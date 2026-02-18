Showbiz có mỹ nhân nhan sắc điểm 10, vòng 1 đốt mắt cả triệu người sững sờ

Khoảnh khắc vũ đạo của Momo (TWICE) trong concert tại Mỹ mới đây đang trở thành chủ đề được chia sẻ dày đặc trên nền tảng X, thu về hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Trong thiết kế trắng ôm sát cơ thể, nữ thần tượng phô diễn trọn vẹn lợi thế hình thể, đặc biệt là vòng một đầy đặn nổi bật giữa những chuyển động dứt khoát, mạnh mẽ. Màn tương tác đốt mắt cùng Nayeon càng khiến sân khấu bùng nổ, đẩy cao hiệu ứng thị giác và đưa tên tuổi cô trở thành tâm điểm bàn luận.

3 giây đốt mắt của Momo và Nayeon khiến cả triệu người "fomo"

Lợi thế của Momo từ lâu không chỉ nằm ở kỹ thuật vũ đạo mà còn ở cấu trúc hình thể hiếm có. Sở hữu cơ bụng số 11 săn chắc, khung hông rõ đường cong cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, cô tạo nên hình ảnh khỏe khoắn nhưng vẫn mềm mại. Khi nhóm TWICE chuyển hướng sang phong cách trưởng thành và quyến rũ hơn trong những năm gần đây, Momo được đánh giá là thành viên “hưởng lợi” rõ rệt nhất. Các thiết kế croptop, bodysuit hay váy quây giúp cô khai thác tối đa lợi thế vóc dáng, đồng thời củng cố hình ảnh gợi cảm một cách chủ động và chuyên nghiệp.

Loạt tạo hình nóng bỏng gây chú ý gần đây của Momo (ảnh: X):

Sinh năm 1996, Momo là nghệ sĩ người Nhật trực thuộc JYP Entertainment. Cô từng gây chú ý khi bị loại ở tập 6 của chương trình sống còn SIXTEEN, nhưng ở đêm chung kết, nhà sáng lập Park Jin Young quyết định đưa cô trở lại đội hình nhờ khả năng vũ đạo vượt trội. Quyết định này về sau được xem là bước ngoặt quan trọng, bởi Momo nhanh chóng chứng minh vị trí “cỗ máy nhảy” của nhóm với những đoạn dance break có độ khó cao.

Momo thời mới debut (ảnh: X)

Quá trình luyện tập từ năm 3 tuổi giúp cô sở hữu nền tảng thể lực ấn tượng. Thói quen tập plank với cường độ cao từng nhiều lần được chính Momo chia sẻ, tạo nên thương hiệu cơ bụng săn chắc và vòng eo nhỏ gọn. Khác với hình ảnh mảnh mai thường thấy ở nhiều thần tượng nữ, Momo duy trì cơ bắp tay và chân rõ nét, tạo nên vẻ đẹp khỏe khoắn, giàu năng lượng. Sự kết hợp giữa gương mặt ngọt ngào và hình thể nóng bỏng giúp cô giữ được sức hút đặc biệt trên sân khấu lẫn trong các chiến dịch quảng bá.

3 thành viên Nhật Bản nổi tiếng của TWICE: Mina, Sana, Momo (từ trái qua, ảnh: JYP)

Năm 2023, cô cùng Mina và Sana thành lập nhóm nhỏ MISAMO, tập trung hoạt động tại thị trường Nhật Bản. Sự linh hoạt trong hình tượng từ dễ thương, nữ tính đến trưởng thành, quyến rũ - cho thấy Momo không bị đóng khung trong một màu sắc cố định. Cô chủ động khai thác lợi thế hình thể nhưng vẫn duy trì sự kiểm soát về phong cách phù hợp với nhóm qua từng giai đoạn, không đi quá ranh giới phản cảm.

Momo toả sáng với thế mạnh body trên sân khấu Victoria's Secret 2025

Tháng 10/2025, Momo tiếp tục ghi dấu khi cùng các thành viên bước lên sân khấu Victoria's Secret Fashion Show 2025. Sự kiện này đánh dấu lần đầu một nhóm nữ Kpop trình diễn tại show nội y danh tiếng. Với thần thái tự tin và những bước catwalk dứt khoát, Momo nhận được nhiều phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế. Hình ảnh diện bodysuit kết hợp nội y tôn đường cong cơ thể không chỉ gây hiệu ứng thị giác mạnh mà còn khẳng định vị thế toàn cầu của cô trong làn sóng thần tượng châu Á vươn ra thị trường quốc tế.

TWICE chuyển hướng phong cách trưởng thành, quyến rũ - Momo liền như "cá gặp nước" (ảnh: IG)

Trong mọi tạo hình, vòng 1 của Momo luôn là tâm điểm (ảnh: X)

Từ một thí sinh suýt bị loại, Momo trở thành một trong những biểu tượng hình thể nổi bật của K-pop thế hệ 3. Vẻ đẹp ngọt ngào kết hợp cùng vóc dáng quyến rũ tạo nên sức hút khó trộn lẫn. Những khoảnh khắc “đốt mắt” tại concert vừa qua không đơn thuần là hiệu ứng trang phục, mà là kết quả của quá trình rèn luyện kỷ luật kéo dài nhiều năm - yếu tố giúp cô duy trì phong độ và vị thế giữa thị trường giải trí cạnh tranh khốc liệt.