Nhận không ra nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam đi “chạy show” Tết

Mới đây, Bùi Công Nam bất ngờ gây chú ý khi một đoạn video anh hát karaoke trong buổi gặp mặt gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội. Không phải sân khấu lớn hay sự kiện hoành tráng, khoảnh khắc đời thường tại buổi sum họp họ hàng của nam ca sĩ lại vô tình trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Trong video, Bùi Công Nam xuất hiện với trang phục giản dị, nhưng vẫn giữ phong thái biểu diễn nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nam ca sĩ thể hiện ca khúc Tiến Hay Lùi bằng giọng hát live nội lực, tròn trịa, cách xử lý bài bản như đang đứng trên sân khấu lớn. Dù chỉ là dàn karaoke gia đình, anh vẫn hát hết mình, giữ sự chỉn chu trong từng câu chữ - điều khiến không ít khán giả bất ngờ.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Bên cạnh những lời khen cho khả năng hát live ổn định, phần bình luận cũng rộn ràng với nhiều nhận xét hài hước như: “Hát hay như ca sĩ”, “Nhà giàu vậy mời hẳn ca sĩ về hát Tết”, hay “Anh này có tố chất làm ca sĩ đấy” . Thậm chí, có người còn đùa vui: “Đi họp mặt gia đình mà tưởng mini concert”, “Karaoke mà nghe như sân khấu countdown”, “Bật mic lên là anh Nam nhập vai liền” . Nhiều fan lâu năm cũng bày tỏ sự tự hào, cho rằng chính sự nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh là lý do giúp anh luôn được yêu mến.

Bùi Công Nam được xem là một trong những gương mặt nổi bật của Vbiz ở thế hệ nghệ sĩ trẻ theo đuổi con đường sáng tác và biểu diễn song song. Anh được khán giả ưu ái gọi với danh xưng “ông hoàng nhạc Tết” nhờ loạt ca khúc mang giai điệu rộn ràng, ca từ gần gũi và đậm màu sắc gia đình - những yếu tố dễ dàng chạm đến cảm xúc của số đông người nghe mỗi dịp xuân về. Không chỉ gây ấn tượng bằng âm nhạc, sự mộc mạc, chân thành và cách trò chuyện duyên dáng cũng giúp nam ca sĩ xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ.

Bùi Công Nam được xem là một trong những gương mặt nổi bật của Vbiz (Ảnh: FBNV)

Trước đó, nam ca sĩ từng tạo dấu ấn khi tham gia Sing My Song với ca khúc Chí Phèo , đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Tiếp nối thành công ấy, sự xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai giúp anh khẳng định hình ảnh nghệ sĩ toàn diện: sáng tác linh hoạt, hát live vững vàng và làm chủ sân khấu tốt. Nhờ đó, anh mở rộng tệp khán giả trẻ và từng bước củng cố vị thế trong Vpop.

Không dừng lại ở đó, dịp Valentine vừa qua, Bùi Công Nam tiếp tục “ghi điểm” khi tạo trend với ca khúc I Love You . Dù phát hành từ ngày 1/2 mà không quảng bá rầm rộ, nhưng sát thềm 14/2, bài hát bất ngờ bứt tốc và trở thành âm thanh viral trên nền tảng TikTok. Khác với nhiều trào lưu nhảy cover thiên về vũ đạo, trend I Love You tập trung vào ngôn ngữ ký hiệu với phần handsign dựa trên câu hát lặp lại trong điệp khúc. Sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ và TikToker nổi tiếng đã góp phần giúp ca khúc lan tỏa mạnh mẽ, cho thấy sức hút tự nhiên của một sản phẩm âm nhạc giàu tính kết nối.

Không dừng lại ở đó, dịp Valentine vừa qua, Bùi Công Nam tiếp tục “ghi điểm” khi tạo trend với ca khúc I Love You (Ảnh: FBNV)

Gần đây, nam ca sĩ còn góp mặt tại WeChoice Awards 2025 và tham gia album của chương trình mang tên Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam . Trong dự án quy tụ đông đảo nghệ sĩ Vpop, Bùi Công Nam đảm nhận phần thể hiện ca khúc chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam , đồng thời góp giọng trong Hoa Ban Nhỏ Bé . Ở cả hai sản phẩm, Bùi Công Nam tiếp tục phát huy thế mạnh tự sự cùng lối hát ấm áp, giàu cảm xúc quen thuộc, góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc mang tinh thần nhân văn, lan tỏa niềm tự hào và năng lượng tích cực đến cộng đồng.