Tổng đạo diễn Gala WeChoice Awards 2025: “Dù là nội dung giải trí hay mang tính xã hội, tất cả đều xoay quanh tinh thần của con người Việt Nam”

Sau hành trình đề cử và bình chọn từ cộng đồng, đêm Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra vào hôm nay, 07/02/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (TP.HCM). Sự kiện hứa hẹn mang đến không gian giàu cảm xúc, nơi những câu chuyện đẹp, niềm đam mê và khát vọng được cùng nhau lan tỏa.

Bên cạnh các hạng mục vinh danh, album chủ đề và sân khấu âm nhạc luôn là dấu ấn đặc trưng của WeChoice qua từng mùa. Để kiến tạo một đêm Gala mang đậm tinh thần văn hóa - giải trí đương đại, WeChoice Awards 2025 quy tụ ê-kíp sáng tạo giàu kinh nghiệm gồm Tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh, Giám đốc âm nhạc DuongK, Giám đốc sáng tạo Vinh Hồ, Thong Dinh (01A) và Cố vấn âm nhạc Aiden Nguyễn.

Đáng chú ý, sân khấu WeChoice Awards 2025 được hé lộ sẽ tiếp tục là một điểm nhấn quan trọng của đêm Gala, khi không gian trình diễn được xây dựng như một dòng chảy kể chuyện xuyên suốt chương trình. Hệ thống ánh sáng và LED được thiết kế theo cấu trúc đa lớp, liên tục chuyển động và biến đổi theo từng chương nội dung, mở ra nhiều lớp không gian khác nhau trên sân khấu. Mỗi sự thay đổi không chỉ tạo hiệu ứng thị giác, mà còn góp phần dẫn dắt cảm xúc, kết nối mạch nội dung giữa các hạng mục vinh danh, những câu chuyện truyền cảm hứng và các màn trình diễn âm nhạc.

Sân khấu WeChoice Awards 2025 được hé lộ sẽ tiếp tục là một điểm nhấn quan trọng của đêm Gala:

Tổng Đạo Diễn WeChoice Award 2025 - Dương Mai Việt Anh (Ảnh: Facebook)

Ngay từ khi chương trình được công bố, việc sân khấu tiếp tục được đảm nhận bởi đạo diễn Dương Mai Việt Anh đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Anh được biết đến là gương mặt đứng sau nhiều chương trình và sân khấu có quy mô lớn như The Grand Voyage - show thực cảnh tại Mega Grand World Hà Nội, cùng loạt nhạc hội thương hiệu như Heineken Countdown, Lazada Supershow, Shopee Supershow. Ở mảng âm nhạc - giải trí, tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh gây chú ý với những chương trình như Yên Concert của Hoàng Dũng, các minishow của RHYDER, sự kiện GENfest, Our Song Việt Nam,... đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc định hình ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Dương Mai Việt Anh được biết đến là gương mặt đứng sau nhiều chương trình và sân khấu có quy mô lớn (Ảnh: Facebook)

Xuất phát từ nhiều trải nghiệm khác nhau trong lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện, Dương Mai Việt Anh (sinh năm 1994) đã có gần một thập kỷ theo đuổi vai trò đạo diễn. Từ những năm còn theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, anh đã thử sức ở nhiều vị trí trước khi xác định rõ con đường của mình vào năm 2015, khi tham gia ê-kíp lễ trao giải Búp Sen Vàng. Kể từ đó, Việt Anh từng bước tích lũy kinh nghiệm và khẳng định dấu ấn cá nhân qua các dự án lớn nhỏ.

Trở lại với WeChoice Awards năm nay, tổng đạo diễn Dương Mai Việt Anh cho biết sân khấu được dàn dựng như một hành trình kể chuyện hoàn toàn mới mẻ, xoay quanh chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, nhằm tôn vinh con người, những câu chuyện đời thực và các giá trị tích cực của Việt Nam đương đại.

