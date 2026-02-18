Màn múa mẫu đơn tại Gala cuối năm của Đài Hà Nam đang trở thành một trong những tiết mục được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Nhân vật trung tâm của cơn sốt này là Đồng Lệ Á - mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Đồng Lệ Á vốn có nền tảng múa chuyên nghiệp, lập tức khiến MXH xứ Trung chao đảo khi tái xuất sân khấu trong vở diễn Hoa Nở Phú Quý, hợp tác cùng "chim công làng múa" Dương Lệ Bình.

Đồng Lệ Á đảm nhận vị trí trung tâm của vở diễn Hoa Nở Phú Quý

Theo Sina, Hoa Nở Phú Quý là tác phẩm do chính Dương Lệ Bình biên đạo, lấy hình tượng hoa mẫu đơn và chim hạc làm trung tâm biểu đạt. Trên nền nhạc cụ truyền thống như đàn tranh và sáo, tiết mục khai triển theo cấu trúc bốn lớp: từ lúc chớm nở, hé nụ, lan hương đến khi viên mãn. Ngôn ngữ hình thể cổ điển được kết hợp với cách dàn dựng hiện đại, tạo nên không gian sân khấu vừa mềm mại vừa có chiều sâu thị giác. Trong tổng thể ấy, Đồng Lệ Á đảm nhận hình tượng mẫu đơn - linh hồn của vở diễn.

Đồng Lệ Á mở màn bằng chuỗi động tác mô phỏng quá trình "thức tỉnh - nở rộ - hương thơm lan tỏa - vươn lên" của đoá đại mẫu đơn

Cả vườn hoa nở rộ

Xuất hiện trong bộ váy xòe nhiều tầng, Đồng Lệ Á mở màn bằng chuỗi động tác mô phỏng quá trình "thức tỉnh - nở rộ - hương thơm lan tỏa - vươn lên" của đoá đại mẫu đơn. Các vòng xoay liên tiếp được xử lý mượt mà, thân người giữ trục ổn định, cánh tay mở rộng như cánh hoa bung nở. Khi phần tà váy xòe tròn trên nền sân khấu, hiệu ứng thị giác khiến người xem liên tưởng trực tiếp đến một đóa mẫu đơn khổng lồ đang nở rộ. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở kỹ thuật xoay và kiểm soát lực, mà còn ở ánh mắt và thần thái. Đồng Lệ Á giữ biểu cảm thanh nhã, tiết chế, truyền tải được sự mềm mại lẫn nội lực, hai yếu tố không dễ dung hòa trong múa cổ điển.

Đồng Lệ Á kinh diễm trong tạo hình hoa mẫu đơn (ảnh: Weibo)

Trước giờ diễn, tạo hình của các nghệ sĩ được chia sẻ rộng rãi trên Weibo và nhanh chóng thu hút sự chú ý (ảnh: Weibo)

Trước giờ diễn, tạo hình của các nghệ sĩ được chia sẻ rộng rãi trên Weibo và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sau đêm Gala, loạt video cắt từ tiết mục tiếp tục lan truyền với tốc độ cao. Nhiều khán giả nhắc lại xuất thân múa chuyên nghiệp của Đồng Lệ Á, cho rằng mỗi lần cô "trở về" với sân khấu hình thể đều tạo hiệu ứng mạnh. Việc từng hóa thân thành Triệu Phi Yến - nhân vật nổi tiếng lịch sử với điệu múa nhẹ như yến bay, càng khiến công chúng gắn Đồng Lệ Á với hình ảnh mỹ nhân biết múa.

Khả năng chuyên môn của Đồng Lệ Á được công nhận không chỉ bởi khán giả mà còn bởi Dương Lệ Bình (ảnh: Weibo)

Khả năng chuyên môn của Đồng Lệ Á được công nhận không chỉ bởi khán giả mà còn bởi Dương Lệ Bình. Vũ công số 1 Trung Quốc đánh giá cao phần thể hiện của đàn em, cho rằng cô "xứng đáng với quá trình đào tạo múa chuyên nghiệp" và mọi khía cạnh tập luyện đều được thực hiện nghiêm túc. Lời khen từ một tên tuổi huyền thoại làng múa càng củng cố thêm vị thế của Đồng Lệ Á trong vai trò diễn viên múa.

