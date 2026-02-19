Mùa Tết không chỉ là thời điểm để các sao Việt diện áo dài thướt tha, lên đồ lộng lẫy khoe sắc đầu năm mà còn là dịp để hội mỹ nhân "bung lụa" hết cỡ với loạt trend hot rần rần trên mạng xã hội. Khi nhà nhà còn đang tất bật dọn dẹp, người người rộn ràng đón xuân thì TikTok, Facebook, Threads đã tràn ngập những màn đu trend cực cháy đến từ dàn nghệ sĩ Vbiz. Và năm Bính Ngọ 2026 này, cuộc đua visual, thần thái, độ "mặn" rõ ràng không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hội bạn Tóc Tiên - Văn Mai Hương - Mai Tiến Dũng rủ nhau du xuân, "đu tóp tóp" quên lối về

Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Mai Tiến Dũng, Quốc Anh và Hứa Kim Tuyền khiến dân tình bất ngờ khi cùng nhau hội tụ du xuân đầu năm. Trong clip, các nghệ sĩ thay phiên nhau bắt trend nhạc xuân, tạo dáng nhí nhố, biểu cảm "xịt keo" đúng chuẩn tinh thần ngày đầu năm. Tuy nhiên, giữa lúc cao hứng, "chị đẹp" Tóc Tiên lại có một pha phấn khích khiến nữ ca sĩ trượt chân ngã và để lại ngay một vết xước ở đầu gối ngày đầu năm.

Clip dàn nghệ sĩ đu trend "tóp tóp" ngày đầu năm

Tóc Tiên, Văn Mai Hương Mai Tiến Dũng, Quốc Anh, Hứa Kim Tuyền cùng nhau đu trend (Nguồn: Tóc Tiên)

Nhưng Tóc Tiên lại gặp ngay "tai nạn" đầu năm

Văn Mai Hương và dàn cast "Thỏ Ơi!!" quậy tung cinetour

Nhắc đến Văn Mai Hương dịp này, netizen khó lòng bỏ qua cơn sốt từ phim điện ảnh Thỏ Ơi!! - dự án đang khiến khán giả "phát điên" vì tạo hình lẫn năng lượng của nữ ca sĩ trên màn ảnh rộng.

Trong chuyến cinetour quảng bá phim, dàn cast chính gồm LyLy, Pháo, Văn Mai Hương và Quỳnh Anh Shyn không chỉ giao lưu với khán giả mà còn tranh thủ… đu trend ngay tại hậu trường rạp chiếu. Trên nền nhạc Con Tim Em Thay Đổi, từ biểu cảm "deep không lối thoát", dàn mỹ nhân Thỏ Ơi! khoe trọn visual khiến khán giả bên dưới cũng phải bật cười vì độ nhập vai.

Clip dàn cast Thỏ Ơi!! đu trend trong hậu trường cinetour (Nguồn: Pháo Northside)

Dàn mỹ nhân Thỏ Ơi!! nhập vai cực ngọt trong hậu trường cinetour

Minh Hằng rủ cả gia đình đu trend "Xuân Hồng" cùng visual "tươi không tưới"

Không để hội chị em chiếm spotlight, "chị đẹp" Minh Hằng cũng nhập cuộc đầy khí thế với ca khúc Xuân Hồng. Điểm cộng lớn nhất trong màn đu trend lần này chính là sự xuất hiện của các thành viên trong gia đình. Không chỉ một mình "chiếm sóng", Minh Hằng khéo léo kéo người thân cùng vào khung hình, tạo nên một clip vừa ấm áp vừa rộn ràng.

Visual của nữ ca sĩ được nhận xét là "tươi không cần tưới", làn da căng bóng cùng nụ cười rạng rỡ đúng chuẩn năng lượng đầu năm. Nhiều fan còn đùa rằng Minh Hằng đang "lão hóa ngược" mỗi mùa Tết.

Clip Minh Hằng cùng gia đình bắt trend "Xuân Hồng" (Nguồn: Minh Hằng)

Minh Hằng xinh đẹp khi cùng gia đình đu trend

Kỳ Duyên - Thiên Ân: Cặp Hậu "dính nhau như sam" khoe visual với hit Sơn Tùng M-TP

Nếu phải chọn cặp mỹ nhân chiếm spotlight nhất mạng xã hội những ngày qua, chắc chắn không thể bỏ qua Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Hai nàng Hậu liên tục xuất hiện cùng nhau trong những bộ ảnh và clip đầu năm, thần thái "chặt chém" không ai chịu thua ai. Đặc biệt, cả hai còn bắt trend với ca khúc Nắng Ấm Xa Dần của Sơn Tùng M-TP. Từng ánh nhìn hay từng biểu cảm của cả hai cũng đủ khiến fan "lụi tim".

Clip Kỳ Duyên - Thiên Ân đu trend trên nền nhạc hit của Sơn Tùng M-TP

Kỳ Duyên - Thiên Ân khoe sắc bên nhau và không thể thiếu màn đu trend "tóp tóp"

Trend "Về quê rồi sao không thấy?" và cú twist của Diệu Nhi

Một trong những trào lưu hot nhất Tết năm nay chắc chắn phải kể đến trend "Về quê rồi sao không thấy?". Công thức quen thuộc: mở đầu là hình ảnh chỉn chu nơi thành phố với váy áo thời thượng, vest lịch lãm, makeup sắc sảo, thần thái đúng chuẩn "người thành công". Nhưng chỉ một nhịp chuyển cảnh, mọi thứ đảo chiều hoàn toàn.

Nhân vật chính lập tức trở về đúng phiên bản "con nhà quê chính hiệu": diện đồ bộ rộng thùng thình của mẹ, tóc búi vội, dép lê lẹp xẹp, mặt mộc không filter, tay xách giỏ đi chợ hoặc lúi húi dọn dẹp sân nhà. Sự tương phản mạnh mẽ ấy khiến dân tình vừa bất ngờ vừa bật cười vì quá… chân thực.

Và tất nhiên, với tốc độ bắt trend nhanh như chớp, Diệu Nhi không thể đứng ngoài cuộc. Mở đầu clip là hình ảnh Diệu Nhi lên đồ sang chảnh, pose dáng đúng chuẩn fashionista. Nhưng chỉ vài giây sau, nữ diễn viên "lột xác" thành cô nàng thôn nữ thứ thiệt: xắn tay áo, trèo cây hái trái, phụ giúp việc đồng áng không ngại nắng gió. Cú twist này khiến cộng đồng mạng "đứng hình mất 5 giây", clip nhanh chóng vượt mốc 3 triệu lượt xem chỉ sau ít ngày đầu năm.

Clip Diệu Nhi đu trend "Về quê rồi sao không thấy"

Diệu Nhi rất sang chảnh ở đầu clip