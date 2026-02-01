Bùi Công Nam - Vương Bình - PiaLinh - Kai Đinh “lấy nước mắt” khán giả tại Gala WeChoice Awards 2025, vừa cất giọng là gây nghẹn ngào

Tối 7/2, Gala Vinh danh & Trao giải WeChoice Awards 2025 tiếp tục diễn ra tại SECC (TP.HCM) với nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc được dàn dựng công phu. Giữa không khí sâu lắng sau hàng loạt tiết mục, BTC WeChoice đã tiếp tục dành tặng khán giả một màn trình diễn đặc biệt.

Theo đó, một trong những tiết mục chạm đến cảm xúc người xem chính là Hoa Ban Nhỏ Bé, ca khúc nằm trong album WeChoice Awards 2025 mang tên Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Nếu ở phiên bản gốc, bài hát được thể hiện bởi MIN - Bùi Công Nam - Vương Bình - Kai Đinh, thì tại Gala năm nay, PiaLinh xuất hiện mang đến một màu sắc hoàn toàn mới cho ca khúc.

Clip màn trình diễn Hoa Ban Nhỏ Bé

Ngay từ những giai điệu đầu tiên, Hoa Ban Nhỏ Bé đã phủ lên sân khấu một không khí trầm lắng. Âm nhạc đưa khán giả trở về với những ký ức nặng trĩu của những ngày mưa lũ, nơi bầu trời xám xịt, mưa rơi không dứt và dòng nước cuốn đi biết bao điều quý giá. Cảm giác mất mát hiện lên rõ ràng, len lỏi trong từng ca từ và cách các nghệ sĩ hòa giọng cùng nhau.

Thế nhưng, bài hát không dừng lại ở nỗi buồn. Xuyên suốt màn trình diễn là cảm giác ấm áp của tình người, của niềm tin được thắp lên giữa hoàn cảnh khắc nghiệt. Hình ảnh hoa ban nhỏ bé hiện ra như một biểu tượng rất đẹp, mong manh nhưng không gục ngã, lặng lẽ đứng vững giữa bão giông, đại diện cho sự bền bỉ và hy vọng luôn tồn tại dù ở thời khắc khó khăn nhất.

Phần thể hiện của Bùi Công Nam, Kai Đinh, PiaLinh và Vương Bình đã đẩy cảm xúc khán giả lên cao, từ những đoạn thì thầm nhẹ nhàng cho đến khoảnh khắc hòa giọng đầy rung động. Nhiều người có mặt tại khán phòng đã rưng rưng ngay khi ca khúc vừa cất lên khi nhìn lại được 1 năm Việt Nam trải qua nhiều khó khăn và mất mát nhưng vẫn vô cùng kiên cường.