Katy Perry là một trong những biểu tượng nhạc pop có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới thập niên 2010s. Sinh năm 1984, tên thật Katheryn Elizabeth Hudson, Katy Perry trưởng thành trong gia đình mục sư nghiêm khắc tại Mỹ và khởi đầu bằng nhạc Phúc âm trước khi rẽ hướng. Hình ảnh nổi loạn, màu sắc rực rỡ đậm tính giải trí làm nên "DNA riêng" giúp Katy Perry nhanh chóng bước lên hàng ngũ siêu sao toàn cầu vào thời điểm YouTube bùng nổ.

Katy Perry là một trong những biểu tượng nhạc pop có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới thập niên 2010s (ảnh: VMAs)

Giai đoạn 2010-2014 đánh dấu thời kỳ đỉnh cao tuyệt đối của Katy Perry. Album Teenage Dream phát hành năm 2010 giúp cô san bằng kỷ lục của Michael Jackson khi có 5 đĩa đơn cùng album đạt vị trí quán quân Billboard Hot 100 gồm California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T. và Last Friday Night. Thành tích này biến cô thành nữ nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất đến nay làm được điều tương tự trong kỷ nguyên Billboard hiện đại.

Giai đoạn 2010-2014 đánh dấu thời kỳ đỉnh cao tuyệt đối của Katy Perry (ảnh: Grammy)

Ở thời kỳ hoàng kim, Katy Perry thống trị cả nhạc số lẫn YouTube (ảnh: E! News)

Ở thời kỳ hoàng kim, Katy Perry thống trị cả nhạc số lẫn YouTube. MV Roar và Dark Horse lần lượt cán mốc hàng tỷ lượt xem. Tính đến ngày 18/2/2026, MV Roar đã vượt mốc 4.2 tỷ lượt xem, Dark Horse 4.1 tỷ, Katy Perry là nghệ sĩ hiếm hoi có 2 MV làm được kỷ lục này trên YouTube. Theo thống kê của RIAA, cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên nhận 3 chứng nhận Đĩa đơn Kim cương cho Firework, Dark Horse và Roar - những ca khúc bán trên 10 triệu bản tại Mỹ.

Năm 2015, Katy Perry đảm nhận sân khấu halftime của Super Bowl XLIX - lập kỷ lục một trong những show ca nhạc có lượng người xem cao nhất lịch sử truyền hình Mỹ (ảnh: TIME)

Năm 2015, Katy Perry đảm nhận sân khấu halftime của Super Bowl XLIX. Màn trình diễn được ghi nhận là một trong những show ca nhạc có lượng người xem cao nhất lịch sử truyền hình Mỹ, củng cố vị thế siêu sao hạng S của cô trong ngành công nghiệp giải trí.

Theo phân tích chuyên gia, gương mặt Katy Perry đạt 90,08% theo thước đo “Tỷ lệ vàng Phi” của Hy Lạp cổ đại (ảnh: IG)

Song song với âm nhạc, ngoại hình của Katy Perry cũng là chủ đề được quan tâm. Katy Perry sở hữu vẻ đẹp cổ điển, nóng bỏng theo đúng chuẩn mực Hollywood. Theo phân tích chuyên gia, gương mặt cô đạt 90,08% theo thước đo “Tỷ lệ vàng Phi” của Hy Lạp cổ đại. Những phân tích dựa trên tỷ lệ hình học này từng đưa cô vào danh sách các mỹ nhân sở hữu cấu trúc gương mặt cân đối bậc nhất thế giới, với điểm mạnh là phần mũi và đôi mắt.

Sự nghiệp của Katy Perry bắt đầu đổi chiều từ năm 2017 với album Witness . Dù vẫn có những bản hit nhất định, dự án này không còn đạt được sức công phá như thời Teenage Dream hay Prism . Album Smile năm 2020 tiếp tục cho thấy sự giảm nhiệt rõ rệt cả về thứ hạng lẫn độ lan tỏa.

