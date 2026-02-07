Huyền thoại Rock Hải Bột - Hoàng Dũng - Bùi Công Nam - buitruonglinh mở màn WeChoice Awards 2025 gây “nổi da gà” bằng niềm tự hào Việt Nam

Tối 7/2, Gala Vinh danh & Trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM), thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo nghệ sĩ, khách mời và khán giả. Bên cạnh những hạng mục trao giải dành cho các đề cử xứng đáng, sân khấu WeChoice năm nay tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu, giàu cảm xúc đúng tinh thần “đặc sản” làm nên thương hiệu của Gala suốt nhiều năm qua.

Mở màn chương trình là khoảnh khắc ca khúc Cùng Khắc Tên Mình Vào Núi Sông được vang lên. Ca khúc mang đậm tinh thần đoàn kết được sáng tác từ cảm xúc vỡ òa trong thời khắc ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31. Những giai điệu đầu tiên vang lên đã lập tức thổi bùng bầu không khí tự hào, khiến khán giả như được sống lại khoảnh khắc cả đất nước cùng chung một nhịp đập.

Clip màn trình diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam

Ngay sau đó, cả khán phòng SECC gần như “nín thở” khi huyền thoại làng Rock Hải Bột xuất hiện cùng Hoàng Dũng, Bùi Công Nam và buitruonglinh thể hiện Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam - ca khúc chủ đề của album cùng tên thuộc WeChoice Awards 2025 cất lên đã đẩy cảm xúc lên cao trào với sự xuất hiện của 12 cựu chiến binh thuộc Hội Cựu Chiến Binh Phường Bàn Cờ. Khoảnh khắc này khiến dàn nghệ sĩ khách mời và khán giả không giấu được sự xúc động khi Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam như trở thành sợi dây kết nối các thế hệ trong một không gian đầy thiêng liêng.