Màn diễu hành chưa từng có

BTS tiến bước trên “Con đường của Nhà vua”

Nhóm BTS ấn định lịch trình buổi biểu diễn tái hợp đầy đủ đội hình đầu tiên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Công ty quản lý BigHit Music thông báo BTS dự kiến tổ chức concert kỷ niệm phát hành album phòng thu thứ 5 vào lúc 20h ngày 21/3 tại Quảng trường Gwanghwamun, Seoul với tên gọi BTS Comeback Live: Arirang.

Theo chính quyền thành phố Seoul, phía BTS lên kế hoạch diễu hành dọc theo tuyến đường lịch sử nổi tiếng của Hàn Quốc từ Geunjeongmun - Heungnyemun - Gwanghwamun đến Woldae, còn được gọi là “Con đường của Nhà Vua” (King’s Road).

BTS có thể diễu hành trên tuyến đường lịch sử Gwanghwamun cho sân khấu quảng bá Arirang.

Tuyến đường này từng nơi nhà vua đi qua để đến Woljeongyo, dễ dàng tương tác với bách tính. Woljeongyo được xây dựng năm 1866, bị phá bỏ vào năm 1923 dưới thời Nhật chiếm đóng và được phục dựng vào năm 2023 sau đúng 100 năm. Nếu kế hoạch được thông qua, The Korea Times nhận định đây sẽ là hình ảnh mang tính biểu tượng cho “sự trở lại của vua Kpop”.

Kế hoạch dự kiến bố trí 34.000 chỗ ngồi, gồm 17.000 ghế khu vực chính diện và 17.000 ghế hai bên. Ở một số vị trí, khán giả có thể vừa thưởng thức màn trình diễn của BTS, vừa nhìn thấy tượng vua Sejong hoặc tượng đô đốc Yi Sun Shin ngay bên cạnh hoặc đối diện.

Dự kiến các thành viên BTS sẽ diễu hành dọc tuyến đường này, sau đó tiến lên sân khấu. Hình ảnh có thể được ghi hình trước hoặc phát trực tiếp.

Concert miễn phí, nhưng vé sẽ được đặt trước thông qua nền tảng Weverse dành cho người hâm mộ. Lịch mở vé cũng sẽ được thông báo trên Weverse.

Giới chuyên môn ước tính có thể lên tới 200.000 người tập trung quanh Gwanghwamun trong ngày diễn ra concert. Công ty của BTS đang nộp thêm kế hoạch giảm thiểu tác động khi lượng người đổ về khu di sản quá lớn và chờ phê duyệt.

Giáo sư Lee Hoon (ĐH Hanyang) nhận định: "Nếu concert của BTS diễn ra thành công, đây sẽ là cơ hội quảng bá di sản Hàn Quốc ra toàn cầu, đồng thời đẩy nhanh mục tiêu đón 20 triệu du khách quốc tế - điều chúng ta đã lỡ hẹn vào năm 2025”.

Hiệu ứng BTS

Khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày BTS diễn tại Quảng trường Gwanghwamun, nhiều khách sạn gần khu vực biểu diễn đã "cháy phòng", nhà nghỉ bình dân cũng nâng giá lên gần 500.000 won (khoảng 344 USD) mỗi đêm.

Dữ liệu từ ngành khách sạn và các nền tảng du lịch cho thấy “hiệu ứng BTS” đã xuất hiện tại khu vực Gwanghwamun, cũng như các khu lân cận như Myeong-dong và Insa-dong.

The Plaza Seoul, khách sạn cao cấp nhìn thẳng ra quảng trường nơi tổ chức concert, đã kín phòng cho ngày diễn ra sự kiện từ 28/1, tức trước gần hai tháng. Theo phía khách sạn, vào cùng thời điểm cuối tuần tháng 3/2025, công suất phòng chỉ đạt 85%.

Các khách sạn lân cận cũng ghi nhận tình trạng kín phòng hoặc lượng đặt chỗ tăng vọt cho ngày 21/3. Nhu cầu tăng cao kéo theo giá phòng leo thang, với phòng tiêu chuẩn tại Shilla Stay có giá lên tới 627.000 won, cao hơn 72% so với mức cuối tuần thông thường.

Phân khúc khách sạn bình dân và tầm trung cũng nhanh chóng “lấp đầy”. Theo nền tảng đặt phòng Yanolja, lượng đặt phòng tại khu vực Jongno và Jung-gu cho hai ngày 20-21/3 t ăng 450% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số nhà nghỉ gần ga Anguk (tuyến số 3, gần Gwanghwamun) thậm chí niêm yết giá 499.000 won/đêm, cao gấp hơn ba lần so với hai tuần trước đó.

Các nhà bán lẻ lớn quanh khu vực concert cũng đồng loạt tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn để đón làn sóng du khách.

Concert tại Gwanghwamun được kỳ vọng đánh dấu cột mốc mới cho sức lan tỏa toàn cầu của Kpop khi Netflix phát sóng trực tiếp tới hơn 190 quốc gia. Nền tảng này dự đoán hơn 50 triệu lượt xem.

Theo ban tổ chức, sự kiện sẽ do Hamish Hamilton - đạo diễn sân khấu người Anh nổi tiếng với việc dàn dựng Super Bowl Halftime Show gần như mỗi năm từ 2010, từng làm việc với Beyoncé, Rihanna, Kendrick Lamar và Usher - đảm nhiệm. Ông cũng từng đạo diễn lễ khai mạc Olympic London 2012 và các sân khấu của Emmy, Grammy, Oscar.