Trước thềm đêm Gala, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh cùng đạo diễn Dương Mai Việt Anh để lắng nghe những chia sẻ xoay quanh quá trình dàn dựng và tinh thần của WeChoice Awards 2025.

WeChoice Awards 2025 mang thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, không chỉ là một lễ trao giải mà còn là không gian tôn vinh những câu chuyện đời thực giàu cảm hứng. Theo anh, tinh thần đó đã được chuyển hóa như thế nào trong thiết kế và dàn dựng sân khấu?

Sân khấu năm nay được lấy cảm hứng trực tiếp từ chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” và có thể xem là một trong những sân khấu đặc biệt, phức tạp nhất của WeChoice từ trước đến nay. Sân khấu được thiết kế như những trang giấy, trang sổ ghi chép của Việt Nam, liên tục chuyển động, xếp lớp và biến đổi để tạo nên dòng chảy về lịch sử, ký ức, đồng thời mở ra những chương mới của câu chuyện Việt Nam. Chính sự chuyển động đó giúp sân khấu không ngừng biến hóa, tạo ra những trải nghiệm và màn trình diễn mang tính mới mẻ, chưa từng có tiền lệ.

Sân khấu WeChoice năm nay sử dụng hệ thống LED liên tục thay đổi không gian theo từng phần nội dung trong quá trình dàn dựng. Đâu là yếu tố khiến anh trăn trở nhất để vừa giữ được mạch chương trình, vừa đảm bảo cảm xúc của khán giả không bị đứt gãy khi chuyển cảnh?

Với một chương trình có thời lượng dài và số lượng nội dung rất lớn như WeChoice, áp lực lớn nhất là làm sao để đảm bảo chương trình vận hành trơn tru. Đặc biệt, toàn bộ các tiết mục trình diễn năm nay đều được dàn dựng rất công phu. Mỗi màn trình diễn sẽ mang đến một không gian riêng, một câu chuyện riêng, nên khâu vận hành và set-up sân khấu trở nên vô cùng phức tạp. Làm sao để vừa đáp ứng được trải nghiệm của khán giả tại hiện trường, vừa đảm bảo hiệu quả hình ảnh cho khán giả theo dõi qua livestream là một thử thách lớn. Vì vậy, ekip phải tính toán rất kỹ từ khâu lên kế hoạch và dành ra khoảng 2-3 ngày tập luyện liên tục để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất.

WeChoice năm nay mang đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, đồng thời hướng tới tinh thần trẻ trung, hiện đại với những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ. Khi xây dựng các điểm nhấn sân khấu, anh đã cân nhắc và dung hòa những yếu tố nào để thể hiện chủ đề này?

Với tôi, dù là nội dung giải trí hay nội dung mang tính xã hội, tất cả đều xoay quanh tinh thần chung của con người Việt Nam và mình tìm cách dung hòa hai yếu tố này để cùng kể một câu chuyện thống nhất theo chủ đề của WeChoice Awards 2025. Điều quan trọng nhất là thông điệp: tất cả mọi người, dù là ai trong xã hội, đều đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Thông điệp đó vượt lên trên mọi sự phân biệt giữa các loại hình nội dung trình diễn, bài hát giải trí hay là những tiết mục trình diễn nghệ thuật.

So với các gala vinh danh khác, đâu là điểm khác biệt lớn nhất trong dàn dựng sân khấu WeChoice năm nay để sân khấu thực sự trở thành một phần của “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”?

Điểm khác biệt lớn nhất của WeChoice nằm ở việc tôn vinh những câu chuyện. Yếu tố kể chuyện trong dàn dựng sân khấu WeChoice được đặt lên rất cao. Bởi nội dung cốt lõi mà WeChoice muốn truyền tải chính là tinh thần lan tỏa cảm hứng sống tích cực, những điều tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội, đồng thời tôn vinh tất cả những giá trị đó.