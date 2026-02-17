Thủ khoa Học viện Âm nhạc Quốc gia: "Mở bát" Tết Bính Ngọ bằng món quà đặc biệt, sự nghiệp ai nhìn cũng choáng

Lo-Folk EP của nhạc sĩ Si Thứ chính thức ra mắt vào đúng Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, như một lời chúc năm mới được gửi bằng âm nhạc. Không chọn một sản phẩm thị trường hay một bản pop dễ nghe để “mở bát”, Si Thứ giới thiệu dự án mang tính thử nghiệm rõ nét: hòa trộn các tác phẩm Folk (dân gian) kinh điển Việt Nam với chất liệu Lo-fi đương đại. Sự kết hợp này tạo nên một không gian âm nhạc vừa mới mẻ, vừa gợi cảm giác thân quen, nơi những giai điệu đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ được kể lại bằng một ngôn ngữ khác.

Lo-Folk EP của nhạc sĩ Si Thứ chính thức ra mắt vào đúng Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Facebook)

Điểm nổi bật của Lo-Folk EP nằm ở cách xử lý chất liệu. Thay vì đơn thuần “Lo-fi hoá” dân ca theo lối thêm beat và hiệu ứng, Si Thứ viết lại cấu trúc và hòa âm trên nền ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Những hợp âm màu trên piano, các rải guitar mềm mại mang sắc thái R&B/Neo Soul được đặt cạnh tiếng đàn tranh, đàn bầu trong một tổng thể được kiểm soát chặt chẽ về tiết tấu và không gian âm thanh. Nhịp trống Chill Hop nhẹ, lớp “vết xước” đặc trưng của Lo-fi cùng hiệu ứng giả lập băng cassette tạo cảm giác như người nghe đang lật lại một album tuổi thơ qua chiếc máy phát cũ, nhưng ở một hệ quy chiếu thẩm mỹ mới.

Lo-fi vốn gắn với tinh thần tối giản, chấp nhận sự thô mộc và tạp âm như một phần của cảm xúc. Khi kết hợp với dân ca Việt Nam vốn đã mang tính mộc và giàu tự sự, sự giao thoa này không tạo ra đối nghịch mà mở ra một lớp nghĩa khác. Lần đầu nghe, người nghe có thể cảm thấy lạ vì cấu trúc quen thuộc đã được “bẻ” theo hướng hiện đại nhưng càng nghe lại càng nhận ra phần hồn nguyên bản vẫn được giữ nguyên. Chính sự tiết chế trong xử lý phối khí giúp các giai điệu truyền thống không bị lấn át bởi kỹ thuật sản xuất, mà ngược lại, được đặt vào một không gian đủ rộng để thở theo nhịp sống hôm nay.

Việc lựa chọn phát hành vào ngày đầu năm mới cũng cho thấy dụng ý rõ ràng. Thời điểm Tết thường gắn với sự trở về, ký ức và tính truyền thống. Lo-Folk EP vì thế không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là một cách tiếp cận lại di sản dân gian dưới góc nhìn của thế hệ trẻ - những người quen với playlist Lo-fi trên nền tảng số, nhưng vẫn mang trong mình ký ức về những làn điệu cũ. Dự án đặt ra một khả năng: dân ca không nhất thiết phải tồn tại trong không gian bảo tồn, mà có thể sống tiếp trong hệ sinh thái âm nhạc đương đại nếu được xử lý với tư duy phù hợp.

Đứng sau dự án là Si Thứ, tên thật Đỗ Việt Thắng - nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc có nền tảng học thuật vững vàng. Anh tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Sáng tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2013. Cùng năm tốt nghiệp, anh đạt Giải Nhì cuộc thi sáng tác âm nhạc đương đại mang tên Nguyễn Thiện Đạo - một trong những gương mặt tiêu biểu của âm nhạc giao hưởng thế giới thế kỷ 21. Năm 2013, Si Thứ tiếp tục ghi dấu ấn khi nhận giải Phối khí ấn tượng và Bài hát của tháng tại chương trình Bài hát Việt.

Đứng sau dự án là Si Thứ, tên thật Đỗ Việt Thắng - nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc có nền tảng học thuật vững vàng (Ảnh: NVCC)

Nền tảng đào tạo bài bản giúp Si Thứ xây dựng tư duy hòa âm - phối khí có cấu trúc rõ ràng, đồng thời giữ được cá tính riêng trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Thay vì chạy theo xu hướng thuần túy, anh thường chọn cách khai thác chất liệu truyền thống hoặc bán cổ điển, đặt vào bối cảnh sản xuất hiện đại. Lo-Folk EP tiếp tục thể hiện định hướng này: không quá phô trương kỹ thuật, nhưng đòi hỏi người thực hiện phải có nền tảng vững để cân bằng giữa hai hệ thẩm mỹ khác nhau.

Bên cạnh sáng tác cá nhân, Si Thứ còn tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều chương trình, sự kiện và dự án quy mô lớn trong giai đoạn 2023–2025. Anh góp mặt trong show của Đen Vâu năm 2023, tham gia dự án truyền hình - concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và chuỗi concert năm 2025. Ở mảng concert cá nhân, anh đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho Show Của Đen (2023), concert ALL-ROUNDER của SOOBIN và Skynote của Quốc Thiên trong năm 2025. Danh sách còn mở rộng tới các đại lễ kỷ niệm cấp quốc gia, lễ trao giải báo chí, lễ hội văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn như Carnaval Hạ Long 2025, cho thấy phạm vi hoạt động đa dạng từ sân khấu giải trí đến sự kiện chính luận.

Bên cạnh sáng tác cá nhân, Si Thứ còn tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều chương trình:

Ở mảng sản xuất thu âm và nội dung số, anh thực hiện series podcast Liu Riu cho Bích Phương, sản xuất live session cho ca sĩ Minh Tâm, đảm nhiệm âm nhạc cho bốn mùa nhạc kịch Glee Ams, chương trình Rap cùng Euro của Đài Truyền hình Việt Nam và nhiều dự án đơn lẻ khác. Sự đa dạng này cho thấy khả năng thích ứng của một nhà sản xuất có nền tảng học thuật nhưng không giới hạn mình trong môi trường hàn lâm.

Si Thứ không đặt tham vọng tạo trào lưu, mà tập trung vào chất lượng xử lý âm thanh và cấu trúc hòa âm. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng chú trọng yếu tố thị giác và tốc độ phát hành, một sản phẩm mang tính nghiên cứu - thử nghiệm phát hành vào ngày đầu năm tạo nên điểm nhấn riêng. Từ nền tảng học thuật tại Học viện Âm nhạc Quốc gia đến kinh nghiệm thực chiến ở các concert và đại lễ, hành trình của Si Thứ cho thấy sự kết nối giữa đào tạo chính quy và môi trường biểu diễn đại chúng.