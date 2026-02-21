Giữa không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, khi ai nấy đều tất bật trở về quê nhà, nhiều gia đình lại có dịp quây quần đông đủ sau một năm xa cách. Giới nghệ sĩ cũng vậy, sau ánh đèn sân khấu và lịch trình dày đặc, họ trở về làm những người con, người cháu bình dị trong vòng tay người thân. Chính những khoảnh khắc sum họp mộc mạc ấy lại khiến cư dân mạng thích thú hơn cả, bởi đó là lúc lớp vỏ hào nhoáng được bỏ lại phía sau, thay vào đó là cuộc sống đời thường gần gũi.

Như trường hợp của Anh Tú (Voi Bản Đôn), series “về nhà ăn Tết” của anh từng phủ sóng khắp mạng xã hội vì loạt tình huống dở khóc dở cười. Đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ bị bố “dí” tới tấp chuyện… mãi chưa chịu lấy vợ đã tạo nên cơn bão tương tác dịp Tết năm ngoái. Năm nay, anh chàng tiếp tục tái xuất, giữ chuỗi “nam ca sĩ nghỉ Tết lâu nhất Việt Nam”.

Anh chàng tiếp tục tái xuất, giữ chuỗi “nam ca sĩ nghỉ Tết lâu nhất Việt Nam” (Ảnh: FBNV)

Kể từ khi về quê nhà đón Tết, gần như không ngày nào Anh Tú không livestream hát karaoke. Không ngân nga một mình thì anh chàng cũng rủ rê cả gia đình chung vui. Đoạn clip Anh Tú hát song ca bài Mẹ Tôi với anh trai ruột đang viral mấy ngày nay không chỉ bởi giai điệu chạm tới trái tim của nhiều người con xa xứ mà còn nhờ giọng hát chất lượng của cặp anh em trai.

Nếu Anh Tú được biết đến như vocalist hàng đầu thế hệ thì người anh trai cũng gây ấn tượng mạnh khi được khen là hát hay không kém em trai. Qua cam thường, dễ thấy 2 anh em giống nhau y xì đúc, đặc biệt là sống mũi cao dọc dừa. Visual giữa cặp anh em trai khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Anh Tú và anh trai giống nhau như đúc, song ca bài hát Mẹ Tôi (Nguồn: Mẹ Kem Bông)

Anh chàng ngày đêm hát karaoke

Hay livestream song ca với bố, Anh Tú đã phải cân luôn tone nữ thay phần mẹ. Nhờ kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, nam ca sĩ lên note cao bằng giọng giả thanh và giọng gió “ngon ơ”. Khoảnh khắc anh chàng thốt lên: “Mẹ ơi cứu con” khiến người hâm mộ có trận cười thích thú. Đến cả các cô bác tới nhà chúc Tết cũng bị Anh Tú kéo vào series hát karaoke của mình.

Màn karaoke hát tone nữ của Anh Tú bên cạnh bố khiến cư dân mạng thích thú (Nguồn: Mẹ Kem Bông)

Không chỉ vậy, Anh Tú năm nay chơi lớn khi hóa thân thành “thần tài”, chào đón họ hàng tới gia đình chúc Tết. Đoạn clip nam ca sĩ vui vẻ đón khách, nhảy múa với người thân cũng thu hút lượng tương tác lớn, được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Anh chàng “quậy banh” xóm làng khi vào vai thần tài “làm phiền” netizen, lì xì online fan một cách gia trưởng, làm content từ nhà ra ngõ.

Anh Tú hoá thần tài vui chơi với người thân, hàng xóm (Nguồn: Mẹ Kem Bông)

Anh chàng "quậy banh" xóm làng (Ảnh: FBNV)

Nếu nói về danh hiệu “nghỉ Tết lâu nhất Việt Nam” thì chắc Anh Tú phải nằm trong top đề cử không ai dám tranh. Người ta nghỉ Tết để ngủ bù, ăn bù, còn anh thì nghỉ Tết để… hát bù. Netizen được phen “cười xỉu” vì độ năng suất của nam ca sĩ. Về quê chưa bao lâu mà lịch livestream dày đặc ngang cả mùa chạy show. Sáng mở mắt thấy anh đang test mic, trưa thấy anh song ca, tối lại thấy anh lên sóng như concert cây nhà lá vườn phiên bản giới hạn. Phải công nhận, nhờ anh mà mùa Tết trên MXH bớt nhạt hẳn vì mở điện thoại lên kiểu gì cũng nghe thấy anh đang hát.

Ngoài ra, hình ảnh anh chàng tạo dáng kiểu “các mẹ đi chụp ảnh đón Xuân” bất ngờ được trang Thông tin Chính phủ đăng tải lại với caption: “Người dân hân hoan du xuân, thưởng ngoạn, hòa mình vào không gian tết Việt và không khí vui tươi của mùa xuân mới”. Việc được lên sóng trên trang Thông tin Chính phủ vừa vinh dự mà cũng vừa hài hước trước tương tác giữa 2 bên.