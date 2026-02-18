Phan Đinh Tùng sinh năm 1975, từng là thành viên của nhóm nhạc MTV nổi tiếng thập niên 2000 trước khi tách ra hoạt động solo.

Sau khi rời nhóm, anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc quen thuộc như Ngồi Bên Em, Bởi Vì Anh Yêu Em, Cào Cào Lá Tre, Con Gái Nhỏ Của Ba… Năm 2004, nam ca sĩ "gây bão" làng nhạc Việt với "Khúc hát mừng sinh nhật" do anh sáng tác và thể hiện.

Ca khúc lấy cảm hứng từ bài Happy Birthday to You của nhạc sĩ người Mỹ Mildred Jane Hill, phiên bản tiếng Việt do Phan Đinh Tùng sáng tác đã tạo nên dấu ấn riêng và gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Nam ca sĩ Phan Đinh Tùng

Với cấu trúc đơn giản, điệp khúc dễ nhớ cùng giai điệu quen thuộc, ca khúc gần như vang lên ở khắp nơi. Sau 20 năm, ca khúc này vẫn giữ được sức nóng với hơn 260 triệu lượt xem trên YouTube, thậm chí được xem là "bài hát quốc dân" trong các buổi tiệc sinh nhật.

Nhiều người cho rằng nam ca sĩ "sống khoẻ" nhờ bản hit này. Tuy nhiên, Phan Đinh Tùng thẳng thắn cho biết tiền tác quyền thực tế không cao như công chúng nghĩ. Theo anh, bài hát được sử dụng mỗi ngày, ở rất nhiều không gian khác nhau, nhưng tiền bản quyền thu về không tương xứng với tần suất phổ biến.

“Phần thưởng tinh thần mới là điều quan trọng nhất”, anh chia sẻ. Theo chuyên gia, ước tính doanh thu từ nền tảng số của MV có thể dao động từ 1 đến 1,5 tỷ đồng.

Sau nhiều năm im ắng, Phan Đinh Tùng trở lại hoạt động khá sôi nổi. Năm 2024, anh tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, cho thấy hình ảnh mới mẻ, năng động hơn.

Phan Đinh Tùng hoạt động sôi nổi sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Cuối năm 2025, anh tổ chức Đinh Show, concert kỷ niệm tuổi 50, đánh dấu chặng đường dài với âm nhạc. Dù thừa nhận mình đã qua thời kỳ đỉnh cao, Phan Đinh Tùng cho biết anh đang “leo một con dốc khác”, chủ động thích nghi với thị trường và khán giả trẻ.

Mở đầu năm 2026, Phan Đinh Tùng ra mắt ca khúc Happy New Year, thuộc dự án Đinh Music - New Visual New Me. Ca khúc có cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, hướng đến sự đại chúng, phù hợp cho cả Tết Dương lịch lẫn Tết cổ truyền.

Ban đầu, anh dự định mời nhạc sĩ Bùi Công Nam tham gia sáng tác. Tuy nhiên, do Bùi Công Nam quá bận rộn, Bùi Công Nam từ chối vì sợ không đảm bảo chất lượng công việc. Không kịp tìm người thay thế, Phan Đinh Tùng quyết định tự viết bài mới.

MV Happy New Year của Phan Đinh Tùng.

Lần này, anh áp dụng “công thức” từng thành công với Khúc hát mừng sinh nhật: ca từ cô đọng, chỉ 4 câu đơn giản, giai điệu dễ nhớ. Sự góp mặt của rapper G-Ducky giúp ca khúc có thêm màu sắc trẻ trung, tiệm cận thị hiếu Gen Z. Sau 3 ngày phát hành, MV nhanh chóng thu hút hơn 200.000 lượt xem trên nền tảng YouTube.

Trong MV, nam ca sĩ còn đầu tư vũ đạo với điệu nhảy mới mang tên “Rolatra” (viết tắt của rồng – lân – trâu) tạo trào lưu dịp Tết.

Về đời tư, Phan Đinh Tùng có cuộc sống viên mãn ca sĩ Thái Ngọc Bích. Cả hai kết hôn vào năm 2012, hiện có hai bé là Châu Ngọc (SN 2012) và Trí Đức (SN 2021). Sau kết hôn, bà xã của Phan Đinh Tùng dành thời gian cho gia đình, tập trung chăm lo cho 2 con nhỏ.

Tổ ấm hạnh phúc của Phan Đinh Tùng.

Phan Đinh Tùng cũng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn dành cho bà xã khi là "hậu phương" vững chắc để anh theo đuổi sự nghiệp ca hát. Nam ca sĩ cho biết, vợ và các con là động lực để anh tiếp tục cố gắng, nỗ lực với nghề.

Năm 2025, do bất cẩn trong một lần đi bơi khiến anh bị thủng màng nhĩ. Nam ca sĩ phải trải qua ca phẫu thuật, dành 1,5 tháng tập trung hồi phục sau khi về nhà.

Ở thời điểm hiện tại, Phan Đinh Tùng vẫn hoạt động sôi nổi. Dù ở tuổi 51, anh vẫn được khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong độ ổn định và nguồn năng lượng dồi dào mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí, nam ca sĩ nhiều lần khiến người hâm mộ bất ngờ khi tự tin khoe thân hình săn chắc cùng cơ bụng 6 múi.