Đồng Lệ Á nhấn mạnh sự theo đuổi hoàn mỹ trong nghệ thuật của Dương Lệ Bình đã nhắc cô nhớ lại niềm đam mê và nhiệt huyết ban đầu của một vũ công (ảnh: Weibo)

Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận sự đặc biệt của lần hợp tác này. Trên Weibo, Đồng Lệ Á viết rằng khi nhận được lời mời và biết sẽ làm việc cùng Dương Lệ Bình, cô "vừa bất ngờ vừa vui mừng", coi đó là niềm vinh dự lớn. Đồng Lệ Á nhấn mạnh sự theo đuổi hoàn mỹ trong nghệ thuật của Dương Lệ Bình đã nhắc cô nhớ lại niềm đam mê và nhiệt huyết ban đầu của một vũ công. Chia sẻ này được xem như lời khẳng định cô chưa từng rời xa căn cốt múa, dù nhiều năm qua hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phim ảnh.

Sinh năm 1984 tại Tân Cương, Đồng Lệ Á tốt nghiệp chuyên ngành múa trước khi theo học khoa Diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương (ảnh: Weibo)

Sinh năm 1984 tại Tân Cương, Đồng Lệ Á tốt nghiệp chuyên ngành múa trước khi theo học khoa Diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương. Đồng Lệ Á gây chú ý với vai Triệu Phi Yến trong Mẫu Nghi Thiên Hạ, sau đó bứt phá qua Cung Toả Tâm Ngọc và nhiều dự án truyền hình, điện ảnh khác. Bên cạnh diễn xuất, Đồng Lệ Á từng đảm nhiệm vai trò MC cho Gala Chào Xuân của CCTV, cho thấy sự đa năng và vị thế ổn định trong làng giải trí.

Khả năng kiểm soát hình thể, độ dẻo dai và kỹ thuật xoay tròn chuẩn xác không phải kỹ năng có thể bù đắp bằng diễn xuất đơn thuần

Khả năng múa của Đồng Lệ Á đã trở thành thương hiệu riêng, mỗi lần mang lên sân khấu lễ trao giải là gây bão vì thần thái như tiên nữ hạ phàm

Trong nhóm "tứ đại mỹ nhân" Tân Cương nổi danh Cbiz gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Đồng Lệ Á và Cáp Ni Khắc Tư, Đồng Lệ Á thường được nhắc đến với vẻ đẹp đằm thắm, cổ điển, hình thể thanh nhã. Lợi thế lớn nhất giúp cô khác biệt so với nhiều diễn viên cùng thế hệ vẫn là nền tảng múa chuyên nghiệp. Khả năng múa của Đồng Lệ Á đã trở thành thương hiệu riêng, mỗi lần mang lên sân khấu lễ trao giải là gây bão vì thần thái như tiên nữ hạ phàm. Mỗi bước đi, ánh mắt và cử chỉ tay của cô đều toát lên linh hồn của nghệ thuật múa truyền thống. Khả năng kiểm soát hình thể, độ dẻo dai và kỹ thuật xoay tròn chuẩn xác không phải kỹ năng có thể bù đắp bằng diễn xuất đơn thuần.

Đồng Lệ Á chỉ cần trở lại đúng "địa hạt" của mình, cô lại khiến mạng xã hội dậy sóng (ảnh: Weibo)

Tiết mục Hoa Nở Phú Quý tại Gala Đài Hà Nam lần này không phải lần đầu Đồng Lệ Á gây sốt với sân khấu múa. Sân khấu này tiếp tục khẳng định một điều rõ ràng, Đồng Lệ Á chỉ cần trở lại đúng "địa hạt" của mình, cô lại khiến mạng xã hội dậy sóng.