019, anh sang Hàn Quốc đào tạo tại RBW - công ty quản lý của MAMAMOO với mục tiêu debut trong nhóm nhạc nam D1Verse, nhưng phải dừng chân đầy tiếc nuối ngay sát thềm ra mắt. Trở về Việt Nam, Cường Bạch tham gia Vote For Five năm 2022 và lọt vào đội hình debut, song dự án không tạo được cú hích như kỳ vọng.

Cường Bạch - nhân tố bứt phá nhất hậu Tân Binh Toàn Năng

Bước ngoặt thực sự đến khi anh góp mặt tại Tân Binh Toàn Năng 2025. Tại đây, Cường Bạch được đánh giá cao ở vai trò all-rounder, với vũ đạo là thế mạnh cốt lõi, phong thái sân khấu được Soobin nhận xét là “thần thái idol quá mạnh”, cùng sự tiến bộ rõ rệt về vocal và rap melody sau quá trình nỗ lực cải thiện. Tư duy làm nghề nghiêm túc, sẵn sàng làm lại sau thất bại, cũng là yếu tố giúp anh xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt khán giả trẻ. Hiện tại, Cường Bạch đã đổi nghệ danh thành BEX và là nhân tố thu hút fan nhiều nhất của nhóm nhạc tân binh UPRIZE bước ra từ Tân Binh Toàn Năng.

Cuộc đua giữa CONGB và Cường Bạch tại hạng mục Rising Artist không chỉ phản ánh sức hút của hai tân binh nổi bật nhất thời điểm hiện tại, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của cộng đồng người hâm mộ trong việc đồng hành và tạo ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bình chọn. Khi cả hai cùng vượt mốc 2 triệu lượt vote trong cùng một ngày, Rising Artist đã vượt ra khỏi khuôn khổ một hạng mục dành cho tân binh, trở thành tâm điểm cạnh tranh gay gắt nhất của WeChoice Awards 2025, khiến người theo dõi không khỏi “nín thở” chờ đợi kết quả cuối cùng.

