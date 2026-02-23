Hiện tượng showbiz bùng nổ hệt "giấc mơ trưa": Càn quét như 1 cơn lốc, chấm dứt theo cách lãng xẹt nhất

Được xem là đại diện tiêu biểu của thế hệ idol Gen Z, NewJeans từng là một trong những cái tên sáng giá nhất của Kpop thế hệ mới. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhóm không còn được nhắc đến chủ yếu nhờ những bản hit đình đám hay hình ảnh thanh xuân trong trẻo đã làm nên thương hiệu, mà thay vào đó là chuỗi ồn ào kiện tụng và tranh chấp pháp lý kéo dài, phủ bóng lên toàn bộ hành trình sự nghiệp.

NewJeans từng là một trong những cái tên sáng giá nhất của Kpop thế hệ mới (Ảnh: X)

Ra mắt tháng 7/2022 dưới sự quản lý của ADOR, NewJeans nhanh chóng tạo nên làn sóng lớn trên thị trường. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm liên tiếp bùng nổ với những ca khúc như Hype Boy, Ditto, OMG và Super Shy, thống trị các bảng xếp hạng nhạc số trong nước và ghi dấu ấn rõ nét trên thị trường quốc tế. Ditto đạt Perfect All-Kill trong thời gian dài, giữ vị trí No.1 trên Melon nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những ca khúc có thành tích digital nổi bật nhất năm. Mini album Get Up (2023) đưa nhóm lên No.1 Billboard 200 - cột mốc hiếm hoi với girlgroup Kpop, đồng thời nhiều ca khúc lọt Billboard Hot 100 và UK Official Charts. Nhóm cũng ghi nhận tốc độ đạt hàng trăm triệu lượt stream trên Spotify nhanh hàng đầu Kpop thời điểm đó.

Chỉ trong hơn một năm hoạt động, nhóm càn quét loạt giải thưởng lớn như Daesang mảng nhạc số, Nghệ sĩ của năm và Tân binh xuất sắc tại các lễ trao giải uy tín, đồng thời liên tục được vinh danh trong danh sách nghệ sĩ nổi bật toàn cầu. Tốc độ thăng hạng chóng mặt cùng chuỗi kỷ lục ấn tượng đã giúp NewJeans nhanh chóng vươn lên vị trí nhóm nữ dẫn đầu thế hệ mới.

Chỉ trong hơn một năm hoạt động, nhóm càn quét loạt giải thưởng lớn (Ảnh: X)

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi tranh chấp giữa HYBE và cựu CEO ADOR - Min Hee Jin chính thức bùng nổ. Mâu thuẫn khởi phát từ cuộc kiểm toán nội bộ của HYBE cùng cáo buộc Min Hee Jin có ý định tách ADOR và NewJeans khỏi tập đoàn mẹ. Phía Min Hee Jin sau đó tổ chức họp báo phản bác, chỉ trích HYBE “chiếm quyền điều hành” và “đàn áp sáng tạo”, đẩy xung đột quản trị thành tâm điểm chấn động của ngành giải trí.

Sự việc nhanh chóng leo thang thành cuộc chiến pháp lý và truyền thông chưa từng có tiền lệ trong Kpop. Cao trào diễn ra vào cuối năm 2024 khi cả 5 thành viên NewJeans tổ chức họp báo, tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng độc quyền với ADOR. Hình ảnh một nhóm idol Gen Z công khai đối đầu với tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc khiến dư luận bùng nổ, đồng thời chia rẽ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu thành nhiều luồng quan điểm trái chiều.

Bước ngoặt của nhóm xảy ra khi tranh chấp giữa HYBE và cựu CEO ADOR - Min Hee Jin chính thức bùng nổ (Ảnh: X)

Kể từ đó, hình ảnh NewJeans chịu ảnh hưởng nặng nề. Thay vì xuất hiện với âm nhạc mới hay các hoạt động quảng bá, nhóm liên tục bị gắn với những phiên tòa, đơn kiện và thông cáo báo chí. Danh tiếng từng được xây dựng bằng những bản hit và kỷ lục quốc tế dần bị thay thế bằng những tranh cãi pháp lý dai dẳng.

Sau gần hai năm tranh chấp, phía công ty thông báo NewJeans đang trong quá trình ổn định lại nội bộ với sự trở lại của 4 thành viên, trong khi Minji vẫn đang trong quá trình thương thảo. Điều đó đồng nghĩa nhóm có thể sẽ hoạt động với đội hình rút gọn, ngoại trừ Danielle. Không dừng lại ở việc ADOR tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với nữ idol, công ty tiếp tục đệ đơn kiện Danielle, một người thân trong gia đình và Min Hee Jin, yêu cầu bồi thường khoảng 43,1 tỷ won (gần 800 tỷ đồng) với cáo buộc vi phạm hợp đồng và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính lẫn thương hiệu.

Sau gần hai năm tranh chấp, phía công ty thông báo NewJeans đang trong quá trình ổn định lại nội bộ với sự trở lại của 4 thành viên (Ảnh: X)

Nhóm có thể sẽ hoạt động với đội hình rút gọn, ngoại trừ Danielle (Ảnh: X)

Từ vị thế “tân binh quái vật” với chuỗi hit phủ sóng toàn cầu, NewJeans nay rơi vào giai đoạn chững lại đầy tiếc nuối. Ánh hào quang từng được tạo dựng bằng loạt kỷ lục nhạc số và giải thưởng danh giá dần nhường chỗ cho những thông tin pháp lý kéo dài, khiến hình ảnh của nhóm không còn gắn chặt với âm nhạc như trước. Hiện tại, NewJeans vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch trở lại cụ thể nào, trong khi các tranh chấp giữa những bên liên quan vẫn chưa đi đến hồi kết. Ngay cả khi có thể tái xuất trong tương lai, nhiều người hâm mộ cho rằng việc nhóm lấy lại vị thế đỉnh cao từng đạt được là điều không dễ dàng.