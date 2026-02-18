Mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị chê thừa cân, nói một câu gây sốc

Hiện tại, TWICE vẫn đang chăm chỉ chạy tour This Is For vòng quay thế giới, ngày một làm dày thêm doanh thu chuyến lưu diễn. Mới đây, đặt chân tới chặng Washington D.C (Mỹ), Tzuyu bất ngờ viral 1 lần nữa nhờ sắc vóc kinh diễm của mình. Nhưng, tranh cãi cũng theo đó bùng lên.

Đoạn fancam Tzuyu trình diễn bài hát solo Dive In đã thu hút gần 2 triệu view, hút độ thảo luận lớn. Chủ yếu phần bình luận là ngập tràn lời khen ngợi visual ngày càng thăng hạng và trưởng thành theo năm tháng, các đường nét lại càng sắc sảo hơn. Khuôn mặt baby, dễ thương thời Cheer Up năm nào nay đã là một mỹ nhân thực thụ.

Đoạn fancam thu về 2 triệu view của Tzuyu

Không chỉ visual, body của Tzuyu cũng khiến dân tình xuýt xoa. Nữ idol từ lâu đã theo đuổi hình ảnh khỏe khoắn, có da có thịt thay vì mảnh mai quá đà. Với chiều cao 1m72 nổi bật giữa dàn idol nữ, cô được xem là hình mẫu dung hòa giữa tiêu chuẩn khắt khe của Kpop và thị hiếu thẩm mỹ quốc tế.

Nữ idol gây xuýt xoa với hình thể khoẻ khoắn, vòng nào ra vòng nấy (Ảnh: X)

Tuy nhiên, giữa biển lời khen vẫn xuất hiện một bình luận kém duyên. Một antifan thậm chí đã mua gói thành viên Bubble, nền tảng trả phí cho phép fan nhắn tin trực tiếp với idol, chỉ để chê bai ngoại hình Tzuyu. Người này viết: “Tzuyu à, giảm mỡ ở chân đi. Dancer phụ họa dáng còn chuẩn hơn cưng đó.”

Trước lời lẽ công kích, em út TWICE không chọn im lặng nhưng cũng không đôi co gay gắt. Cô đáp lại ngắn gọn: “Xin cảm ơn. Hãy tiêu tiền cẩn thận hơn đi".

Tzuyu đáp trả antifan đội lốt người hâm mộ một cách khéo léo

Câu trả lời lập tức gây bão mạng xã hội. Tzuyu khéo léo nhắc nhở người kia rằng họ đã tốn tiền chỉ để… công kích mình. Cách phản ứng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý của cô được khen là thông minh, giữ được hình ảnh mà vẫn thể hiện rõ quan điểm.

Trên các diễn đàn, fan bày tỏ sự tự hào vì Tzuyu ngày càng bản lĩnh hơn sau nhiều năm hoạt động trong môi trường khắc nghiệt của Kpop. Không còn là cô gái dễ bị tổn thương trước áp lực dư luận, Tzuyu giờ đây cho thấy sự tự tin với cơ thể và hình ảnh của chính mình.Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích hành vi body shaming idol. Họ cho rằng việc bỏ tiền để gửi tin nhắn công kích ngoại hình là điều khó chấp nhận, đặc biệt khi nghệ sĩ đã phải chịu áp lực ngoại hình suốt nhiều năm.

Cuối tháng 10 năm ngoái, TWICE thu hút truyền thông quốc tế khi trình diễn tại Victoria’s Secret Show. Trong đó, tạo hình mới của Tzuyu nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện trong sự kiện. Vốn quen thuộc với hình ảnh trong trẻo, ngọt ngào, nữ idol sinh năm 1999 lần này lại gây bất ngờ khi thử sức với phong cách trưởng thành và quyến rũ hơn hẳn. Thành viên nhóm TWICE lựa chọn mẫu áo ngực tông đỏ tía phối cùng áo ba lỗ hồng cổ khoét sâu, tôn lên vóc dáng gợi cảm. Màn lột xác này khiến mạng xã hội bùng nổ.

Tzuyu tạo nên cơn sốt bra Victoria's Secret (Ảnh: Reddit)

Đáng chú ý, mẫu Wear Everywhere Push-Up Bra có giá 39,95 (khoảng 1 triệu đồng) nhanh chóng được người hâm mộ gọi vui là “áo ngực Tzuyu”. Sản phẩm ghi nhận tình trạng cháy hàng trên website chính thức của Victoria’s Secret tại nhiều thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và Philippines. Riêng tại trang web Mỹ, hơn 1.000 chiếc đã được bán ra chỉ trong vòng 24 giờ.

Theo dữ liệu được công bố, Tzuyu là nhân vật được nhắc đến nhiều thứ hai trên mạng xã hội trong khuôn khổ show Victoria’s Secret năm nay. Cô chỉ đứng sau Lisa và vượt qua các thành viên cùng nhóm gồm Momo, Jihyo và Nayeon. Dù không phải người mẫu chính thức của thương hiệu, Tzuyu vẫn mang lại hiệu ứng truyền thông rõ rệt, chứng minh sức hút mạnh mẽ của mình đối với công chúng và khả năng tạo giá trị thương mại đáng kể cho nhãn hàng.