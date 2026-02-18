Bạch nguyệt quang xứ tỷ dân: Chỉ nhảy nửa bài cũng càn quét hot search với 800 triệu lượt đọc, 100 triệu lượt xem sau vài giờ

Đêm hội Xuân Vãn - Gala đêm giao thừa do China Central Television (CCTV) tổ chức – từ lâu đã trở thành sự kiện truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc mỗi dịp Tết Nguyên đán. Không chỉ là chương trình giải trí đơn thuần, Xuân Vãn được xem như “đại tiệc” nghệ thuật quy tụ những tên tuổi hàng đầu Cbiz, nơi mỗi tiết mục đều có thể tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và thu hút hàng trăm triệu khán giả theo dõi trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Điểm nhấn bùng nổ nhất của đêm diễn chính là màn kết hợp giữa Vương Nhất Bác và “thiên vương” Quách Phú Thành. Hai thế hệ đỉnh lưu đứng chung một sân khấu trong tiết mục Bước Nhảy Rực Rỡ, tạo nên màn giao thoa đầy biểu tượng: một bên là tượng đài của thời kỳ hoàng kim Cbiz, một bên là gương mặt đại diện cho thế hệ thần tượng mới.

Đặc biệt, dù chỉ đảm nhận một phần vũ đạo trong màn trình diễn, Vương Nhất Bác vẫn chiếm trọn spotlight truyền thông. Những chuyển động sắc gọn, lực đánh mạnh, khả năng bắt nhịp chính xác gần như tuyệt đối cùng phong thái tự tin đã khiến không khí sân khấu được đẩy lên cao trào chỉ trong thời lượng ngắn. Trên mạng xã hội, khán giả liên tục dành lời khen cho nền tảng kỹ thuật vững chắc của nam nghệ sĩ, thậm chí gọi Vương Nhất Bác là “king dance” của đêm diễn. Bên cạnh vũ đạo, visual nổi bật và khí chất ngôi sao toát ra trong từng khung hình cũng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, góp phần đưa tiết mục trở thành một trong những điểm sáng ấn tượng nhất của Xuân Vãn năm nay.

Không chỉ dừng lại ở những lời khen dày đặc trên mạng xã hội, sức nóng của màn trình diễn còn được thể hiện rõ qua loạt chỉ số truyền thông ấn tượng. Rating chương trình chạm mốc 38,39%, các chủ đề liên quan đồng loạt leo top hot search với hơn 800 triệu lượt đọc. Video sân khấu nhanh chóng vượt 100 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ phát sóng, trong khi nền tảng WeChat ghi nhận tới 125 triệu lượt tương tác. Chỉ trong thời gian ngắn lên sóng, tổng lượt xem đã cán mốc 100 triệu - thành tích được ví như “quả bom” mở màn năm mới của làng giải trí Trung Quốc. Với độ phủ sóng áp đảo ấy, cái tên Vương Nhất Bác một lần nữa được nhắc đến như “bạch nguyệt quang” của Cbiz.

Sinh năm 1997 tại Hà Nam, Vương Nhất Bác ra mắt với vai trò thành viên nhóm UNIQ, nổi bật với nền tảng vũ đạo chuyên nghiệp. Anh bùng nổ khắp châu Á nhờ vai Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh, từ đó bước vào hàng ngũ sao lưu lượng hàng đầu. Với hình tượng lạnh lùng, ít nói nhưng luôn thể hiện sự nghiêm túc và đa năng trong nghệ thuật, Vương Nhất Bác hiện là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của Cbiz thế hệ mới.