Trên các diễn đàn Kpop ở Hàn Quốc thời gian gần đây lan truyền chủ đề “Nhờ Jessica mà tôi đã được mở mang tầm mắt về phụ nữ. Chị ấy là cô gái đầu tiên trong đời tôi, nhưng đến một ngày nào đó, tôi lại đột nhiên thoát fan”. Dưới các bài đăng, nhiều bình luận cho biết Jessica là idol nữ đầu tiên họ yêu thích. Khi được hỏi về thần tượng nữ đầu tiên trong đời, không ít người nhắc đến SNSD và Jessica. Thậm chí từng xuất hiện “câu lạc bộ mối tình đầu Jessica”, cho thấy sức ảnh hưởng đại chúng mạnh mẽ của Jessica thời hoàng kim. Từ 2009-2013, Jessica là idol nữ hàng đầu, tiên phong loạt trend của Kpop và được coi là công chúa băng giá độc nhất vô nhị của đế chế giải trí SM.

Jessica được Knet công nhận là người tiên phong cho các fangirl stan idol nữ (ảnh: FB)

Công chúa băng giá huyền thoại của Kpop (ảnh : X)

Jessica Jung sinh năm 1989, là ca sĩ, diễn viên và doanh nhân người Mỹ gốc Hàn. Cô ra mắt năm 2007 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation (SNSD) trực thuộc SM Entertainment. Trong đội hình, Jessica giữ vai trò hát chính với chất giọng cao và sáng, cùng Taeyeon đảm nhiệm phần lớn các đoạn cao trào trong những ca khúc chủ lực.

Jessica là tâm điểm hút fan của SNSD (ảnh: X)

Giai đoạn hoạt động cùng SNSD, Jessica được gọi là “công chúa băng giá” nhờ hình ảnh lạnh lùng, phong thái sang trọng và phong cách thời trang nổi bật. SNSD thời kỳ này được truyền thông Hàn Quốc gọi là “nhóm nhạc quốc dân” với loạt ca khúc gây bão châu Á, mang làn sóng Hallyu lan toả rộng khắp như Gee, Genie, The Boys,... Jessica là tâm điểm hút fan, xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo lớn, sự kiện quốc tế và được xem là một trong những thành viên có độ nhận diện cao nhất nhóm.

Giữa lúc đang ở đỉnh cao, vào tháng 9/2014, Jessica thông báo rời SNSD (ảnh: X)

Giữa lúc đang ở đỉnh cao, vào tháng 9/2014, Jessica thông báo rời SNSD. Cô cho biết mình bị công ty và các thành viên còn lại yêu cầu rút khỏi đội hình. Phía SM Entertainment khi đó phát đi thông báo cho rằng Jessica muốn ưu tiên hoạt động kinh doanh cá nhân nên không thể tiếp tục lịch trình cùng nhóm. Sự kiện này tạo ra làn sóng tranh cãi và chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận fan quay lưng, chỉ trích cô vì cho rằng đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể.

Jessica phát hành một số mini album solo hậu rời SM (ảnh: X)

Sau khi rời SM Entertainment, Jessica ký hợp đồng với Coridel Entertainment để phát triển sự nghiệp solo. Năm 2016, cô phát hành mini album With Love, J, tiếp đó là Wonderland và các sản phẩm âm nhạc khác. Song song với hoạt động ca hát, cô sáng lập thương hiệu thời trang Blanc & Eclare, định vị ở phân khúc cao cấp và mở rộng kinh doanh tại nhiều quốc gia.

Cuốn tiểu thuyết tô đậm mâu thuẫn giữa fan SNSD và Jessica (ảnh: IGNV)

Jessica mở rộng hoạt động ở Trung Quốc (ảnh: X)

Năm 2020, Jessica phát hành tiểu thuyết Shine, tiếp nối bằng Bright vào năm 2022. Nội dung hai cuốn sách xoay quanh hành trình của một thực tập sinh Kpop và những góc khuất trong ngành giải trí, gây tranh luận vì được cho là có yếu tố thực tế, ám chỉ đến nhóm cũ SNSD và bôi xấu hình ảnh một số thành viên. Jessica gần như không tham gia các hoạt động giải trí ở Hàn Quốc sau khi rời nhóm. Năm 2022, cô mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc khi tham gia chương trình truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (mùa 3), qua đó tăng độ phủ sóng tại thị trường tỷ dân.

Hoạt động kinh doanh của Jessica thời gian này đối mặt nhiều vấn đề pháp lý (ảnh: X)

Hoạt động kinh doanh của Jessica thời gian này đối mặt nhiều vấn đề pháp lý. Năm 2021, thương hiệu bị kiện liên quan đến khoản nợ hơn 6,8 triệu USD bao gồm cả gốc và lãi. Năm 2023, cửa hàng flagship tại khu Gangnam, Seoul bị cưỡng chế đóng cửa do nợ tiền thuê mặt bằng. Tài khoản mạng xã hội của thương hiệu có thời điểm ngừng cập nhật. Tại Trung Quốc, Jessica vướng vụ kiện với các công ty quản lý và bị yêu cầu bồi thường khoảng 1,6 triệu USD do vi phạm hợp đồng.

Concert cá nhân của Jessica ế vé (ảnh: X)

Đầu năm 2026, Jessica khởi động world tour mang tên Reflections. Hình ảnh từ đêm diễn tại Malaysia vào tháng 1/2026 cho thấy nhiều ghế trống tại địa điểm có sức chứa khoảng 5.000 người. Tại concert này, Jessica gây sốc khi trình diễn lại các ca khúc từng gắn liền với SNSD như Gee, Genie, The Boys,... thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Sắp tới đây, Jessica sẽ tổ chức concert Reflections tại TP.HCM (ảnh: Weibo nhân vật)

Sắp tới đây, Jessica sẽ tổ chức concert Reflections tại TP.HCM vào ngày 18/04/2026 tại Nhà thi đấu Tân Bình, trùng sinh nhật cô. Vé mở bán từ ngày 24/02/2026. Đây là chặng dừng tiếp theo trong tour diễn của nữ ca sĩ sau đêm diễn tại Malaysia. Từ ngôi sao sáng nhất showbiz, Jessica rời nhóm và bị "ghẻ lạnh". Những năm qua, Jessica phải tìm nhiều cách khác nhau để duy trì hào quang, dù vẫn có lượng fan trung thành ủng hộ nhưng so với thời hoàng kim cùng SNSD, nữ ca sĩ hoạt động chật vật hơn rất nhiều.