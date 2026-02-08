Với gần 2,6 triệu lượt bình chọn, CONGB đã chính thức được xướng tên ở hạng mục Rising Artist tại WeChoice Awards 2025, khép lại một hành trình mà chính nam ca sĩ từng mơ ước và đặt mục tiêu cho bản thân từ hai năm trước. Tối 7/2/2026, sự xuất hiện của CONGB tại Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 không chỉ đánh dấu cột mốc sự nghiệp quan trọng của một nghệ sĩ trẻ, mà còn là khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc đối với cộng đồng người hâm mộ UNICONGs - những người đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu.

CONGB nhận giải Rising Artist tại WeChoice Awards 2025

Tại đêm gala, CONGB ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt khoảnh khắc lan tỏa trên mạng xã hội, từ bài phát biểu xúc động khi nhận giải, hình ảnh tự tin trên thảm đỏ cho đến sân khấu trình diễn ca khúc ĐỈNH! (P.E.A.K!) cùng dàn Anh Trai - Em Xinh đang được khán giả trẻ yêu mến. Mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ đều nhận được những tràng pháo tay kéo dài và sự cổ vũ cuồng nhiệt, cho thấy sức hút khủng.

Sân khấu ĐỈNH! (P.E.A.K!) khiến dàn sao đứng ngồi không yên của Orange, CONGB, buitruonglinh, Jaysonlei, Saabirose, Ánh Sáng AZA

Giữa thời điểm này, những hình ảnh của CONGB tại WeChoice Awards 2023 bất ngờ được cộng đồng fan đào lại và chia sẻ dày đặc. Hai năm trước, anh vẫn chỉ là một thực tập sinh vừa trở về Việt Nam sau khi tham gia show thực tế tại Hàn Quốc, độ nhận diện còn hạn chế, gần như mờ nhạt giữa thảm đỏ quy tụ nhiều gương mặt Gen Z nổi bật.

Cùng là con người đó, cùng ánh mắt nhiệt huyết và đam mê ấy, nhưng chỉ sau hai năm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. CONGB của hiện tại là tân binh trẻ hot nhất Vbiz, sở hữu fandom hùng hậu, mỗi lần xuất hiện đều tạo hiệu ứng truyền thông rõ rệt và được khán giả đại chúng ghi nhận.

Người hâm mộ lan truyền hình ảnh so sánh CONGB tại lần đầu dự WeChoice Awards 2023 và hiện tại

Nhiều khán giả không giấu được sự tấm tắc khi nhìn lại hành trình bền bỉ của CONGB. Chỉ trong vòng hai năm, nam ca sĩ đã “gom đủ nắng” để bông hoa mang tên mình nở rộ đúng thời điểm. Chiến thắng tại WeChoice Awards cũng khiến nhiều người liên tưởng đến câu hát trong chính ca khúc ĐỈNH! (P.E.A.K!) mà anh biểu diễn: “I’m the only one có thể đưa tay ôm giấc mơ của mình lại gần”. Trong khoảnh khắc nhận giải Rising Artist, CONGB cũng nhắc về sự kiện 2 năm trước và ước mơ sẽ được đề cử tại WeChoice Awards. Với CONGB, đó không chỉ là lời ca trên sân khấu, mà là tuyên ngôn được chứng minh bằng hành động và kết quả thực tế.

CONGB, tên thật là Nguyễn Thành Công, sinh năm 2000 tại Hà Nội, hiện được xem là một trong những tân binh nổi bật nhất của Vpop năm 2025. Ít ai biết rằng, trước khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, anh đã có nền tảng học vấn khá vững chắc khi tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước khi được công chúng biết đến, Nguyễn Thành Công từng là thành viên của nhóm nhảy đường phố Oops! Crew và là gương mặt quen thuộc trong các chương trình nghệ thuật học đường.

Bước ngoặt đầu tiên trong hành trình sự nghiệp của CONGB đến vào năm 2023, khi anh trở thành một trong hai đại diện Việt Nam tham gia Boys Planet - chương trình sống còn đình đám của Mnet. Dù không tiến sâu đến vòng chung kết, CONGB vẫn kịp để lại dấu ấn nhờ ngoại hình chuẩn idol, kỹ năng trình diễn ổn định và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, anh xây dựng được một cộng đồng fan quốc tế mang tên UNICONGs, tạo nền móng cho chặng đường dài phía sau.

CONGB từng là nhân tố sáng giá của Boys Planet

Cuối năm 2023, CONGB trở về Việt Nam, ra mắt sản phẩm pre-debut mang tên Em Đợi Anh Lâu Chưa?. Ca khúc nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok, giúp hình ảnh nam ca sĩ trẻ đến gần hơn với khán giả trong nước. Năm 2024, CONGB tiếp tục thử thách bản thân khi tham gia chương trình sống còn Starlight Boys. Việc liên tục “chinh chiến” ở các đấu trường quốc tế giúp CONGB rèn luyện bản lĩnh sân khấu, khả năng thích nghi và tạo nên hình ảnh một nghệ sĩ trẻ không ngại va chạm, không ngại bắt đầu lại từ con số thấp.

Tuy nhiên, phải đến Anh Trai Say Hi mùa 2 phát sóng năm 2025, cái tên CONGB mới thực sự phủ sóng mạnh mẽ với khán giả đại chúng. CONGB được đánh giá cao ở khả năng nhảy điêu luyện, giọng hát sáng và phong thái biểu diễn tự tin, dần khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ giải trí toàn năng.

CONGB bứt phá với Anh Trai Say Hi

Sau chương trình, sự nghiệp của nam ca sĩ bước sang trang mới với hàng loạt cột mốc quan trọng. Tại WeYoung 2025, CONGB được vinh danh ở hạng mục Rising Artist, trước khi tiếp tục làm nên cú đúp danh hiệu với chiến thắng tại WeChoice Awards 2025.

Song song đó, EP CONGBDAY ra mắt vào cuối tháng 1/2026 được xem là màn debut chính thức của CONGB tại thị trường Việt Nam. Dự án gồm 5 ca khúc Nhớ Em 8 Lần, Vitamin C, Sweet Love, Bài Hát Này Dành Riêng Cho Mình Em và Ngôi Sao Hy Vọng, nhanh chóng đạt được những con số ấn tượng trên các nền tảng nhạc số. Toàn bộ ca khúc trong EP đều lọt Top 10 iTunes Vietnam, riêng Nhớ Em 8 Lần và album CONGBDAY vươn lên Top 1 iTunes chỉ sau 10 giờ phát hành. MV Nhớ Em 8 Lần lọt Top Trending YouTube sau 6 giờ ra mắt và duy trì vị trí trong Top 10 Trending Music nhiều ngày. Không chỉ ghi nhận thành tích tốt trên nền tảng số, CONGB còn chứng minh sức mạnh fandom thông qua mảng đĩa vật lý. EP CONGBDAY cán mốc hơn 6.500 bản chỉ sau 5 ngày mở cổng pre-order, với gần 100.000 lượt truy cập từ khán giả của 12 quốc gia khác nhau.

Từ một thực tập sinh gần như vô danh trên thảm đỏ WeChoice Awards 2023 đến Rising Artist được xướng tên giữa tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả hai năm sau, hành trình của CONGB là minh chứng rõ ràng cho giá trị của sự bền bỉ và niềm tin vào giấc mơ

