Gần đây, Trang Pháp nhận được sự quan tâm của dư luận khi chia sẻ bài viết bày tỏ niềm trân trọng trước sự ghi nhận và động viên từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch dành cho những đóng góp của cô trong năm qua. Nữ nghệ sĩ cho biết, việc được hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và góp phần lan toả những giá trị tích cực tới cộng đồng là điều có ý nghĩa lớn đối với bản thân. Cùng với đó, Trang Pháp gửi lời cảm ơn tới Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục trưởng - NSND Xuân Bắc cùng tập thể lãnh đạo và các thành viên của Cục vì sự đồng hành trong suốt quá trình làm nghề.

Trang Pháp chia sẻ về giải thưởng trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Trang Pháp (tên thật Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1989) là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, được biết đến với nền tảng học vấn và gia đình nổi bật. Cô lần đầu ghi dấu ấn với khán giả khi mới 17 tuổi qua vai Thảo Uyên trong bộ phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh. Khi sự nghiệp diễn xuất đang nhận được nhiều sự chú ý, Trang Pháp quyết định tạm rời môi trường giải trí để sang Pháp du học, lựa chọn hướng đi học thuật bài bản thay vì tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Tại Pháp, Trang Pháp tốt nghiệp ngành Kinh tế - Quản lý tại Đại học Lyon II. Bên cạnh đó, cô sở hữu khả năng sử dụng thành thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình làm nghề sau này.

Trang Pháp lần đầu ghi dấu ấn với khán giả khi mới 17 tuổi qua vai Thảo Uyên trong bộ phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh (Ảnh: FBNV)

Năm 2013, Trang Pháp chính thức quay lại showbiz với định hướng âm nhạc chuyên nghiệp. Không chỉ đảm nhận vai trò ca sĩ, cô còn trực tiếp tham gia sáng tác và sản xuất các sản phẩm của mình. Album đầu tay Runaway cùng single Chocolate giúp Trang Pháp từng bước định hình phong cách âm nhạc riêng trên thị trường.

Ở giai đoạn tiếp theo, việc tham gia hàng loạt dự án nhạc phim đã giúp tên tuổi Trang Pháp được biết đến rộng rãi hơn. Cô gắn liền với nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách như Long Ruồi, Scandal - Bí Mật Thảm Đỏ, Âm Mưu Giày Gót Nhọn hay Gái Già Lắm Chiêu, từ đó được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “nữ hoàng nhạc phim”. Song song với hoạt động cá nhân, Trang Pháp cũng khẳng định năng lực sáng tác qua các ca khúc viết cho nghệ sĩ khác, tiêu biểu là bản hit Đừng Yêu do Thu Minh thể hiện. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, con đường ca hát solo của cô chưa tạo được dấu ấn bứt phá rõ rệt, khiến Trang Pháp lựa chọn lùi về hậu trường để tập trung vào công việc làm nhạc - lĩnh vực được xem là thế mạnh nổi trội.

Trang Pháp từng được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “nữ hoàng nhạc phim” (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Trang Pháp đến từ việc tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ trở lại sân khấu với hình ảnh chín muồi về kỹ năng và bản lĩnh biểu diễn. Chiến thắng tại mùa giải đầu tiên giúp Trang Pháp khẳng định năng lực toàn diện, từ ca hát, vũ đạo, sáng tác cho tới khả năng kết nối và dẫn dắt tập thể.

Sau khi chương trình khép lại, Trang Pháp cùng Huyền Baby, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh thành lập nhóm nhạc LUNAS, liên tục xuất hiện tại nhiều sân khấu và sự kiện quy mô. Đồng thời, cô đẩy mạnh hoạt động cá nhân với việc phát hành album Infinity8. Những nỗ lực này mang về cho Trang Pháp nhiều giải thưởng đáng chú ý, trong đó có danh hiệu Nữ ca sĩ của năm tại Giải Cống hiến 2025 và Dự án của năm tại Gala Nhạc Việt.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Trang Pháp đến từ việc tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 (Ảnh: FBNV)

Ít ai biết rằng, hành trình theo đuổi nghệ thuật của Trang Pháp từng đối mặt không ít khó khăn khi ban đầu chưa nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Dù lớn lên trong môi trường có điều kiện tiếp cận đa văn hoá, việc lựa chọn con đường nghệ thuật biểu diễn khiến cô phải dành nhiều thời gian để chứng minh sự nghiêm túc và đam mê của mình.

Gia đình Trang Pháp sở hữu nền tảng học thuật và ngoại giao tiêu biểu. Cha cô là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang - chuyên gia ngôn ngữ, từng công tác lâu năm tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mẹ cô là nhà ngoại giao với hơn 30 năm hoạt động trong ngành, từng đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bỉ, đồng thời là người trực tiếp truyền dạy tiếng Pháp cho cô từ nhỏ. Bên cạnh đó, ông ngoại của Trang Pháp là cựu Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh, từng tham gia Đoàn đàm phán Hiệp định Paris năm 1973 và đảm nhiệm chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Mozambique, kiêm nhiệm Zambia. Với khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ cùng những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại, ông được xem là nguồn ảnh hưởng quan trọng, góp phần hình thành nền tảng học tập và năng lực ngôn ngữ của Trang Pháp.

Ít ai biết rằng, hành trình theo đuổi nghệ thuật của Trang Pháp từng đối mặt không ít khó khăn khi ban đầu chưa nhận được sự ủng hộ từ gia đình (Ảnh: FBNV)

Trong suốt sự nghiệp, Trang Pháp duy trì sự hiện diện đa dạng trong lĩnh vực nghệ thuật, từ diễn xuất, âm nhạc đến sáng tác và sản xuất. Hành trình của cô gắn liền với những giai đoạn chuyển hướng rõ rệt, phản ánh sự lựa chọn cá nhân song song với bối cảnh phát triển của thị trường giải trí Việt Nam. Đến nay, Trang Pháp tiếp tục hoạt động với nhiều vai trò khác nhau, đồng thời tham gia vào các dự án mang tính cộng đồng và chuyên môn, khẳng định vị trí của một nghệ sĩ có nền tảng học vấn và kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật.