WeChoice Awards là một trong những giải thưởng thường niên nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả, không chỉ bởi các hạng mục tôn vinh nhân vật truyền cảm hứng mà còn nhờ những sân khấu được đầu tư công phu qua từng năm. Đặc biệt, với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, sân khấu của mùa giải năm nay càng được chú ý nhiều hơn khi mỗi tiết mục đều mang theo thông điệp văn hóa - lịch sử rõ nét.

Hậu trường chuẩn bị trang phục cho sân khấu Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc tại WeChoice Awards 2025

Mới đây, đoạn video ghi lại quá trình chuẩn bị cho sân khấu Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không đơn thuần là những buổi tập duyệt thông thường, video cho thấy nam ca sĩ trực tiếp theo sát từng chi tiết nhỏ, từ việc chỉnh lại vị trí đạo cụ, trao đổi kỹ lưỡng với ê-kíp về bố cục sân khấu, cho đến thử nghiệm ánh sáng, góc máy sao cho hiệu ứng thị giác đạt được tối đa.

Sự tỉ mỉ ấy phần nào lý giải vì sao mỗi lần xuất hiện, anh đều mang đến cảm giác chỉn chu và trọn vẹn. Bên cạnh đó, phần trang phục cũng được đầu tư kỹ lưỡng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ hiện đại, vừa tôn lên tinh thần hào hùng của màn trình diễn. Từng chi tiết nhỏ đều được cân nhắc để tạo nên tổng thể thống nhất, góp phần nâng tầm câu chuyện mà tiết mục muốn truyền tải.

Trước đó, sân khấu Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc đã gây ấn tượng mạnh với khán giả tại WeChoice Awards 2025. Ca khúc này cũng chính là tiết mục từng giúp nam ca sĩ chạm đến ngôi vị Quán quân tại Intervision 2025, đánh dấu một bước tiến đáng nhớ trong sự nghiệp. Tại đêm Gala, màn trình diễn được dàn dựng hoành tráng, kết hợp cùng giọng hát giàu nội lực và cảm xúc của Đức Phúc, tạo nên không khí hào hùng nhưng vẫn đầy tự hào. Nhiều khán giả thậm chí nhận xét rằng sân khấu ấy mang tầm vóc quốc tế, như một lần nữa tái hiện khoảnh khắc “hào quang” mà anh từng tạo nên trên đấu trường âm nhạc.

Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc đã gây ấn tượng mạnh với khán giả tại WeChoice Awards 2025:

Bên cạnh đó, tiết mục còn nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ngay sau khi lên sóng, hàng loạt đoạn clip cắt từ màn trình diễn được chia sẻ rộng rãi, thu hút lượng tương tác lớn. Khán giả để lại nhiều bình luận bày tỏ sự tự hào trước cách Đức Phúc đưa yếu tố văn hóa dân tộc lên sân khấu hiện đại mà vẫn giữ được tinh thần hào hùng nguyên bản. Không ít người thừa nhận đã “nổi da gà” ở những đoạn cao trào, đặc biệt khi phần âm nhạc hòa quyện cùng hiệu ứng sân khấu.

Có thể nói, năm 2025 đã trở thành một dấu son đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Đức Phúc

Có thể nói, năm 2025 đã trở thành một dấu son đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Đức Phúc. Không chỉ gặt hái những thành tích nổi bật, nam ca sĩ còn cho thấy bước chuyển mình rõ rệt trong tư duy âm nhạc và cách xây dựng sân khấu. Từ một giọng ca được yêu mến bởi cảm xúc chân thành, Đức Phúc đang dần khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ trưởng thành, biết kể những câu chuyện lớn bằng sự đầu tư nghiêm túc và khát vọng vươn tầm.