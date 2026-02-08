Tối 7/2, Gala Vinh danh & Trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại SECC (TP.HCM), khép lại hành trình một năm tôn vinh những con người, câu chuyện và giá trị tích cực lan tỏa trong cộng đồng. Với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", WeChoice Awards năm nay tiếp tục chọn cách kể chuyện gần gũi, chạm cảm xúc, đặt những nỗ lực thầm lặng của con người Việt Nam ở vị trí trung tâm.

Trên sân khấu WeChoice Awards 2025, dưới sự dẫn dắt của nhà báo Thu Uyên - thành viên Hội đồng Thẩm định cùng MC Khánh Vy, 21 gương mặt đại diện cho những giá trị bền bỉ, nhân văn và tích cực đã chính thức xuất hiện trước hàng nghìn khán giả. Chính điều đó khiến phần vinh danh Top 21 trở thành một trong những điểm lắng đọng cảm xúc nhất của đêm Gala.

Top 21 Nhân vật truyền cảm hứng tại Gala WeChoice Awards 2025

Là một trong những nghệ sĩ trẻ vinh dự góp mặt trong Top 21 Nhân vật truyền cảm hứng, Hòa Minzy nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả ngay khi xuất hiện. Tuy nhiên, khi MC Khánh Vy tiến đến bên cạnh để chuẩn bị cho phần giao lưu, Hòa Minzy đã tinh tế, khéo léo nhẹ nhàng ra dấu để MC Khánh Vy phỏng vấn cô giáo Đặng Thị Kim Phấn - người đã khiến rất nhiều nghệ sĩ và khán giả xúc động với câu chuyện hơn 15 năm bền bỉ dạy chữ và trao gửi kỷ vật cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Clip hành động tinh tế của Hòa Minzy được khán giả có mặt ghi lại (Nguồn: nbv_sofia)

Hòa Minzy tinh tế, chủ động ra dấu để MC Khánh Vy phỏng vấn cô giáo Đặng Thị Kim Phấn (Ảnh: nbv_sofia)

Chính hành động giản dị và đầy tinh tế này sau khi được chia sẻ trên MXH đã khiến cho Hòa Minzy nhận được rất nhiều sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến còn khẳng định hành động của Hòa Minzy không chỉ là sự khéo léo về mặt ứng xử trên sân khấu mà còn phản ánh rõ tinh thần "truyền cảm hứng" của WeChoice Awards.

Cũng trong đêm Gala WeChoice Awards 2025, Hòa Minzy đã để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn hoành tráng ca khúc Bắc Bling. Sân khấu được dàn dựng công phu với hệ thống LED, ánh sáng và vũ đạo đồng bộ, tái hiện không khí rộn ràng, đậm bản sắc nhưng vẫn mang tinh thần hiện đại.

Bắc Bling vang lên khuấy động khán phòng với những tiếng đồng thanh ngân vang giai điệu của ca khúc. Giọng hát giàu năng lượng của Hòa Minzy, kết hợp cùng phần dàn dựng chỉn chu, đã mang đến một tiết mục vừa giải trí, vừa truyền tải tinh thần tự hào văn hóa theo cách rất gần với khán giả trẻ.

Clip màn trình diễn Bắc Bling

Hòa Minzy mang đến Gala WeChoice Awards 2025 sân khấu hoành tráng với Bắc Bling

Màn trình diễn của cô đã góp phần khép lại đêm Gala tràn ngập cảm xúc