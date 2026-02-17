Trên chương trình Sóng 26, HIEUTHUHAI cùng marzuz mang đến sân khấu đặc biệt cho Exit Sign - track thuộc album Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó (2023). Sau ba năm, Exit Sign vẫn là bản nhạc có lượt nghe cao nhất trong sự nghiệp của nam rapper, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế ở nhóm ca khúc được stream nhiều nhất Việt Nam. Phiên bản trình diễn tại Sóng 26 được xây dựng như một lời tri ân dành cho khán giả đã yêu thích Exit Sign trong suốt thời gian qua. Không thay đổi cấu trúc cốt lõi, sân khấu tập trung làm nổi bật phần cảm xúc - yếu tố vốn tạo nên sức sống bền bỉ cho bài hát.

Exit Sign phiên bản Sóng 26 của HIEUTHUHAI - marzuz

Lần đầu tiên, HIEUTHUHAI chia sẻ trực tiếp về hoàn cảnh sáng tác Exit Sign. Nam rapper nói: “Bài Exit Sign rất đặc biệt, nó đến vào thời điểm em buồn nhất, nỗi buồn ấy không thể nói với ai, bắt buộc phải đặt lên giấy. Vừa viết mà nước mắt chảy xuống. Cảm xúc ấy khủng khiếp lắm. Bây giờ thì khi em hát cũng như khán giả nghe, cảm giác nó cũng bớt buồn đi rồi. Em buông bỏ rồi.

Em không có hay nghĩ nhiều về chuyện buông bỏ, tập trung vào việc phóng về phía trước. Em nghĩ đó cũng là một dạng buông bỏ. Giống như việc em mang chiếc cúp Anh Trai Say Hi về em cất một góc, cầm chiếc cúp lên được thì đặt xuống được. Cũng như thành tích nhạc số năm nay mà anh nói, em đặt xuống để đạt những thành tích tiếp theo”.

Sân khấu Exit Sign trên Sóng 26:

Chia sẻ này làm rõ thêm tinh thần của Exit Sign - một ca khúc được viết ra từ trạng thái cảm xúc cực đoan của HIEUTHUHAI. Chi tiết “vừa viết vừa khóc” khiến nhiều người hâm mộ tò mò, không biết chuyện tình như thế nào sẽ khiến HIEUTHUHAI “luỵ” đến mức này.

Theo Spotify Wrapped 2025, Exit Sign là ca khúc được nghe nhiều nhất năm trên nền tảng Spotify tại thị trường Việt Nam. Tính đến ngày 17/2, bài hát đã vượt mốc 86 triệu lượt stream trên Spotify và đang tiến gần cột mốc 100 triệu. Trên YouTube, Lyric Video của ca khúc cũng ghi nhận hơn 86 triệu lượt xem. Những con số này đưa Exit Sign trở thành một trong những bản rap có thành tích nhạc số nổi bật nhất giai đoạn 2024-2025.

Thành tích của Exit Sign góp phần giúp HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ số 1 Spotify Việt Nam trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025, vượt qua nhiều tên tuổi quốc tế và nghệ sĩ trong nước. Đây là bước tiến đáng kể với một rapper xuất phát từ underground, từng được biết đến nhiều qua các sân chơi như King of Rap trước khi xây dựng vị thế vững chắc trên thị trường đại chúng.

Về nội dung, Exit Sign được xem như một cuộc đối thoại giữa hai nhân vật trong một mối quan hệ đã đi đến điểm kết. Phần rap của HIEUTHUHAI thể hiện góc nhìn của chàng trai mải mê theo đuổi ước mơ, trong khi phần hát của marzuz đại diện cho người con gái không muốn mình chỉ là “lựa chọn thứ hai”. Cách xây dựng hai tuyến cảm xúc song song giúp bài hát tránh được sự đơn chiều thường thấy ở các bản rap thất tình.

Câu rap “Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết” trở thành một trong những đoạn lời được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. Ở đó, sự hối tiếc không nằm ở việc kết thúc, mà nằm ở những điều chưa kịp làm khi mối quan hệ còn tồn tại. Tựa đề Exit Sign - “biển báo lối thoát” được hiểu như ẩn dụ cho một sự rời đi cần thiết, khi cả hai không còn có thể tiếp tục trong cùng một nhịp bước.

Dù ra mắt từ cuối năm 2023, Exit Sign bùng nổ mạnh mẽ hơn trong giai đoạn cuối 2024 và đầu 2025. Một trong những yếu tố quan trọng là hiệu ứng từ chương trình thực tế Anh Trai Say Hi, giúp HIEUTHUHAI mở rộng đáng kể tệp khán giả. Sự gia tăng về mức độ nhận diện kéo theo việc các sản phẩm cũ của anh được nghe lại, chia sẻ lại và quay trở lại bảng xếp hạng.

Song song đó, trào lưu cover Exit Sign trên TikTok đầu năm 2025 với phong cách biểu cảm “vô tri”, nhép lời lệch nhịp và tạo dáng hài hước đã khiến ca khúc tiếp cận thêm một lớp khán giả trẻ. Chính HIEUTHUHAI cùng các thành viên nhóm GERDNANG cũng tham gia trào lưu này, góp phần duy trì độ lan tỏa trên nền tảng mạng xã hội.

Ở khía cạnh âm nhạc, phần sản xuất của Kewtiie giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian vừa trầm lắng vừa hiện đại cho Exit Sign. Beat không quá dày, tạo khoảng trống để lời rap và giọng hát marzuz phát huy hiệu quả. Sự kết hợp giữa chất rap tự sự và màu giọng ma mị của marzuz giúp bài hát giữ được độ “suy” nhưng không bi lụy, phù hợp với gu nghe nhạc của Gen Z trên các nền tảng streaming.

Ba năm sau ngày phát hành, Exit Sign không chỉ là một bản hit nhất thời mà trở thành ca khúc đại diện cho một giai đoạn trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI. Từ một bài hát được viết trong khoảnh khắc nhiều nước mắt, Exit Sign đã thiết lập những kỷ lục nhạc số đáng chú ý và tiếp tục được tái hiện trên sân khấu với tinh thần mới - nơi người nghệ sĩ có thể cầm lên và đặt xuống, như chính cách anh định nghĩa về sự buông bỏ.