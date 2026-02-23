0h ngày 24/2 (giờ Hàn Quốc), BLACKPINK chính thức “thả xích” teaser MV chủ đề mới mang tên GO, mở màn cho màn tái xuất được chờ đợi suốt hơn 3 năm qua. Chỉ vỏn vẹn vài chục giây nhưng đoạn video đã nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận dày đặc trên mạng xã hội, cho thấy sức nóng chưa từng hạ nhiệt của nhóm nữ toàn cầu.

Teaser MV GO - BLACKPINK

Teaser GO không tiết lộ quá nhiều về đường dây nội dung, nhưng đủ để khắc họa một thế giới mang màu sắc sử thi và điện ảnh. Không gian biển cả rộng lớn, những con sóng dữ dội và hình ảnh 4 thành viên xuất hiện như các chiến binh bước ngược dòng nước tạo nên tổng thể giàu tính biểu tượng. Bối cảnh được dàn dựng công phu, kỹ xảo hình ảnh dày đặc, từng khung hình mang cảm giác như một trailer phim bom tấn. Các yếu tố văn hóa truyền thống Hàn Quốc được cài cắm xuyên suốt, từ tạo hình của 4 cô gái đến các chi tiết mỹ thuật, gợi mở hướng đi mới trong việc kết nối di sản với sản phẩm đại chúng.

Không gian biển cả rộng lớn, những con sóng dữ dội và hình ảnh 4 thành viên xuất hiện như các chiến binh bước ngược dòng nước tạo nên tổng thể giàu tính biểu tượng

Bối cảnh được dàn dựng công phu, kỹ xảo hình ảnh dày đặc, từng khung hình mang cảm giác như một trailer phim bom tấn

Về âm nhạc, teaser mới chỉ hé lộ phần nền điện tử dồn dập, tiết tấu mạnh, đậm dấu ấn nhà sản xuất của YG Entertainment. Giai điệu chưa được phô bày rõ ràng, nhưng phần beat ngắn ngủi đủ tạo cảm giác căng thẳng, thôi thúc và giàu năng lượng. Cách xây dựng cao trào bằng âm thanh kết hợp hình ảnh quy mô lớn cho thấy định hướng tiếp tục theo đuổi chất nhạc mạnh, cá tính - vốn là “thương hiệu” của BLACKPINK.

Concept MV từng được hé lộ phần nào trong bộ ảnh album (ảnh: X)

Chỉ sau ít phút phát hành, teaser GO đã leo thẳng lên các bảng tìm kiếm thịnh hành, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến đánh giá đây là một trong những teaser mang tính nghệ thuật cao nhất mà nhóm từng công bố. Không chỉ dừng ở yếu tố thị giác bùng nổ, sản phẩm còn gợi ra những lớp nghĩa văn hóa đang chờ được giải mã trong MV hoàn chỉnh. Việc đầu tư mạnh tay cho phần hình ảnh tiếp tục khẳng định thế mạnh nổi trội của BLACKPINK trong việc xây dựng sản phẩm mang tầm vóc quốc tế.

Theo thông tin từ YG Entertainment, BLACKPINK sẽ chính thức trở lại với đội hình đầy đủ 4 thành viên vào ngày 27/02/2026. Mini Album Vol.3 mang tên DEADLINE, đánh dấu màn tái xuất sau hơn 3 năm kể từ album Born Pink. Ca khúc chủ đề GO dự kiến phát hành vào lúc 14h (giờ Hàn Quốc) cùng ngày, đồng thời MV sẽ được ra mắt trên các nền tảng trực tuyến.

BLACKPINK sẽ chính thức trở lại với đội hình đầy đủ 4 thành viên vào ngày 27/02/2026 (ảnh: YG)

E.P DEADLINE gồm 5 ca khúc: GO (title track), Jump (pre-single), Me and My, Champion và Fxxxboy. Việc giới thiệu trước track Jump giúp duy trì nhiệt độ truyền thông trong giai đoạn cận kề comeback, đồng thời tạo bước đệm cho bài hát chủ đề.

Song song với teaser MV, BLACKPINK cũng tung ra loạt Visual Poster với 3 phiên bản: Deadline ver, Red Light ver và Statue ver. Hình ảnh nhóm xuất hiện trong trang phục all-black, nhấn mạnh thần thái quyền lực và phong cách sang trọng. Tông màu tối, ánh sáng tương phản mạnh và cách tạo dáng giàu tính biểu tượng cho thấy định hướng thẩm mỹ nhất quán xuyên suốt dự án lần này.

Loạt tạo hình công phu của BLACKPINK cho lần trở lại này (ảnh: X)

Đáng chú ý, DEADLINE là dự án âm nhạc đầu tiên của một nghệ sĩ Kpop có sự hợp tác quy mô lớn với National Museum of Korea nhằm kết nối yếu tố di sản văn hóa vào âm nhạc và hình ảnh. Sự kết hợp này cho thấy tham vọng mở rộng biên độ sáng tạo, đưa chất liệu truyền thống vào sản phẩm pop hiện đại theo cách tiếp cận mới.

Trước thềm comeback, ngày 20/02/2026, BLACKPINK cũng chính thức trở thành nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên đạt 100 triệu người đăng ký trên YouTube - một cột mốc mang tính biểu tượng trên nền tảng video lớn nhất thế giới. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế toàn cầu của nhóm trong bối cảnh thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt.

Về mặt visual, BLACKPINK luôn chứng minh đẳng cấp trend-setter toàn cầu không thể đánh bại (ảnh: YG)

Với teaser GO, BLACKPINK cho thấy mức độ đầu tư quy mô cả về ý tưởng lẫn sản xuất. Sự kết hợp giữa hình ảnh điện ảnh, yếu tố văn hóa và chất nhạc điện tử đặc trưng tạo nên bước khởi động ấn tượng cho DEADLINE. Màn trở lại ngày 27/02 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của nhóm nữ đang giữ vị trí hàng đầu trên bản đồ âm nhạc quốc tế.