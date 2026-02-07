Hoàng Dũng - Phùng Khánh Linh gây “suy vượt mức”, Juky San - (S)TRONG Trọng Hiếu mang đến “sít rịt” tại Gala WeChoice Awards 2025

Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 vẫn đang tiếp tục diễn ra trong không khí bùng nổ cảm xúc. Một trong những màn trình diễn khiến khán giả không thể rời mắt chính là bản mashup Người Đầu Tiên - Kho Báu - Em Đau - Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua đến từ dàn nghệ sĩ Juky San - (S)TRONG Trọng Hiếu - Phùng Khánh Linh - Hoàng Dũng. Bốn nghệ sĩ với bốn màu sắc khác nhau đã tạo nên một hành trình âm nhạc vừa đầy sự rung động nhưng cũng vô cùng sâu lắng.

Clip màn trình diễn mashup Người Đầu Tiên - Kho Báu - Em Đau - Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua

Mở đầu là Người Đầu Tiên do Juky San thể hiện với sự xuất hiện đặc biệt của khách mời - diễn viên Lê Hoàng Long. Giọng hát trong veo, cách xử lý nhẹ nhàng quen thuộc của Juky San gợi cảm giác bồi hồi của những rung động đầu đời. Tiếp nối là Kho Báu - bản hit tạo nên “bước ngoặt” lớn nhất trong sự nghiệp (S)TRONG Trọng Hiếu trong năm 2025 cùng khách mời Jun Vũ. Năng lượng tươi mới, trẻ trung của (S)TRONG Trọng Hiếu cùng sự xuất hiện của Jun Vũ đã khiến khán giả óc mặt không thể rời mắt vì “phản ứng hóa học” của cả hai.

Ngay sau đó, không gian như được lắng lại với Em Đau do Phùng Khánh Linh thể hiện cùng sự góp mặt của Hứa Vĩ Văn và Đoàn Minh Anh. Giọng hát đặc trưng, giàu cảm xúc của “mỹ nhân đầu bạc” kể câu chuyện về những tổn thương khó nói thành lời. Sự xuất hiện của hai khách mời khiến tiết mục mang đậm tính điện ảnh trên sân khấu.

Khép lại là Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua của Hoàng Dũng với khách mời đặc biệt là diễn viên Hạ Anh. Khoảnh khắc Hạ Anh bật khóc ngay trên sân khấu đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì cảm xúc chân thật và nằm ngoài “kịch bản”. Trong khi đó, “chàng thơ” Hoàng Dũng vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc để dẫn dắt khán giả đi qua đầy sự “dư âm” của một trong những ca khúc được yêu thích nhất của anh trong album Xoay Tròn.

Khoảnh khóc bật khóc rơi nước mắt của Hạ Anh

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Cổng gửi bình chọn đã chính thức khép lại, kết quả chính thức của các hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải vào tối ngày 7/2. Thông tin chi tiết về kết quả và các hạng mục giải thưởng sẽ được cập nhật trên wechoice.vn.