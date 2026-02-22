Trong concert Syncopation mới nhất của (G)I-DLE (nay đổi tên I-DLE), các thành viên lần lượt mang đến những sân khấu solo. Đây cũng là lần đầu tiên em út Yeh Shuhua giới thiệu ca khúc solo đầu tay. Ngay sau đó, khả năng hát live và làm chủ sân khấu của nữ idol tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội.

Shuhua trình diễn ca khúc solo trong concert mới nhất

Shuhua, tên thật Diệp Thư Hoa sinh năm 2000 đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Shuhua ra mắt năm 2018 cùng I-DLE dưới trướng Cube Entertainment với ca khúc LATATA. Khi đó, cô được giới thiệu là em út, đảm nhận vai trò visual. Trong những năm đầu hoạt động, Shuhua thường xuất hiện với thời lượng hát hạn chế. Rào cản ngôn ngữ cùng sự thiếu tự tin khiến cô hiếm khi đảm nhận các đoạn cao trào. Phần lớn line của Shuhua chỉ dừng ở những câu ngắn, mang tính điểm xuyết.

Gần một thập kỷ trôi qua, những tranh cãi xoay quanh năng lực chuyên môn của Shuhua chưa từng dừng lại (ảnh: X)

Gần một thập kỷ trôi qua, những tranh cãi xoay quanh năng lực chuyên môn của Shuhua chưa từng dừng lại. Ca khúc mới Mono của I-DLE được nhận xét có cấu trúc dễ nghe, phần phân chia line tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, đoạn của Shuhua tiếp tục bị đặt lên bàn cân. Một số khán giả cho rằng phần thể hiện của cô thiếu lực, phát âm chưa rõ chữ, nhịp phách không ổn định khi không có backtrack hỗ trợ. Ở bản audio phát hành, khẩu hình bị nhận xét mở không rõ, còn trong bản live, nhiều ý kiến cho rằng cô vào nhịp chậm và chênh tông ở những đoạn cao.

Shuhua visual áp đảo nhưng là "bình hoa di động" vì kỹ năng tầm trung (ảnh: X)

Những bình luận trái chiều xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn. Có ý kiến thẳng thắn cho rằng Shuhua sau 8 năm hoạt động vẫn chưa cho thấy bước tiến rõ rệt về kỹ thuật thanh nhạc. Một bộ phận khán giả khác lại khẳng định họ yêu thích màu sắc riêng của cô, dù thừa nhận phần live chưa thuyết phục. Không ít người cho rằng Shuhua là “bình hoa di động” trong đội hình, nhưng đồng thời thừa nhận visual của cô là điểm sáng nổi bật.

Dù ở đội hình cũ với 6 thành viên

hay đội hình mới 5 thành viên, thì Shuhua vẫn bị chê là "lỗ hổng kỹ năng" của (G)I-DLE

Trên phương diện vũ đạo, Shuhua cũng thường bị so sánh với các thành viên có nền tảng biểu diễn vững chắc hơn như Jeon Soyeon hay Seo Soojin (trước khi rời nhóm năm 2021). Kỹ năng nhảy của Shuhua từng bị nhận xét thiếu lực, động tác chưa dứt khoát, biểu cảm kém ở các sân khấu đầu sự nghiệp. Sau khi Soojin rời nhóm, đội hình thay đổi buộc Shuhua phải đảm nhận thêm phần hát và đội hình center ở nhiều phân đoạn. Từ năm 2022 tái thiết đội hình với với các bản hit như TOMBOY, Nxde,... đến nay, Shuhua xuất hiện nhiều hơn ở những đoạn trung tâm. Thần thái sân khấu của cô được ghi nhận ổn định hơn so với giai đoạn đầu.

515494585_1260889248744552_6233272024088802306_n-140932.jpeg

Ngoài chuyên môn, Shuhua còn là nhân vật thường xuyên gây chú ý bởi cá tính thẳng thắn. Trên livestream, cô từng đáp trả trực tiếp những bình luận tiêu cực. Một số khán giả đánh giá đây là biểu hiện của sự tự tin, số khác cho rằng cách phản ứng thiếu tiết chế. Trong các chương trình giải trí, Shuhua từng bị nhắc đến vì cách nói chuyện chưa sử dụng kính ngữ đầy đủ với tiền bối, làm dấy lên tranh luận về thái độ. Tuy nhiên, phía người hâm mộ cho rằng sự khác biệt văn hóa và tính cách riêng là yếu tố cần được nhìn nhận trong bối cảnh toàn cầu hóa của Kpop.

Bộ ảnh cổ trang gây sốt của Shuhua (ảnh: Weibo)

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về kỹ năng, Shuhua gần như không bị phủ nhận về mặt ngoại hình. Nữ idol sinh năm 2000 sở hữu làn da trắng, đường nét thanh tú và khí chất được ví như mỹ nhân điện ảnh thập niên 1990. Trong concept của Nxde , hình ảnh của cô gây chú ý mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, lượng người theo dõi tăng nhanh sau mỗi đợt quảng bá. Thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận lực lượng người hâm mộ đông đảo dành cho cô.

Visual Shuhua và concept Nxde từng gây bão MXH năm 2022 (ảnh: X)

Vẻ đẹp thanh tú giúp nữ idol được các nhãn hàng ưu ái (ảnh: Elle Men Trung Quốc)

Hiện tại, kỹ năng của Shuhua đang ngày một cải thiện. Năm 2025, I-DLE tổ chức lưu diễn thế giới. Phần trình diễn cover ca khúc Water (Tyla) của Shuhua được chia sẻ rộng rãi, nhận nhiều lời khen về thần thái và sự tự tin trong vũ đạo.

Vũ đạo Water do Shuhua thực hiện gây chú ý

Sau 8 năm hoạt động, Shuhua vẫn là cái tên tạo ra hai luồng ý kiến song song: một bên đặt câu hỏi về năng lực chuyên môn, bên còn lại bảo vệ cô bằng sức hút cá nhân và sự tiến bộ theo thời gian. Trong đội hình I-DLE - nhóm nhạc định hình màu sắc mạnh mẽ, tự sản xuất và đề cao cá tính, Shuhua giữ vai trò visual và là một mảnh ghép nhận diện quan trọng. Tranh luận xoay quanh cô đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt mỗi khi nhóm bước lên sân khấu.