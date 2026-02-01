Chưa từng có tiền lệ: RHYDER và Quang Hùng MasterD tạo nên siêu phẩm collab được mong chờ nhất đêm Gala WeChoice Awards 2025

Tối 7/2, Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, Q.7, TP.HCM), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sự kiện khép lại hành trình “phiêu lưu truyền cảm hứng” của mùa giải năm nay, nơi những câu chuyện tích cực và các cá nhân, tập thể tạo ảnh hưởng được vinh danh.

Bên cạnh loạt hạng mục đề cử giàu ý nghĩa, đêm gala còn ghi dấu ấn với chuỗi tiết mục trình diễn được đầu tư chỉn chu, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ nổi bật của showbiz Việt. Chính sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố vinh danh và trải nghiệm sân khấu đã góp phần làm nên bản sắc riêng của WeChoice Awards qua nhiều mùa giải. Trong số những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm tại đêm diễn, RHYDER và Quang Hùng MasterD là hai cái tên để lại dấu ấn rõ nét nhờ sức hút từ cộng đồng người hâm mộ cùng những thành tựu âm nhạc nổi bật trong năm qua.

RHYDER và Quang Hùng MasterD là hai cái tên để lại dấu ấn đặc biệt rõ nét trong năm qua:

Tại WeChoice Awards 2025, RHYDER và Quang Hùng MasterD mang đến một sân khấu mashup đặc biệt khi cùng nhau thể hiện Mưa Sao Băng và Bae Don't Cry, tạo nên cuộc giao thoa thú vị giữa hai màu sắc âm nhạc. Mưa Sao Băng - ca khúc thuộc album đầu tay TRAP của RHYDER vang lên với tinh thần Melodic R&B pha trộn modern pop, được làm mới qua phần hòa giọng và tương tác của cả hai nghệ sĩ, mang đến không gian lắng đọng, giàu cảm xúc.

Mạch trình diễn tiếp tục được nối dài với Bae Don't Cry - ca khúc nằm trong album BLOOMEVER của Quang Hùng MasterD. Trong tổng thể sân khấu mashup, ca khúc mang đến sắc thái trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.

Tại WeChoice Awards 2025, RHYDER và Quang Hùng MasterD mang đến một sân khấu mashup đặc biệt:









Sự kết hợp giữa RHYDER và Quang Hùng MasterD trở thành điểm nhấn đáng nhớ của đêm gala

Màn trình diễn của hai nghệ sĩ trẻ nhận được phản ứng tích cực từ đông đảo khán giả có mặt tại sự kiện cũng như theo dõi qua các nền tảng trực tuyến. Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc âm nhạc riêng, cách dàn dựng sân khấu phù hợp cùng phong thái trình diễn tự tin đã giúp RHYDER và Quang Hùng MasterD ghi dấu ấn trong đêm gala, đồng thời góp phần hoàn thiện bức tranh cảm xúc đa dạng của WeChoice Awards 2025.