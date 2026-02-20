Từ lâu, cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hanbin (TEMPEST). Sự chú ý này không chỉ đến từ việc anh là idol người Việt hiếm hoi đang hoạt động thành công tại xứ sở kim chi, mà còn bởi hình ảnh một nghệ sĩ luôn hướng về quê hương. Mới đây, nhân dịp Tết Bính Ngọ, nam idol tiếp tục gây sốt khi đăng tải bộ ảnh diện áo dài truyền thống gửi lời chúc năm mới đến người hâm mộ.

Mới đây, nhân dịp Tết Bính Ngọ, nam idol tiếp tục gây sốt khi đăng tải bộ ảnh diện áo dài truyền thống (Ảnh: FBNV)

Hành động này dường như đã trở thành thông lệ của Hanbin vào mỗi dịp lễ lớn. Không riêng ngày Tết, anh luôn duy trì thói quen đăng ảnh và gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội vào các ngày trọng đại của đất nước như Giải phóng miền Nam 30/4 hay Quốc khánh 2/9. Trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Hanbin tích cực đưa văn hóa Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế. Từ việc giới thiệu ẩm thực quê nhà, dạy các thành viên TEMPEST nói tiếng Việt, đến việc trực tiếp phát biểu bằng tiếng mẹ đẻ khi nhận cúp chiến thắng trên show âm nhạc, lễ trao giải.

Sự kiên trì lan tỏa văn hóa dân tộc của Hanbin đã chạm đến cộng đồng fan quốc tế. Mới đây, một người hâm mộ nước ngoài để lại bình luận nhận lượng tương tác lớn: "Hanbin chắc hẳn là thần tượng đáng tự hào của Việt Nam. Bạn sẽ không tìm thấy được một ai như Hanbin đâu, người lúc nào cũng tự hào về nơi mình sinh ra".

Cùng với những nỗ lực cá nhân của Hanbin, TEMPEST cũng cho thấy sự gắn kết đặc biệt với thị trường Việt Nam khi liên tục chọn dải đất hình chữ S làm điểm đến cho các lịch trình mang tính cột mốc. Vào tháng 6/2024, TEMPEST đã ưu ái chọn TP.HCM làm địa điểm "mở bát" cho live concert toàn cầu đầu tay mang tên T-OUR: TEMPEST Voyage tại Nhà thi đấu Phú Thọ. TEMPEST đến Việt Nam biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc như HOZO Super Fest 2023, The Spark K-Star 2025, WATER BOMB HO CHI MINH 2025,... Ở các sự kiện tại Việt Nam, Hanbin giữ vai trò cầu nối ngôn ngữ, cả nhóm không cần phiên dịch, các thành viên cũng rất ra sức học tiếng Việt.

Không dừng lại ở các sân khấu biểu diễn trực tiếp, cuối năm 2025 vừa qua, TEMPEST tiếp tục phủ sóng truyền hình nội địa khi xuất hiện với tư cách khách mời quốc tế đặc biệt trong đêm chung kết của chương trình truyền hình thực tế Tân Binh Toàn Năng. Tần suất hoạt động dày đặc này đã giúp các chàng trai nhà Yuehua củng cố vị thế vô cùng vững chắc trong cộng đồng fan Kpop Việt.

Cùng với những nỗ lực cá nhân của Hanbin, TEMPEST cũng cho thấy sự gắn kết đặc biệt với thị trường Việt Nam (Ảnh: X)

Nhìn lại hành trình làm nghề, Hanbin (tên thật Ngô Ngọc Hưng) vốn đã sở hữu nền tảng nghệ thuật vững chắc, được mài giũa từ những ngày còn hoạt động tại Việt Nam. Anh có xuất phát điểm là người sáng lập kiêm thủ lĩnh nhóm nhảy cover đình đám C.A.C tại Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của Hanbin, C.A.C liên tục gây tiếng vang trong cộng đồng fan Kpop Việt. Khoảng thời gian hoạt động tại C.A.C phần nào đã giúp nam idol mài giũa kỹ năng vũ đạo sắc bén và rèn luyện bản lĩnh làm chủ sân khấu trước đám đông.

Anh có xuất phát điểm là người sáng lập kiêm thủ lĩnh nhóm nhảy cover đình đám C.A.C tại Hà Nội (Ảnh: X)

Bước ngoặt lớn nhất đưa tên tuổi anh vươn ra quốc tế là show sống còn I-LAND vào năm 2020, do HYBE và CJ ENM tổ chức. Dù là thực tập sinh ngoại quốc, Hanbin liên tục lọt top thí sinh có lượng bình chọn cao nhất toàn cầu nhờ loạt sân khấu bùng nổ. Dừng chân ở top 10 và không lọt vào đội hình debut, những sức nóng từ chương trình đã giúp Hanbin thu về lượng fan quốc tế hùng hậu. Nhờ bệ phóng này, anh có cơ hội tổ chức fan meeting trực tuyến cá nhân và góp mặt trình diễn solo tại concert cuối năm NYEL 2021 của HYBE, một đặc quyền hiếm thấy đối với thực tập sinh chưa ra mắt.

Bước ngoặt lớn nhất đưa tên tuổi anh vươn ra quốc tế là show sống còn I-LAND vào năm 2020 (Ảnh: X)

Sau một thời gian thực tập tại Belift Lab (thuộc HYBE), giữa năm 2021, Hanbin đưa ra quyết định chiến lược khi chuyển sang Yuehua Entertainment để tìm kiếm cơ hội mới. Vào tháng 3/2022, anh chính thức ra mắt cùng TEMPEST với vai trò là lead vocal và lead dancer . Dù là thành viên lớn tuổi nhất nhóm , Hanbin luôn thu hút ống kính bởi visual trẻ trung, nguồn năng lượng tích cực và là nhân tố gắn kết các thành viên. Từ đó đến nay, nhóm duy trì năng suất hoạt động ấn tượng, liên tiếp phát hành các album lọt top Billboard và giành được nhiều cúp show âm nhạc hàng tuần cũng như càn quét các giải thưởng tân binh tại Genie Music Awards, Hanteo Music Awards hay Seoul Music Awards.

Vào tháng 3/2022, anh chính thức ra mắt cùng TEMPEST với vai trò là lead vocal và lead dancer (Ảnh: X)

Đến hiện tại, Hanbin được đánh giá là thần tượng người Việt duy nhất có chỗ đứng vững chắc tại Kpop. Thành công này đến từ sự cộng hưởng giữa thực lực cá nhân và bệ phóng truyền thông. Vốn có xuất phát điểm từ nhóm nhảy cover, anh sở hữu kỹ năng vũ đạo thực chiến và bản lĩnh sân khấu sắc bén. Cùng với đó, màn xuất hiện tại show sống còn I-LAND trở thành bước đệm hoàn hảo, giúp nam idol xây dựng fandom quốc tế hùng hậu ngay trước thềm debut.

Sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc sau khi vuột mất cơ hội ra mắt tại I-LAND cũng giúp Hanbin duy trì sức hút, tiếp tục rèn giũa bản thân chờ ngày tỏa sáng. Và việc anh được debut dưới trướng môt công ty có tiếng tại thị trường Kpop như Yuehua Entertainment cũng góp phần không nhỏ vào thành công. Hành trình truyền cảm hứng của Hanbin đã được ghi nhận tại WeChoice Awards 2023, khi nam ca sĩ là idol Kpop đầu tiên dành được cúp Rising Artist.

Hanbin chính là Rising Artist của WeChoice Awards 2023

Khác với những thực tập sinh Việt Nam trước đây thường chật vật ở các công ty nhỏ, sự hậu thuẫn từ Yuehua đã đưa TEMPEST tiến thẳng lên các sân khấu lớn, đảm bảo lộ trình phát triển dài hơi giữa môi trường đào thải khốc liệt. Sự nghiệp ổn định nhờ nền tảng tốt, ý chí vươn lên mạnh mẽ, công ty lớn hậu thuẫn, cùng tinh thần quảng bá văn hóa bản sắc không ngừng nghỉ đã chứng minh Hanbin thực sự là một thần tượng đáng tự hào của Việt Nam.