Album 143 của Katy Perry bị giới chuyên môn đánh giá khắt khe (ảnh: X)

Đến cuối năm 2024, album 143 ra mắt trong bối cảnh thị trường pop đã thay đổi mạnh mẽ. Đĩa đơn mở đường Woman’s World nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ giới phê bình. Tờ The Guardian chấm ca khúc 1/5 sao, cho rằng thông điệp nữ quyền mà bài hát truyền tải bị đánh giá là lạc hậu so với bối cảnh đương đại. Các chuyên trang âm nhạc khác cũng ghi nhận sự thiếu đột phá trong sản xuất lẫn ca từ.

Trên mạng xã hội, cụm từ “nữ hoàng flop” bắt đầu xuất hiện khi so sánh kết quả thương mại của Katy Perry với lớp nghệ sĩ pop mới (ảnh: X)

Doanh số và thành tích bảng xếp hạng của 143 không đạt kỳ vọng dành cho một nghệ sĩ từng thống trị Billboard. Trên mạng xã hội, cụm từ “nữ hoàng flop” bắt đầu xuất hiện khi so sánh kết quả thương mại của cô với lớp nghệ sĩ pop mới. Sự dịch chuyển thị hiếu sang các dòng nhạc mang màu sắc tối giản, cá nhân hóa hoặc alternative pop khiến phong cách pop rực rỡ đặc trưng của Katy Perry bị nhận định là cũ kỹ dù từng làm nên những cột mốc kỷ lục khó phá vỡ.

Sân khấu AFL gây xôn xao năm 2024

Ở thời điểm hiện tại, Katy Perry không còn ở giai đoạn mỗi sản phẩm ra mắt đều đạt quán quân bảng ếp hạng. Tuy nhiên, cô vẫn sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 350 triệu USD và duy trì vị thế là một trong những ngôi sao pop có ảnh hưởng nhất thế hệ. Năm 2024, Katy Perry còn ghi dấu ấn với sân khấu halftime Giải Bóng bầu dục Úc AFL, sân khấu quy tụ gần 100 nghìn người theo dõi. Nữ ca sĩ vẫn chứng minh phong độ biểu diễn đáng nể, stage được đầu tư hoành tráng khiến làng nhạc xôn xao.

Năm 2025, Katy Perry khởi động The Lifetimes Tour - chuyến lưu diễn quốc tế quy mô lớn sau album 143 (ảnh: X)

Năm 2025, Katy Perry khởi động The Lifetimes Tour - chuyến lưu diễn quốc tế quy mô lớn sau album 143. Trái với dự đoán về nguy cơ “ế vé”, tour diễn ghi nhận doanh thu hàng chục triệu USD và liên tục bán hết vé tại nhiều arena ở Úc, châu Âu và Bắc Mỹ. Khả năng làm chủ sân khấu, hệ thống hit đồ sộ tích lũy suốt hơn 15 năm cùng lượng người hâm mộ trung thành giúp cô duy trì sức hút biểu diễn. Sự chững lại của các sản phẩm phòng thu đặt ra câu hỏi về khả năng thích nghi với thị trường, nhưng thành công từ lưu diễn cho thấy thương hiệu Katy Perry vẫn có giá trị thương mại rõ rệt.

Qua thời đỉnh cao, Katy Perry vẫn là một trong những biểu tượng nhạc pop hoạt động sôi nổi nhất hiện tại (ảnh: X)

Từ biểu tượng nhạc pop thống trị bảng xếp hạng đến nghệ sĩ đối mặt với những nhận định “hết thời”, hành trình của Katy Perry phản ánh tính chu kỳ khắc nghiệt của ngành công nghiệp âm nhạc. Danh xưng “nữ hoàng flop” có thể là cách gọi mang tính mạng xã hội, song thực tế cho thấy cô vẫn là một tên tuổi có sức nặng, chỉ khác ở chỗ vị trí của cô trong bức tranh pop toàn cầu đã thay đổi so với một thập kỷ trước.