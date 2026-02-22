Sau 5 ngày ra rạp, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã cán mốc 215 tỷ đồng, đồng thời được giới quan sát dự đoán sẽ sớm chạm ngưỡng 300 tỷ trong thời gian ngắn tới. Tác phẩm đang nhận sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả đại chúng, đồng thời phủ sóng dày đặc trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Đặt cạnh ba đối thủ cùng mùa Tết là Nhà Ba Tôi Một Phòng, Báu Vật Trời Cho và Mùi Phở, Thỏ Ơi!! hiện cho thấy sự áp đảo rõ rệt cả về doanh thu lẫn mức độ thảo luận.

Sau Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong do LyLy thể hiện, bản OST thứ 2 của Thỏ Ơi!! mới đây đã được phát hành với màn thể hiện của Thanh Lam và Văn Mai Hương. Trong phim cả 2 là cặp mẹ chồng - nàng dâu cao sang, kiêu sa và có điểm chung là vô cùng duyên dáng. Những câu nói, cử chỉ như sao chép lại y nguyên những điều gần gũi, đời thường mà bất kỳ ai trong chúng ta đều đã nhìn thấy, nghe thấy trong cuộc sống đời thật. Chính vì vậy, 2 nhân vật Hải Lan và mẹ chồng ghi điểm trong lòng của đông đảo khán giả.

Hoa Gạo - NSND Thanh Lam x Văn Mai Hương

Là 2 vocalist top đầu ở 2 thế hệ khác nhau, 2 nghệ sĩ có dịp “giao tranh” trong bản phối lại Hoa Gạo, một ca khúc của Hà Trần. Vẫn là tiếng đàn guitar mộc mạc mang đậm tinh thần indie, Văn Mai Hương và Thanh Lam có sự tiết chế hơn trong giọng hát, lược giản luyến láy, nhấn nhá đúng như nét đặc trưng của Hà Trần. Vì thế, người xem có thể cảm nhận rõ hơn giai điệu ma mị, ám ảnh.

Vốn là biểu tượng rực đỏ của tháng Ba, nhưng theo ngòi bút của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, hoa gạo lại hiện lên như vệt ký ức rơi “lã chã” giữa không gian cô quạnh. Những từ láy dày đặc như nhập nhòe, lập lòe, lẫm thẫm khiến toàn bộ ca khúc phủ một lớp sương mờ, nơi ký ức và hiện tại giao thoa, cảm xúc thì âm ỉ cháy. Hoa gạo ở đây không chỉ rơi vì gió mùa, mà rơi như một mối tình đến hồi rụng xuống.

Sự lặp lại của “xa rồi lã chã hoa gạo” như một nhát cắt chậm, nhấn sâu vào cảm giác mất mát không thể cứu vãn. Đom đóm “cháy lên lần cuối” gợi liên tưởng đến khoảnh khắc ánh sáng lóe lên trước khi tắt hẳn, đẹp nhưng ngắn ngủi. Cái kết của Thỏ Ơi!! mang đến những sự chia ly do những ghen tuông, đố kỵ và dối trá qua bùng binh tình cảm giữa dàn cast chính. Đối với những khán giả chưa có thời gian đi xem, Hoa Gạo phần nào báo hiệu cho đoạn kết Thỏ Ơi!!.

MV chỉ đơn giản là set quay Văn Mai Hương và Thanh Lam ăn diện sang trọng, đứng ngồi cạnh nhau. Gam màu chủ đạo đen trắng càng khiến cho ca khúc trở nên bảng lảng, thậm chí khiến người xem dựng tóc gáy. Xen kẽ trong đó là những cảnh cut Thỏ Ơi!!, nói lên những góc khuất tình cảm sẽ dẫn đến bi kịch chồng chất.

Phản ứng của netizen khi nghe màn song ca Hoa Gạo giữa Thanh Lam và Văn Mai Hương gói gọn trong 3 từ: nổi da gà. Thanh Lam dày dặn, từng trải; Văn Mai Hương mềm mại nhưng đầy cảm xúc - hai chất giọng nội lực “khuynh quốc nghiêng trời’ có phần tiết chế, hòa quyện trong không gian guitar. Người hâm mộ cho biết nghe xong không chỉ đã tai mà còn có cảm giác gai người nhờ màu sắc và kỹ thuật hát từ 2 nghệ sĩ.