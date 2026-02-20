Trong lịch sử Kpop, không nhiều thần tượng có xuất phát điểm đặc biệt và càng hiếm hơn khi có một thành viên được debut chỉ sau đúng 1 ngày thực tập. Người đó chính là Hyeju (hay Olivia Hye), cái tên từng khiến cộng đồng Orbit (fandom của LOONA) không khỏi tò mò lẫn tự hào.

Hyeju (sinh năm 2001), tên thật Son Hyeju, ra mắt công chúng vào năm 2018 với vai trò thành viên của LOONA dưới trướng BlockBerry Creative. Cô được giới thiệu là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện đội hình 12 thành viên, và câu chuyện “thực tập sinh 1 ngày” nhanh chóng trở thành giai thoại nổi tiếng trong fandom. Trong khi nhiều idol phải trải qua nhiều năm rèn luyện khắc nghiệt, Hyeju gần như bước thẳng từ đời thường lên sân khấu debut, mang theo thần thái lạnh lùng, khí chất có phần nổi loạn nhưng lại cực kỳ cuốn hút.

Không phải kiểu visual ngọt ngào, Hyeju gây ấn tượng bằng vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt mèo cá tính và phong thái biểu diễn mạnh mẽ. Trong các sân khấu của LOONA, cô thường đảm nhận những phần rap và vũ đạo đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Hình tượng girl crush cùng tính cách thẳng thắn, có phần thực tế khiến cô trở thành một trong những thành viên có màu sắc riêng biệt nhất, cũng là một trong những thành viên có fanbase lớn nhất nhóm.

Sau khi LOONA rơi vào khủng hoảng hợp đồng với công ty quản lý, các thành viên lần lượt tìm hướng đi mới. Một số người tái debut, một số tiếp tục hoạt động solo. Hyeju cùng một vài thành viên khác thành lập nhóm nhỏ mang tên Loossemble, tiếp nối hành trình còn dang dở. Tuy nhiên, sau những biến động nội bộ và kế hoạch lăng xê dở tệ từ công ty mới, Loossemble dần rơi vào trạng thái đóng băng.

Tháng 6 năm ngoái, Hyeju bất ngờ vô hiệu hoá tài khoản Instagram cá nhân, mà cô vốn không thường xuyên cập nhật hay hoạt động. Không bài đăng chia tay, không thông báo chính thức, không một dòng trạng thái giải thích. Trước đó, cô cũng hầu như không cập nhật trên nền tảng Bubbles. Sự im lặng kéo dài khiến cộng đồng mạng đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Đáng chú ý, trong dịp kỷ niệm 7 năm debut của LOONA, các thành viên khác đều có động thái công khai chúc mừng cột mốc đặc biệt này. Riêng Hyeju hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người tin rằng cô đang thực sự rút lui khỏi showbiz và ánh mắt của công chúng.

Từ một idol từng đứng trên sân khấu quốc tế, tham gia tour diễn và giao lưu với hàng nghìn khán giả, Hyeju đột ngột biến mất không dấu vết. Không có tin tức tái debut, không có dự án solo như từng úp mở trước đó, cũng không xuất hiện trong các buổi livestream chung của thành viên cũ. Thậm chí chị em LOONA cũng không biết tin tức gì về Hyeju.

Một bộ phận fan cho rằng cô có thể đang nghỉ ngơi, ưu tiên sức khỏe tinh thần sau nhiều năm hoạt động căng thẳng. Số khác lại tin rằng Hyeju vốn là người không quá yêu thích mạng xã hội, nên việc khóa tài khoản chỉ đơn giản là lựa chọn cá nhân. Có nhiều fan cho biết, Hyeju thẳng tính và thực tế, sẽ không chịu sự áp đặt hay kiểm soát của bất cứ ai. Chính tính cách này được cho là không phù hợp với ngành công nghiệp thần tượng, đặc biệt là Kpop.

Dẫu vậy, cũng có những người lạc quan tin rằng Hyeju từng bày tỏ mong muốn phát hành album solo, và việc im lặng có thể chỉ là bước lùi cần thiết trước khi bắt đầu lại. Trong showbiz, không ít nghệ sĩ từng tạm ngưng hoạt động rồi bất ngờ tái xuất. Hiện tại, không có bất kỳ thông tin chính thức nào xác nhận Hyeju đã giải nghệ hay sẽ quay trở lại. Điều duy nhất công chúng biết là cô không còn hiện diện trên các nền tảng MXH.

