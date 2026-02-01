Hòa Minzy “quẩy tung” với hit Bắc Bling, Đức Phúc tái hiện màn trình diễn khuynh đảo quốc tế tại Gala Wechoice Awards 2025

Sau hàng loạt màn trình diễn mang đủ mọi sắc thái từ lắng đọng đến bùng nổ, Gala Vinh danh & Trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức bước vào những phút giây cuối cùng bằng một tiết mục khép lại được mong chờ. Và không ai khác đảm nhận vai trò quan trọng này chính là chị em nhà “Hoa Dâm Bụt” - Đức Phúc và Hòa Minzy để mang đến một cái kết vừa hoành tráng, vừa trọn vẹn về mặt cảm xúc cho đêm Gala.

Đầu tiên phải nhắc đến Đức Phúc khi anh mang đến sân khấu WeChoice ca khúc Phù Đổng Thiên Vương - màn trình diễn từng giúp anh chạm đến vị trí Quán quân Intervision 2025. Tại Gala WeChoice Awards, Đức Phúc đầu tư hoành tráng cùng giọng hát giàu nội lực tưởng chừng như đang theo dõi một sân khấu mang tầm vóc quốc tế và tái hiện lại giây phút “hào quang” tại Intervision 2025 khiến khán giả không khó để bị cuốn theo từng lớp cảm xúc mà anh mang lại.

Clip màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương

Sau không khí đầy khí thế ấy, Hòa Minzy xuất hiện để khép lại Gala bằng bản hit Bắc Bling - bản hit gây chú ý suốt năm 2025. Ngay từ đầu chương trình, Hòa Minzy đã khiến nhiều người không thể rời mắt bởi nhan sắc xinh đẹp như công chúa. Chính vì vậy, chỉ vừa bước lên sân khấu, cô nàng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả có mặt.

Bắc Bling được dàn dựng nhằm tôn vinh nét văn hóa dân gian pha trộn cùng tinh thần hiện đại. Là một trong những ca khúc được khán giả yêu thích nhất trong năm 2025, Bắc Bling khiến cả khán phòng như bùng nổ hơn bao giờ hết. Đặc biệt giây phút dàn vũ công nhí cùng đồng thanh giai điệu điệp khúc của Bắc Bling hòa quyện với giọng hát cao vút đầy nội lực của Hòa Minzy càng làm cho đêm Gala tràn ngập cảm xúc. Không ít nghệ sĩ khách mời và khán giả bên dưới đã cùng đứng dậy để tận hưởng cũng như dành những tràng pháo tay không ngớt cho màn trình diễn khép lại đêm Gala hoành tráng từ Hòa Minzy.

Clip màn trình diễn Bắc Bling